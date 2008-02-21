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Вампир и стрекоза

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов ]

Вампир и стрекоза
Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов, Фото REUTERS

Непубличная личность

 – НА РАЗМИНКЕ перед стартом было заметно, что вы, Дмитрий, чувствуете себя не в своей тарелке…

 – Наивысшей степени манд­раж у меня был на пристрелке. Я вдруг понял, что приходится прилагать максимум усилий, чтобы нормально стрелять. Мелкая дрожь сотрясала мышцы. Немножко подташнивало. Я был спокоен накануне, утром встал и тоже был спокоен. А на стадион приехали – понять ничего не могу. Чувство ответственности буквально накрыло. Все ребята потом рассказывали, что с ними происходило нечто похожее. Но когда уже непосредственно готовился к этапу – раз, и все прошло.

 – И когда на старте стояли?

 – Там я уже был как сжатая пружина. Все эмоции выплеснул ровно в тот миг, как рванул. Раскрылся, поехал и все сразу стало на свои места.

 – В Эстерсунде в эстафете сложилась ситуация, когда никому никого не пришлось выручать-вытаскивать. Спасать, одним словом.

 – Да, порадовало, что не нужно было сломя голову бросаться на свой этап. Но и год назад было точно так же. Даже еще проще.

 – Вам интереснее рассказывать о перипетиях гонок или рассуждать на не связанные с биатлоном темы?

 – На абстрактные. Когда в спорте находишься долгое время, то постоянно переживать эмоции неохота, особенно неприятные. И даже если они приятные, то пережевывать одну и ту же тему, отвечая на одни и те же вопросы, тоже надоедает. Прошла гонка и прошла. Хотя я не очень хочу, чтобы обо мне многое знали. И не потому, что не считаю себя личностью, а потому, что не считаю себя личностью публичной.

 – 90 процентов вашей жизни – это биатлон. А остальные 10?

 – Они принадлежат родным, жене. Дома охота просто пассивно отдыхать, напитываться энергией. Разъезды утомили. Теща и жена приучили меня к вкусной и здоровой пище. А в Эстерсунде закармливали курицей, еще раньше – в Хохфильцене – отвратительной маринованной индейкой.

Лукавство Чудова?

 – МАКСИМ Чудов именно вас считает лидером сборной. Почему?

 – Может, он слукавил? Лидер должен обладать внутренним стержнем, и со стороны сразу видно, от кого исходит необычная энергия. Может быть, даже опасная. Дескать – не лезь. Спортсмены мягкого характера никогда лидерами не станут. Потому что они отдают свою энергию, а кто-то ею питается. Однако в команде собраны те, кто показывает результаты, и все они, скорее всего, вампиры.

 – Вы тоже вампир?

– Жена говорит, что ей тяжело со мной. Да и сам я не думаю, что отдаю энергию. Может, и не вампир, но и не донор. А ребята считают меня лидером, возможно, потому, что старше и особо ни с кем не сближаюсь. Не скажу, что я совсем от них особняком стою, но и панибратства нет. Не люблю шумных компаний и разговоров ни о чем. Мне проще посидеть в своей комнате и пообщаться с одним человеком, в данном случае – с Маковеевым.

 – По вашим наблюдениям, интроверты или экстраверты имеют больше шансов стать хорошими биатлонистами?

 – Интроверты. «Ля-ля» перед стартом не проходят – должна быть концентрация, нельзя себя расплескивать.

 – Но обладательница полного комплекта наград чемпионата Екатерина Юрьева – типичный экстраверт…

 – Согласен. А была бы чуть посдержаннее… Наверное, ее не переделать. Но она бывает и очень серьезной. Если ей на хвост наступят, уже не такая стрекоза, которая порхает и хихикает. У спортсменов ведь маски существуют. За ними проще прятаться. Сергей Чепиков – типичный пример. Под дурачка-простачка косил, а на самом деле очень думающий человек, грамотный, знал, что ему надо. Катина манера вроде бы бездумно веселиться многих раздражает. А может, она таким своим поведением выводит людей из равновесия? Соперниц это нер­вирует.

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