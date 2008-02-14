Просто Чудов!

Крестьянин из Михайловки



- ВЫХОДИТ, теперь именно вы - лидер сборной России?

- Ни в коем случае. Я даже со всеми своими медалями все равно - второй. Лидер как был Дмитрий Ярошенко, так и остался. Это мое глубочайшее убеждение. И звездой меня, ради Бога, не называйте. Много раз говорил и повторяю еще: «Я, Максим Чудов из села Михайловка - простой крестьянский парень. Везет тем, кто везет. Да, тружусь, как вол, плюс мимолетная улыбка Фортуны...»

- На обоих рубежах спринтерской гонки вам удалось поразить все десять мишеней. Редкая удача для биатлониста с комплексом последнего выстрела.

- Когда отстрелял «на ноль» второй рубеж, сам себе улыбнулся - я знал, что Бьорндален промахнулся дважды. И уходя на финиш лидером, уже рассчитывал, что при моем прекрасном состоянии 40 сек. проиграть этому атлету при всем желании не смогу. С Халвардом Ханеволдом, который с двумя нолями был ко мне вдвое ближе, тоже справиться смогу. Сразу вспомнил Олимпиаду, когда тоже в спринте отстрелял «на ноль» и уходил на финиш вторым-третьим. Тогда меня просто не хватило. Здесь я шел последним из наших, меня вели, мне все разжевывали от и до. С одной стороны, это мешает. А с другой, если умеешь себя держать, это хорошо. Кажется, мне удалось сдержать напряжение.

- Когда Ханеволд и Бьорндален после финиша вас, можно сказать, на ручки взяли, было и смешно, и трогательно. Это экспромт?

- А это их обычный прикол. Этот финт они проделывают со всеми, кто впервые становится чемпионом. Халвард подошел, спросил: «У тебя, что, личных побед еще не было? Ах, не было! Ну, парень, давай, покачаем».

- О чем это говорит?

- Это говорит о том, что на самом деле ребята считают меня хорошим человеком, тепло ко мне относятся и искренне рады моему успеху.

- Какие же у них есть основания считать вас не просто хорошим спортсменом, но и хорошим человеком впридачу?

- Можно, я не буду говорить об этом? Мне как-то неудобно самому себя расхваливать. Но мне было очень приятно получить столь лестную оценку от таких уважаемых всеми биатлонистов. Мне комфортно, когда нахожусь в окружении доброжелательных людей. Радует и здоровая конкуренция. В такой обстановке и выступать-то приятно. Выходишь на старт и знаешь - вокруг сплошь друзья-приятели.

- Кто вам первым позвонил из домашних? Или, быть может, любимая?

- Звонки начались, когда приехал в гостиницу. А на гонки я телефон не беру. Что касается любимой... опять-таки промолчу. А от невест теперь уж точно отбоя не будет. Как-никак опять чемпионом мира стал! Шучу, конечно.



Маяк Бьорндалена



- ПОЧЕМУ вас подвела стрельба на следующий день в гонке преследования, когда допустили аж четыре промаха? Не смогли преодолеть эйфорию? Ведь запас перед Ханеволдом в 21, а перед Бьорндаленом в 36 сек. вселял радужные надежды...

- Наверное, странно услышать от меня такое, однако сам удивился, насколько спокойным и безэмоциональным я выходил на старт преследования. Одна радость - наконец-таки не мне Бьорндалена догонять приходится, а ему меня. Это случилось первый раз за мою четырехлетнюю карьеру в сборной России. Надеюсь теперь - не последний. Правда, радость была, увы, недолгой. Два промаха на первой же лежке, и Бьорндален занял свое привычное положение, так скажем, «маяка». Как-никак, человек - пятикратный олимпийский чемпион, десятикратный - мира и 80-кратный победитель кубковых этапов.

- Второе место после победы - успех или неудача?

- Считаю - победа. Мне было очень сложно удержаться на пьедестале. Хотя динамика, толкучка - словом, обстановка преследования - больше по душе, нежели гонки с раздельным стартом.

- Вы не устаете благодарить Владимира Аликина - тренера, который второй год работает с мужской сборной страны. Хвалите направление, которое он придал всей вашей тренировочно-соревновательной деятельности. Поясните, что это за направление такое особенное?

- Лично для меня биатлон - это проделанные гигантские объемы. Огромное количество сожженных нервов. Кропотливая работа на рубежах. И, извините, даже истерики. В 2004 г. я вообще чуть не «завязал». Тогда у меня перестало получаться все: не бежалось, не стрелялось, не думалось, не хотелось. А когда пришел Аликин... Впрочем, скажу так: если колбаса вкусная, разве вам важно, кто ее делает и как? Вот так и здесь: раз у нас получается, значит, технология правильная. Не буду я охарактеризовывать Аликина. Сейчас есть продвижение, и дай Бог, чтобы все это шло дальше. По ступенькам. Держимся вместе, делим и радости, и горести. Теперь вот думаю, что, начиная с моего золота, у всех наших будет хороший настрой.

- А отвратительное питание здесь настроение не портит?

- Привыкли мы к шведской специфической еде. Так сказать, «пьем вода, кушаем вода». Ведем бутербродную жизнь.

- Кто вас ждет дома?

- Мама, папа, сестренка, братишка, род­­ственники, друзья... девушки. Президент Республики Башкортостан. Надеюсь.

- Невесты, говорите, у вас нет. А хотя бы любимая собака?

- И собаки нет. Собака будет в своем доме, который я скоро приобрету. Сам. На честно заработанные.