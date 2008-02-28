«Зенит» замахнулся на Кубок УЕФА?

Бегают как зайцы



«ЭТА команда вдвое сильнее «Спартака», – слова принадлежат главному тренеру французского «Марселя» Эрику Геретсу и относятся к питерскому «Зениту». Своими впечатлениями от игры нашего клуба против «Вильярреала» (1:0 дома, 1:2 в гостях), одного из лидеров чемпионата Испании, Геретс поделился на официальном сайте «Марселя».

«Физически соперник готов хорошо, действует на сто процентов коллективно. Все носятся по полю, как зайцы. Из клубов, оставшихся в Кубке УЕФА, «Зенит», возможно, один из самых сильных. Чтобы иметь шанс в борьбе с ним, нам надо еще прибавлять. В нашей паре именно он – фаворит», – сказал бельгийский тренер.

Насчет зайцев – комплимент, конечно, сомнительный. Но верно в словах Геретса то, что «Зенит» подготовился к сезону так, как и должна подготовиться классная команда.

«Дик Адвокат не форсировал форму своих игроков, а планомерно работал, – считает бывший защитник московских «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов. – Пройти же такую команду, как «Вильярреал», случайно нельзя. На мой взгляд, «Зенит» показал игру на уровне лучших европейских клубов».

Не только игру, но и характер, поскольку наши футболисты завершали матч вдевятером после «странных» удалений. Даже Адвокат получил красную карточку, когда выразил удивление тем, что арбитр назначил угловой еще до того, как мяч пересек линию ворот.

Сегодня самые преданные поклонники питерского клуба начинают робко говорить о том, что «Зенит» может выиграть Кубок УЕФА. Потенциал у команды действительно есть, но насколько он велик, покажет первая половина марта. В этот период «Зениту» предстоит в ослабленном из-за дисквалификаций и травм составе провести четыре матча на высшем уровне.

6 марта – первая игра 1/8 финала против «Марселя» (жаль, не получилось первое в истории еврокубковое противостояние российских команд). 9 марта – встреча за Суперкубок с «Локомотивом». Если кто забыл, Суперкубок перед стартом первенства страны разыгрывают чемпион и обладатель Кубка России. 12 марта – ответный матч с «Марселем» в Санкт-Петербурге. И наконец, 16 марта – игра со «Спартаком» в первом туре чемпионата России.

Кто сегодня возьмется предсказать, какими получатся эти десять дней? Сказать, что сложными, – значит не сказать ничего. В первом матче с «Марселем» Адвокату придется искать замену Роману Широкову и Радеку Ширлу в обороне. Не появится и травмированный в Испании защитник Николас Ломбертс – ему предстоит лечиться полтора месяца. Остается рассчитывать только на Ивицу Крижанаца, Фернандо Риксена и молодых Юрия Лебедева и Ивана Лапина – так как столпы обороны последних лет Мартин Шкртел и Эрик Хаген сегодня выходят на английские поля.



В Черчесова верят



В ОТЛИЧИЕ от «Зенита» «Спартак» может теперь спокойно готовиться к сезону в тренировочном режиме. Скорее всего, это к лучшему.

«Матчи против «Марселя» показали, что Черчесов допустил ошибки в межсезонье – форсировал подготовку через товарищеские игры, – считает Бубнов. – А надо было больше заниматься «физикой». В результате в первой встрече с «Марселем» (0:3) команды хватило лишь на полчаса, да и во второй (2:0) французам не составило труда удержать устраивающий их счет».

Руководство красно-белых не смутила неудача в Кубке УЕФА – контракт с главным тренером «Спартака» Станиславом Черчесовым был продлен до 2010 года. Значит, и работать он сможет без оглядки на сиюминутный результат.

Впрочем, понять, какие задачи на сезон стоят перед «Спартаком», может даже далекий от футбола человек. Ожидания руководителей и болельщиков, как всегда, высоки. Конечно, речь идет о победе в чемпионате страны и достойном выступлении в Лиге чемпионов. В ней Россия в сезоне-2009/2010 получит три места, причем два – сразу в групповой стадии. Это стало возможным благодаря домашней победе «Спартака» над «Марселем», которая вывела Россию на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Момент исторический, хотя, возможно, кто-то и скажет, что в Лиге чемпионов наши клубы лишь раз добирались до финала («Спартак» в 1996 г.) и лишь однажды выходили из группы («Локомотив» в сезоне-2003/2004). Но все когда-то случается в первый раз. В конце концов, где еще, как не в Лиге чемпионов, наши команды могут набраться бесценного международного опыта?

И завоевать авторитет, чтобы тренеры соперников говорили о них как о фаворитах.