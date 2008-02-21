//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Медные трубы Зырянова

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Медные трубы Зырянова
Михаил Боярский – Косте Зырянову: «Дело в шляпе!»

Через удобства во дворе

 В КОНЦЕ прошлого года Константин Зырянов получил от телеканала «Спорт» подарок с намеком – медную трубу. Футболист тогда философ­ски пожал плечами: «Слава губит тех, кто не может после успеха реально оценить обстановку. Я славы не боюсь, потому что у меня возраст такой – 30 лет».

 В 30 лет действительно впору реально оценивать свои возможности. Однако кто сегодня может утверждать, что представляет собой потенциал полузащитника Зырянова? И если этот потенциал не исчерпан, то и «Зенит», и сборная России могут только поздравить себя с тем, что в их рядах есть этот футболист. Зырянов – человек из разряда тех, о которых говорят: они сделали сами себя. Родившийся в Крохалевке, рабочей окраине Перми, в дет­стве он начинал играть в хоккей. Но через год тренировок по­просил отца перевести его в футбол. Обучался в школе «Звезды». Однако этот клуб оказался на грани развала. В 17 лет съездил на смотрины в сочин­скую «Жемчужину» – не подошел. Записался было в ПТУ, но, слава богу, в городе создали «Амкар».

 «Большого футбола в моей жизни могло и не быть, – рассказывает Зырянов. – Встал перед выбором, куда идти: в «Звезду» или в «Амкар»? Тренеры Сергей Оборин с Юрием Гребенюком приходили ко мне домой, настоятельно советовали выбрать «Амкар». Я прислушался. Аммиачный комбинат делал для блага футболистов очень многое. Кстати, было время, когда мы стояли за зарплатой в одной очереди вместе с заводчанами. Пока «Амкар» развивался, «Звезда» рушилась. И вскоре прекратила свое сущест­вование».

 От выступлений в низших дивизионах у Зырянова остались не лучшие воспоминания. «Поездки на матчи в автобусе по 12–14 часов. Чудовищные поля, на которых, как любил говаривать Олег Романцев, корова заработала бы мениск, – рассказывал он. – Допотопные гостиницы. Как-то в Новотроицке заселились в номера. Душ и туалет – на этаже. А жарища! Градусов 40, духота. От безысходности вымачивали в раковине простыни и заворачивались в них на кроватях. Еще вспоминаю, как после тренировок утоляли жажду копеечными пакетиками сухого сока, которые разводили в воде. Гадость редкостная! Но в то время нам почему-то так не казалось»...

Трагедия в семье

 В 2000 году пришло время подняться на ступень выше – Москва и «Торпедо» показались тогда Зырянову исполнением желаний. Все складывалось неплохо. Если бы не травма, которую Зырянов получил на втором предсезонном сборе.

 «Порвал крестообразную связку. Перепугался не на шутку. В голову лезли мрачные мысли, что не сумею восстановиться, что обратно в Пермь отправят. Даже пошел к Шевченко, поинтересовался своими перспективами. Главный тренер успокоил: «Не волнуйся, лечись. Мы на тебя рассчитываем». Полгода спустя вышел на поле. Концовку бронзового для «Торпедо» чемпионата отыграл неплохо. Проблемы возникли в следующем сезоне. Шевченко ждал от меня голов, голевых передач, а у меня абсолютно ничего не получалось. Ни-че-го... Представляете, в 2000-м в пяти своих матчах забил три мяча, а затем молчал почти четыре года!»

 Но самое страшное произошло не на футбольном поле. В августе 2002-го покончила жизнь самоубийством жена Зырянова, выпрыгнувшая с восьмого этажа вместе с дочкой. Однако он нашел в себе силы продолжать жить и играть в футбол.

Прежний Зырянов

 «ЗЕНИТ» для Зырянова выглядел довольно рискованным вариантом. «Я знал, что он станет чемпионом, – шутит Константин. – А если серьезно, то выбор был совсем не прост.

 Я ехал в Санкт-Петербург, уверенный, что придется какое-то время сидеть на скамейке. Ведь предсезонную подготовку с командой не проходил. Но шанс выйти на поле представился очень быстро. Несколько матчей удалось провести удачно. И стало окончательно понятно: в выборе я не ошибся».

 Одно из самых ярких воспоминаний последнего времени – дебют в сборной России: «Я пошутил после товарищеского матча в Испании – мол, когда появился на поле, пожалел, что не взял «мыльницу». Ведь вокруг бегали Рауль, Сальгадо, другие звезды». Сегодня уже другие должны брать «мыльницы», чтобы фотографировать самого Зырянова...

 Он благодарен Дику Адвокату – за то, что тот дал ему шанс в «Зените». Гусу Хиддинку – за то, что поверил в него в сборной. Судьбе – за то, что свела его с новой любимой женщиной. Сегодня Зырянов предвкушает, как будет играть на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. И как выйдет на поле в матче Лиги чемпионов.

 «Футболист Зырянов каким был, таким же и остался. Но несколько иная позиция на поле и новые, классные партнеры позволили мне раскрыться по-другому», – считает он.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Общество

Организованная ректорская группировка

Организованная ректорская группировка

«Быть доктором наук или не быть? Вот в чем вопрос!». Что-то в последние дни «жёлтый дом» Михаила Котюкова, в официальных документах громко именующийся Министерством науки и высшего образования (МОН), все время подвергается ударам ниже пояса.

//В мире

На Украине определили «благоприятный момент» для завладения российским Крымом

На Украине определили «благоприятный момент» для завладения российским Крымом

Георгий Тука, бывший член правительства Украины, рассказал, когда Киев сможет «вернуть» Крым, который в весны 2014-го является российским регионом. По данному вопросу экс-чиновник высказался в разговоре со СМИ.

//Общество

Песков прокомментировал задержание шамана, собравшегося «изгнать Путина»

Песков прокомментировал задержание шамана, собравшегося «изгнать Путина»

В Кремле прокомментировали задержание шамана из Якутии, который пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина». Отмечается, что мужчину задержали в Бурятии в ночь на 19 сентября.

//Политика

Политолог оценил слова о нападении НАТО на Калининград в случае конфликта

Политолог оценил слова о нападении НАТО на Калининград в случае конфликта

Политолог Владимир Брутер прокомментировал слова американского генерала Джеффри Харригана о том, что в случае войны с Россией одной из первых целей НАТО станет Калининградская область.

//В мире

Ветеран АТО назвал условие прекращения существования Украины через четыре года

Ветеран АТО назвал условие прекращения существования Украины через четыре года

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Мосгорсуд принял решение отпустить из СИЗО актера Павла Устинова

Мосгорсуд принял решение отпустить из СИЗО актера Павла Устинова

Днем в пятницу стало известно, что Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову, который ранее был осужден на 3,5 года по делу о вывихе плеча росгвардейцу в ходе московской акции протеста.

//Здоровье

Естественные способы предотвращения инсульта раскрыли знатоки народной медицины

Естественные способы предотвращения инсульта раскрыли знатоки народной медицины

Знатоки народной медицины рассказали о мерах профилактики инсульта головного мозга, не предусматривающих приема лекарств. Данной теме посвящена публикация, выложенная в российской блогосфере.

//Культура

Олегу Басилашвили — 85 лет!

Олегу Басилашвили — 85 лет!

Олег Басилашвили, известный и любимый аудиторией советский актер, в этом году отмечает свой юбилей. Артисту исполняется 85 лет. Кто он — мрачный Воланд или прозаичный Самохвалов?

//Экономика

Минэнерго Украины не исключает возможность закупки газа в РФ

Минэнерго Украины не исключает возможность закупки газа в РФ

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель днем в пятницу, 20 сентября, сделал важное заявление. По словам министра, власти страны рассмотрят возможность импорта определенного объема газа из России.

//Новости партнеров

//В мире

Депутат Рады: проект бюджета Украины унизителен

Депутат Рады: проект бюджета Украины унизителен

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в пятницу, 20 сентября, заявил, что проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабинет министров, "унижает" учителей, воспитателей, а также детей-сирот.

//Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк рассказали о её самочувствии

Друзья Заворотнюк рассказали о её самочувствии

Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о её самочувствии и о том, почему не удалось распознать болезнь на ранней стадии. Они признались, что состояние актрисы ухудшалось стремительно.

//Новости СМИ2

//В мире

Присоединение Донбасса к РФ назвали самым реальным прогнозом для востока Украины

Присоединение Донбасса к РФ назвали самым реальным прогнозом для востока Украины

Вхождение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации является самым реальном прогнозом развития событий на востоке Украины. Такое мнение озвучил политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала свое лицо во время обострения псориаза

Ким Кардашьян показала свое лицо во время обострения псориаза

Светская львица и модель Ким Кардашьян продемонстрировала свое лицо во время обострения псориаза. Согласно последней информации, знаменитость страдает от этого заболевания уже более 13 лет.

//Спорт

Психолог Хигир: Кононов, Цорн и Федун – как лебедь, рак и щука

Психолог Хигир: Кононов, Цорн и Федун – как лебедь, рак и щука

Профессор психологии автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» проанализировал, насколько психологически совместимы спартаковские тренер, генеральный директор и президент.

//В мире

Ужасный паук со светящимися челюстями напугал британцев

Ужасный паук со светящимися челюстями напугал британцев

В Великобритании офисный работник обнаружил в стене паука со светящимися челюстями. Укус членистоногого может вызвать у человека спазмы и паралич. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

//Общество

Актрисе, поддержавшей Устинова, пришлось уволиться из театра

Актрисе, поддержавшей Устинова, пришлось уволиться из театра

В Перми актрисе местного академического Театра-Театра Дарье Егоровой пришлось покинуть работу из-за того, что она со сцены поддержала арестованного Павла Устинова.

//Происшествия

В центре Москве у бизнесмена из кармана брюк украли миллион рублей

В центре Москве у бизнесмена из кармана брюк украли миллион рублей

В центре Москвы неизвестные злоумышленники украли у бизнесмена из карманов брюк миллион рублей. Соответствующую информацию в пятницу, 20 сентября, предоставили сотрудники городского главка МВД.

//Новости партнеров

//Общество

В Симферополе арестовали высокопоставленных полицейских, организовавших нелегальный миграционный канал в Ялте

В Симферополе арестовали высокопоставленных полицейских, организовавших нелегальный миграционный канал в Ялте

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения высокопоставленным полицейским, организовавшим нелегальный миграционный канал в Ялте

//В мире

Захарова: политика США на Ближнем Востоке обернулась "коллапсом"

Захарова: политика США на Ближнем Востоке обернулась "коллапсом"

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова днем в пятницу, 20 сентября, заявила, что действия Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке обернулись "коллапсом во всех сферах".

//Общество

Есть ли у Устинова шанс избежать заключения?

Есть ли у Устинова шанс избежать заключения?

Мосгорсуд начал рассмотрение поданного Генпрокуратурой ходатайства об освобождении актёра Павла Устинова из-под ареста и изменении меры пресечения. 24-летнего молодого человека арестовали 3 августа в Москве, 16 сентября суд приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы.

//Общество

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более 30 УИКов.

//Непознанное

Астрологи назвали знаки зодиака, для которых станет успешным високосный 2020 год

Астрологи назвали знаки зодиака, для которых станет успешным високосный 2020 год

Високосный 2020 год станет удачным для людей, рожденных под знаками Овна, Льва и Козерога. Об этом говорится в астрологическом прогнозе, который появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

//Туризм

Где собираются отдыхать россияне на новогодних каникулах?

Где собираются отдыхать россияне на новогодних каникулах?

Активнее всего за полгода путешественники ищут авиабилеты на новогодние каникулы по самым дорогим и загруженным направлениям, где экономия от ранней покупки может быть очень существенна.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
2

В Подмосковье чиновники подключают общественные организации для рейдерства
3

Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова
4

Ушла из жизни народная артистка СССР Ирина Богачева
5

Избиение экс-продюсера Киркорова сняла скрытая камера

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры