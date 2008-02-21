Медные трубы Зырянова

Через удобства во дворе



В КОНЦЕ прошлого года Константин Зырянов получил от телеканала «Спорт» подарок с намеком – медную трубу. Футболист тогда философ­ски пожал плечами: «Слава губит тех, кто не может после успеха реально оценить обстановку. Я славы не боюсь, потому что у меня возраст такой – 30 лет».

В 30 лет действительно впору реально оценивать свои возможности. Однако кто сегодня может утверждать, что представляет собой потенциал полузащитника Зырянова? И если этот потенциал не исчерпан, то и «Зенит», и сборная России могут только поздравить себя с тем, что в их рядах есть этот футболист. Зырянов – человек из разряда тех, о которых говорят: они сделали сами себя. Родившийся в Крохалевке, рабочей окраине Перми, в дет­стве он начинал играть в хоккей. Но через год тренировок по­просил отца перевести его в футбол. Обучался в школе «Звезды». Однако этот клуб оказался на грани развала. В 17 лет съездил на смотрины в сочин­скую «Жемчужину» – не подошел. Записался было в ПТУ, но, слава богу, в городе создали «Амкар».

«Большого футбола в моей жизни могло и не быть, – рассказывает Зырянов. – Встал перед выбором, куда идти: в «Звезду» или в «Амкар»? Тренеры Сергей Оборин с Юрием Гребенюком приходили ко мне домой, настоятельно советовали выбрать «Амкар». Я прислушался. Аммиачный комбинат делал для блага футболистов очень многое. Кстати, было время, когда мы стояли за зарплатой в одной очереди вместе с заводчанами. Пока «Амкар» развивался, «Звезда» рушилась. И вскоре прекратила свое сущест­вование».

От выступлений в низших дивизионах у Зырянова остались не лучшие воспоминания. «Поездки на матчи в автобусе по 12–14 часов. Чудовищные поля, на которых, как любил говаривать Олег Романцев, корова заработала бы мениск, – рассказывал он. – Допотопные гостиницы. Как-то в Новотроицке заселились в номера. Душ и туалет – на этаже. А жарища! Градусов 40, духота. От безысходности вымачивали в раковине простыни и заворачивались в них на кроватях. Еще вспоминаю, как после тренировок утоляли жажду копеечными пакетиками сухого сока, которые разводили в воде. Гадость редкостная! Но в то время нам почему-то так не казалось»...



Трагедия в семье



В 2000 году пришло время подняться на ступень выше – Москва и «Торпедо» показались тогда Зырянову исполнением желаний. Все складывалось неплохо. Если бы не травма, которую Зырянов получил на втором предсезонном сборе.

«Порвал крестообразную связку. Перепугался не на шутку. В голову лезли мрачные мысли, что не сумею восстановиться, что обратно в Пермь отправят. Даже пошел к Шевченко, поинтересовался своими перспективами. Главный тренер успокоил: «Не волнуйся, лечись. Мы на тебя рассчитываем». Полгода спустя вышел на поле. Концовку бронзового для «Торпедо» чемпионата отыграл неплохо. Проблемы возникли в следующем сезоне. Шевченко ждал от меня голов, голевых передач, а у меня абсолютно ничего не получалось. Ни-че-го... Представляете, в 2000-м в пяти своих матчах забил три мяча, а затем молчал почти четыре года!»

Но самое страшное произошло не на футбольном поле. В августе 2002-го покончила жизнь самоубийством жена Зырянова, выпрыгнувшая с восьмого этажа вместе с дочкой. Однако он нашел в себе силы продолжать жить и играть в футбол.

Прежний Зырянов



«ЗЕНИТ» для Зырянова выглядел довольно рискованным вариантом. «Я знал, что он станет чемпионом, – шутит Константин. – А если серьезно, то выбор был совсем не прост.

Я ехал в Санкт-Петербург, уверенный, что придется какое-то время сидеть на скамейке. Ведь предсезонную подготовку с командой не проходил. Но шанс выйти на поле представился очень быстро. Несколько матчей удалось провести удачно. И стало окончательно понятно: в выборе я не ошибся».

Одно из самых ярких воспоминаний последнего времени – дебют в сборной России: «Я пошутил после товарищеского матча в Испании – мол, когда появился на поле, пожалел, что не взял «мыльницу». Ведь вокруг бегали Рауль, Сальгадо, другие звезды». Сегодня уже другие должны брать «мыльницы», чтобы фотографировать самого Зырянова...

Он благодарен Дику Адвокату – за то, что тот дал ему шанс в «Зените». Гусу Хиддинку – за то, что поверил в него в сборной. Судьбе – за то, что свела его с новой любимой женщиной. Сегодня Зырянов предвкушает, как будет играть на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. И как выйдет на поле в матче Лиги чемпионов.

«Футболист Зырянов каким был, таким же и остался. Но несколько иная позиция на поле и новые, классные партнеры позволили мне раскрыться по-другому», – считает он.