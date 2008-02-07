Гарем Шараповой не грозил

В окружении десятка Джеймсов Бондов



ДОЛГ, как известно, всегда платежом красен. Тринадцать лет назад господин Тарпищев подарил Юрию Шарапову целую тысячу долларов на авиабилеты в Америку. И хотя потом недоброжелатели Шамиля постоянно ставили ему в вину то, что он мог дать нуждающемуся сочинцу не одну тысячу долларов, а сто тысяч и даже миллион, но факт остается фактом. Тарпищев оказался единственным человеком в России, кто помог Шараповым. И если бы не та пресловутая тысяча, Маша наверняка сегодня использовала бы свои фигуру и внеш­ность по другому профилю и совсем за другие гонорары. Все эти годы Шарапов хотел отдать долг Шамилю, что называется, натурой, отправив дочь выступать за сборную. Но истинные хозяева теннисистки торпедировали его попытки.

Все изменилось прошлой осенью после того, как маркетологи подсчитали, что победа в Пекине может принести теннисистке более 50 млн. дохода. А поскольку получение путевки на Олимпиаду напрямую зависело от участия в матчах за сборную на Кубке Федерации, менеджеры наконец-то дали Марии добро. О том, какое значение придавалось в стане «опекунов» Шараповой ее дебюту в сборной, свидетельствовал хотя бы такой факт. В Израиль россиянка прилетела всего через 40 часов после ее триумфа в Мельбурне на личном «Гольфстриме» курирующего ее с самого детства президента компании IMG Теодора Форстманна. Прекрасно осознавая, что их главное сокровище окажется на пороховой бочке, американцы решили обезопасить ее и себя. Наняли десять лучших в мире телохранителей и застраховали Марию буквально от всех неприятностей, включая и… возможное похищение с целью дальнейшей перепродажи в гарем.

Но на этот раз у потенциальных работорговцев не было ни единого шанса. Помимо личных телохранителей на защиту первой ракетки России стал целый взвод суперагентов из знаменитой контрразведки «Шин-Бет» и отряд саперов Армии обороны с дюжиной натасканных на любую взрывчатку спаниелей. Как это часто бывает в Израиле, все эти меры оказались совершенно излишни. Занятые доставкой контрабандного оружия через египетскую границу, хамасовские боевики не обратили никакого внимания на появление у них под боком одного из главных секс-символов проклятого Запада. Зато папарацци отсняли немало кадров того, как Мария перемещалась в эти дни по маршруту стадион – отель – стадион в сопровождении двадцати охранников на семи автомобилях и двух вертолетах.

Кубок Первого канала отдыхает…



В ДЕНЬ начала матча непогода, которая измывалась над израильтянами чуть ли не с Нового года, вдруг смилостивилась. Над городком Рамат-а-Шарон воцарилось солнце, прекратился дождь и стих ветер. «Не иначе как менеджеры Шараповой дали взятку небесной канцелярии», – шутили местные журналисты. Их, кстати, аккредитовалось «на Шарапову» вдвое больше, чем на Мадонну, втрое больше, чем на Буша, и в 876 раз больше, чем на Кубок Первого канала по футболу. В отсут­ствие разленившихся террористов роль возмутителей спокойствия взяли на себя местные жители. Для 99% зрителей просмотр теннисного матча стал первым в жизни.

Никто из организаторов не удосужился соответствующим образом проинструктировать их. Эти невежды принялись болеть за своих девочек со всей страстью и несдержанностью, как они обычно болеют за мест­ных футболистов и баскетболистов. В такой накаленной обстановке Тарпищев допустил откровенный ляп – поставил первой на корт Динару Сафину. Девушка, по мнению знатоков, является жалкой копией своего брата во всем, начиная от внеш­ности и заканчивая стойкостью. Попав под прессинг русофобствующих фанатов, нескладная Динара провалила матч. Израильтянки неожиданно для себя повели в счете. В тот момент под рукой у нашего капитана находилась почти не нюхавшая пороху Веснина. И все еще пребывающая в ступоре Чакветадзе. Конечно, сборной могла бы помочь Дементьева, но из-за боязни терактов ее мама не пустила свою уже 26-летнюю деточку в Израиль.

Словом, все могло бы закончиться провалом, если бы в составе сборной не нашлась теннисистка, которая сумела в одиночку выиграть матчи, – Шарапова. Для находящейся на самом пике спортивной формы Марии не составило особого труда разобраться с двумя соперницами. Одна из них занимала лишь 18-е место в рейтинге, а другая вообще годилась ей в матери. Так Шарапова совершила свой первый под российским триколором подвиг, выведя Россию в полуфинал Кубка Федерации. Хотя последствия этого свершения в виде затяжного спада еще ой как аукнутся россиянке в этом сезоне. Но зато теперь уже ничто не помешает Марии принять участие в Олимпиаде. Если, конечно, менеджеры в последний момент не передумают Шарапову туда посылать, найдя еще более выгодный проект.