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Русская пятерка – это анекдот

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ, «Советский спорт» – специально для еженедельника «Аргументы неделi», Атланта ]

Русская пятерка – это анекдот
В отсутствие травмированного Кросби Малкин становится главным «пингвином»

Эксперимент со знаком минус

 – Я ВПЕРВЫЕ попал в такую звездную компанию, поэтому сильно волнуюсь, – Малкин даже вздрогнул, когда вышел на подиум в рамках пресс-конференции и к нему ринулась большая толпа журналистов.

 По-английски Малкин говорит, как Гамлет – по-грузински, поэтому специально к форварду «Питт­сбурга» был приставлен переводчик.

 – В Атланту вас пригласили вместо травмированного Сидни Кросби. Что вам сказал на дорожку 20-летний капитан «Пингвинов»?

 – Кросби просто пожелал мне удачи. Я его вообще-то редко вижу в последнее время – он из медкабинета не выходит, процедуры разные проводит. Так получается, что сейчас журналисты уделяют мне куда больше внимания, наблюдают за каждым шагом. А я в свою очередь стараюсь не ударить в грязь лицом.

 – На днях у вас с Овечкиным произошел конфликт: в матче «Питтсбург» – «Вашингтон» ваш товарищ по сборной так приложил вас к борту, что всем страшно стало. Вы что, поссорились?

 – С чего вы взяли? Это же хоккей, всякое бывает. Вот нас на матче «Всех звезд» поставили в одну пятерку – вы же видели, я честно отдавал пасы Овечкину.

 – Но когда русский бьет рус­ского – извините, такое редко увидишь.

 – Мы вышли на матч слишком заведенными. Хотели показать свою лучшую игру. Но если вы думаете, что я собираюсь как-то мстить Овечкину, то глубоко ошибаетесь. Да, у меня осталось неприятное впечатление от его поступка – я же не видел его атаки, поэтому мог получить серьезную травму. Но игра была по правилам, поэтому мне обижаться не на что.

 – Кстати, о «русской пятерке» – расскажите об этом эксперименте.

 – Джон Пэддок, который тренировал сборную Востока на матче «Всех звезд», в третьем периоде решил поставить в одно звено защитников Маркова и Гончара, а также меня, Ковальчука и Овечкина. Я заранее говорил, что все у нас должно получиться. Русские – веселый народ, и мы сумели бы зажечь публику. В итоге веселье получилось, но со знаком «минус» – мы провели на льду две смены, в которых пропустили две шайбы. Анекдот, да и только…

 – В январе вы сделали два хет-трика с интервалом в две недели. Болельщики по традиции нашвыряли вам кучу бейсболок с трибун. Интересно, куда вы деваете такое количество кепок?

 – Вы полагаете, я их забираю себе на продажу? – смеется Малкин. – Нет, конечно! Зачем мне столько мусора? Оставляю в том же контейнере, куда их складывают работники клуба. Они мне взамен выдают сувенирную шайбу – оставляю ее себе на память.

Без пионервожатого – ни шагу

 – НХЛ уже объявила, что 1 октября 2008 г. ваш бывший клуб «Металлург» (Магнитогорск) в рамках недавно учрежденного Кубка Виктории проведет матч против «Нью-Йорк Рейнджерс». Последний раз наша команда играла против клуба НХЛ аж 17 лет назад. Как вы относитесь к этой новости?

 – Я бы сказал, это прорыв. Представляю, какой интерес вызовет игра у болельщиков «Магнитки». И хотя матч состоится в Берне, надеюсь, в Швейцарию будут организованы турпоездки. Такие события редко случаются! У России пока нет договора с НХЛ по переходам игроков. Но, если отношения между нашими лигами наладятся, таких матчей будет больше. Лично мне было бы интересно на деле посмотреть, какая лига окажется сильнее.

 – Вы уже второй сезон живете в доме Сергея Гончара. Он помогает вам не только на льду, но и в быту. В американской прессе даже шутят, называя защитника «Питтсбурга» вашим папой.

 – Да, это забавно, – улыбается Малкин. – Знаете, мне сейчас важно выучить английский язык. Я очень стараюсь, но не хватает времени на занятия, да и репетитора у меня нет. Сам заглядываю в учебники, но очень редко. Хотел договориться с Кросби, что мы вместе будем ездить на тренировки и общаться на английском, но Сидни не к месту получил травму. Планирую в следующем году съехать на собственную квартиру и начать самостоятельную жизнь.

 – А чем вы вообще занимаетесь в семье Гончара? Слышал, играете с его маленькой дочкой, много сидите за компьютером, лазаете по Интернету… – в душу к Малкину уже заглядывает мой американ-
ский коллега.

 – Компьютеры? Я только и делаю, что сплю. А еще я плаваю в бассейне и хожу в сауну.

 – Жена Сергея хорошо готовит? Она предпочитает русскую кухню?

 – Готовит так, что пальчики оближешь. Или вы думаете, что я на площадку выхожу голодным?

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