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Зизу разобрался со скотиной. И жалеет…

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КОНДРАТЬЕВ ]

Зизу разобрался со скотиной. И жалеет…
Самая большая сенсация ЧМ... Фото REUTERS

- ЗИНЕДИН, что же произошло между вами и Матерацци в том злосчастном эпизоде?

- Мне не хочется об этом говорить. Пусть эта мерзость останется на его совести.

- Молчание порождает массу версий. Одни говорят, что итальянец обозвал вас «исламским террористом», другие - будто он оскорбил вашу мать. А специалисты по артикуляции губ утверждают, что Матерацци дважды назвал вашу сестру Лилу «проституткой».

- Могу вас уверить, за сказанное он должен был понести наказание. Я сожалею, что получилось именно так. Наверное, мне стоило подождать окончания матча, и тогда уж разобраться с этой скотиной. Но я не сдержался. Нервы были на пределе.

- Говорят, Джанлуиджи Буффон, долгие годы выступавший вместе с вами в туринском «Ювентусе», после разговора с вами заявил тренеру Марчелло Липпи, что больше никогда не будет играть в одной команде с Матерацци.

- Это многое объясняет, не так ли?

- Ну хорошо, закроем эту неприятную для вас тему. Вы сумели перехитрить Буффона с 11-метровой отметки. Перед игрой у итальянского кипера была сухая серия из 453 минут. Еще немного - и он отобрал бы вратарский рекорд мировых первенств у Вальтера Дзенги. Вы лишили его такого удовольствия, причем в очень рискованной манере.

- Здесь, на турнире, уже был реализован один пенальти таким способом - мягкой подсечкой (украинцем Артемом Милевским. - прим. ред.). Я подумал, почему бы и мне не рискнуть? Получилось и впрямь очень здорово, с цирковым миллиметражом: еще на волосок выше - и гола бы не было. Мяч попал бы в перекладину, но отскочил уже не в линию, а в поле.

- Вы знаете, что стали четвертым футболистом, кому удавалось забивать в двух финалах?

- Правда, а кто остальные трое? Ну, одного я знаю - Пеле. А кто еще?

- Вава и Брайтнер. А что стали вторым игроком, кого удаляли на чемпионатах мира дважды, знаете? Первым до вас был камерунец Сонг.

- Мне более приятна такая статистика, что я два раза сыграл в финальных матчах мундиалей. Ведь и таких игроков в истории наперечет, насколько мне известно. И вдвойне почетно получить приз лучшего игрока турнира. Даже не знаю, как на выбор в мою пользу повлияло мое удаление и наш проигрыш. Но ведь и в 1998 г. выиграли мы, французы, и выиграли крупно, а лучшим почему-то признали проигравшего Роналдо. Это своего рода компенсация.

И великие не без греха...

КСТАТИ, это было 12-е удаление в карьере Зидана. Двенадцатое! И не в первый раз его выгнали за этот прием - бодание соперника головой. Например, в октябре 2000 г. в матче Лиги чемпионов между «Ювентусом», за который он тогда выступал, и «Гамбургом» он поступил так с Йохеном Кинцем. Даже на триумфальном для Франции ЧМ-98 Зизу не удержался от варварского поступка: наступил ногой на саудовца Амина. За это ему вкатили двухматчевую дисквалификацию.

Прощание Зидана

ЗА КАПИТАНОМ сборной Франции мир следил, затаив дыхание. Объявив после Евро-2004 о завершении международной карьеры, год назад Зидан вернулся в национальную команду, помог ей попасть на чемпионат мира-2006, а уже в Германии - дойти до финала.

История жизни футболиста Зидана - сюжет для мыльного сериала. Сын алжирского эмигранта вырос в бедном квартале в северной части Марселя, где путь один - либо в тюрьму, либо на футбольное поле. Зидан выбрал второе. Стал звездой мирового уровня, которую сравнивают с Пеле, Марадоной и Платини. После побед на ЧМ-98 и Евро-2000 познал горечь поражений на мировом первенстве в Японии и Корее и на европейском - в Португалии. Нашел в себе силы вернуться, чтобы на высокой ноте завершить в Германии карьеру. Финальный матч 9 июля в Берлине на «Олимпиаштадионе» он превратил в свой прощальный.

Прощание не получилось таким торжественным, как того хотелось французам, - Зидан был удален с поля за умышленный удар соперника головой в грудь. А его команда проиграла по пенальти. Но пол-Франции плакало. Зидан тоже едва сдержался на следующий день, когда с балкона Елисейского дворца в Париже приветствовал поклонников и прощался с ними после 18 лет в футболе. Образцовый отец (четверо детей), идеальный муж (никаких историй), Зидан, узнав во время чемпионата мира о смерти своего первого тренера, едва не улетел на похороны в Марсель. Но сериал закончился, и теперь бывший капитан сборной Франции будет торговать йогуртом - у него контракт с известным производителем молочных продуктов. Зизу заключил его еще в 2004-м на срок 11 лет (!) и по условиям соглашения получает миллион евро в год. Это не все доходы Зидана, имевшего в «Реале» зарплату 6,4 млн. евро и получавшего от рекламных договоров еще 8,6 млн. евро в год. Поэтому в сочувствии французский футболист не нуждается.

Константин КЛЕЩЕВ, «Советский спорт ФУТБОЛ» - специально для газеты «Аргументы i время» Кельн - Дортмунд - Берлин

Зидана «убили» словом

АНАЛИЗ интервью и видеоматериалов показывает, что Зидан находится в депрессии и она не простая. Попытаемся разобраться, в чем ее особенность.

У каждого человека бывает момент истины, в котором буквально одним словом подписывается приговор всей его жизни. Это слово недавно услышал Зидан. В психологии такое кульминационное слово называют психологическим кодом смерти и жизни. Благодаря этому коду можно убить человека (он может покончить с собой или начать страдать депрессией, которая приведет к смерти) или «воскресить» (к человеку придет ощущение счастья). Эти коды порой звучат от наших близких и опустошают нас настолько, что человек может потерять смысл жизни благодаря одному произнесенному слову. Одно слово-предательство со стороны детей, родителей, близких может навсегда уничтожить ценности, которые привязывают человека к жизни. В этих ситуациях он ведет себя, как никогда.

Хочется верить, что у Зидана хватит духовности справиться с этим словом-ловушкой и вырваться из его плена.

Доцент, кандидат психологических наук Рамиль ГАРИФУЛЛИН

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