Чума во время пира

БОМБА взорвалась в первых числах мая. «Ювентусу» оставалось чуть-чуть до завоевания 29-го титула, как «Гадзетта делло спорт», а вслед за ней и другие издания переполошили подсевшую на футбол нацию стенограммами мобильных бесед, которые вели между собой в 2004 г. (по ходу сезона-2004/05) Лючано Моджи, гендиректор «Старой Синьоры», и Пьерлуиджи Пайретто, в прошлом судья, а затем вице-президент судейской комиссии, ведающий назначением арбитров на матчи серии А, а также Лиги чемпионов (в структуре УЕФА он также заседал).

Друзья обсуждали кандидатуры судей на игры «Юве»: такой-то Моджи нравился, такой-то не очень. На швейцарца Урсе Майера, назначенного на встречу ЛЧ с «Аяксом» (15 сентября 2004), он отреагировал емким словом "fantastico". Пайретто выболтал информацию, которая на тот момент носила конфиденциальный характер: до матча оставалось 15 дней, тогда как по правилам оповещение команд производится не раньше, чем за 48 часов. Вскрытие этого факта побудило УЕФА начать дисциплинарное расследование в отношении «болтуна».

Скандал повлек резкое падение акций «Ювентуса» на бирже. После того как они обвалились на 40% за три дня, торги были прекращены.

Сильвио Берлускони потребовал на основании разоблачений лишить «Юве» чемпионства 2005 г., а заодно и 2006-го. Передав оба титула «Милану», приходившему к финишу вторым. Выдворение из элиты грозит «Старой Синьоре» финансовым крахом. Эксперты оценивают потери в 120 млн. евро, а некоторые даже в 200. Телекомпании Sky, к примеру, которая платит бешеные деньги (60 «лимонов»), неинтересна будет команда, играющая где-то на задворках. Как минимум вдвое урежет свои дотации и такой партнер, как Nike.

Еще одним следствием стала лавина отставок. Первым быстренько собрал вещички и убрался из офиса Франко Карраро, возглавлявший национальную федерацию с 2001 года. Словно ветром сдуло «итальянского Колоскова». Все убеждены, что опубликованное в газетах отнюдь не являлось для него откровением: про то, что у «Ювентуса» своя рука в судейской комиссии, он и так прекрасно знал.

Примеру Карраро последовал его правая рука Инноченцо Маццини. Следом подала в отставку вся администрация «Ювентуса» во главе с Джираудо и Моджи.

Но если другие чиновники ушли со своих постов, то один едва не свел счеты с жизнью. На следующий день после победы Италии над австралийцами весь футбольный мир потрясла трагедия бывшего защитника «Ювентуса» и «Скуадры адзурры» Джанлуки Пессотто, который совсем недавно был назначен на должность спортивного директора. Он выпал из окна третьего этажа клубного офиса и, получив множественные переломы, был доставлен в реанимационное отделение туринской клиники «Молинетте». Следователи выдвигают версию о попытке самоубийства, на что их, в частности, наталкивает тот факт, что в руках 35-летний Пессотто сжимал четки.