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Волчья шкура – трофей Валуева

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Волчья шкура – трофей Валуева

Билет в один конец

 БОЙ против Ляховича стал для Валуева знаковым, 50-м, в профессиональной
карьере. Прежде на его счету было 48 побед и одно-единственное поражение. Как раз от Чагаева, и оно стоило питерскому боксеру потери чемпионского пояса. После этой неудачи он вышел на ринг лишь однажды – против невнятного канадца Жана-Франсуа Бержерона. Несмотря на победу, российский супертяж провел поединок неубедительно. Благодаря своим габаритам он тогда попросту затолкал соперника. Рост Николая, если кто забыл, – 213 см, вес – около полутора центнеров.

 В общем, скептики торжествовали: Валуев, по их мнению, продемонстрировал все тот же неэффективный и непростительно медленный «слоновый» бокс. Мол, о перспективах 34-летнего Николая даже смешно рассуждать…

 Недоброжелатели сразу же припомнили Валуеву, что и чемпионом-то он стал как бы не совсем правильно. Питерец действительно провел достаточно равные отборочный и титульный бои против Ларри Доналда и Джона Руиса. Если бы судьи отдали пальму первенства в тех схватках его американским оппонентам, никакого скандала точно не случилось бы. Однако Валуев в отличие от Ляховича владел своим званием хотя бы больше года и успел провести три удачные его защиты.

 Еще менее впечатляющим выглядело восхождение к чемпионству Всемирной боксерской организации (WBO) белоруса Сергея Ляховича. На пути к нему Ляхович провел 21 поединок с малоизвестными противниками. Одержал 20 побед и получил право побиться с Леймоном Брюстером. Использовал счастливейший из шансов и по очкам завершил тот поединок в свою пользу. А спустя всего семь месяцев после своего неожиданного успеха потерпел поражение в следующем же бою от Шеннона Бриггза. Причем на последней секунде 12-го раунда пропустил чудовищной силы удар американца, позорно вышвырнувший его за пределы ринга.

 Оба неудачника окончательно оставить этот самый ринг не пожелали. И тот и другой заявили, что намерены во что бы то ни стало вернуть себе чемпионские пояса. Оба поменяли тренеров – шаг, никак не вяжущийся с покорностью судьбе. Валуев отправил в отставку Манвела Габриэляна, пригласив на его место известного российского специалиста Александра Зимина. Ляхович прибегнул к услугам американца Томми Брукса, который в свое время работал с такими монстрами, как Тайсон и Холифилд. Словом, нюрнбергская схватка по определению должна была перевести кого-то из славянских супертяжей в категорию «героев вчерашних дней».

Настоящие хиты – впереди

 УРОКИ Зимина, как выяснилось уже в первом раунде, не прошли даром. Валуев наконец-то сумел сполна воспользоваться своим преимуществом в весе и росте. Он был килограммов на 30 тяжелее соперника и на 20 см выше. С самого начала питерский гигант старался держать Ляховича на расстоянии, используя для этого так называемые джебы. По сравнению со всеми предыдущими валуевскими боями теперь эти неплохо поставленные удары смотрелись акцентированными и своевременными. Удивил Николай и способностью время от времени «взрываться», по делу пуская в ход мощную правую руку, и работать сериями. Явно прибавил в скорости. Раньше это было ему несвой­ственно. Обратите внимание: Валуев нанес 235 точных ударов, его соперник – 74 да и то в основном по корпусу. Немногие, подобно Ляховичу, до конца выдержали бы столь жестокое избиение…

 Этому бою, однако, не суждено стать хитом сезона. Настоящих хитов тяжелого веса ждать  осталось недолго. 23 февраля в Нью-Йорке Владимир Кличко и Султан Ибрагимов будут драться за титулы Международной боксерской федерации (IBF) и WBO. На очереди Александр Поветкин, выигравший право встретиться с победителем их поединка. А 8 марта в мексиканском Канкуне Олег Маскаев и Сэмюэл Питер сойдутся в бою за чемпионское звание Всемирного боксерского совета (WBC).

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