Триумф принципов Липпи

ГЛАВНЫМ творцом победы Ита­лии следует считать тренера.

Возглавив сборную в 2004 году, Марчелло Липпи сразу заключил договор с клубами: он вызывает звезд только на главные матчи, но клубы не имеют права ему отказать, если игрок приглашен. Это первое. Второе, Липпи также привлек в сборную «голодных» футболистов, тех, кто не имел большого опыта выступлений на национальную команду. Например, нападающего «Фиорентины» Луку Тони, лучшего бомбардира последнего первенства Италии и автора двух голов на ЧМ, который еще недавно забивал за клубы серии В или С. Третье, подготовка команды к чемпионату мира строится только через матчи с сильнейшими сборными. Четвертое, футболисты обязаны отдавать сборной столько же сил, сколько клубу. Пятое, они должны сознавать, что непобедимых команд нет. Шестое, сборная Италии играет в атакующий футбол.

Принципы Липпи сработали, хотя все равно удивительно, как Италия стала чемпионом мира. Ее нападающие почти не забивали. В середине поля у итальянцев не было диспетчера, такого, как, например, Зидан у французов. В адрес защитников и, прежде всего, Фабио Каннаваро на чемпионате мира было сказано немало лестных слов, но в каждом матче соперники имели опасные моменты. Правда, в таких случаях выручал вратарь Джанлуиджи Буффон. Но, как говорит Липпи, «в футболе все решают детали», и в этом смысле итальянцы, которые подходили к каждому матчу как к последнему, превзошли в Германии всех.

История показывает, что статус фаворита может сыграть злую шутку с любой сборной. Германия дала новый яркий пример - Бразилию. «Перед чемпионатом мира все заранее меня поздравляли: «Браво, Пеле! Браво, Бразилия! Ваша сборная самая сильная, она обязательно станет чемпионом мира», - говорит Король футбола. - Но Бразилия играла

не так, как должна была играть. Наша главная проблема - Паррейра (главный тренер). Единственный раз он дал сыграть молодым, оставив в запасе Роналдо и Адриано, как Бразилия крупно победила (Японию, 4:1). Но Паррейра не решился пойти против ветеранов».

Весь чемпионат мира бразильцы играли стоя. Но если в групповом турнире они одерживали победы на классе, в 1/8 финала на их стороне были симпатии арбитров, которые упорно не хотели замечать положение «вне игры» у Адриано, то в матче со сборной Франции не помогли ни класс, ни судьи.