На рынке все спокойно?

КАКОЙ российский футболист не мечтает выступать в сильном европейском чемпионате? Спроси любого – ответит, что видит себя в Англии или Испании, Германии или Италии... Но не сегодня, потому что предстоящим летом – чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии. И тот, кто хочет на нем выступить, должен иметь постоянную игровую практику и быть на глазах главного тренера национальной команды.



Дома лучше



«КАКОЙ смысл просиживать на лавке пусть даже в сильном клубе?» – справедливо полагает капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов, еще недавно не скрывавший желания поменять команду. Никакого смысла нет, и пример Александра Кержакова, редко выходящего на поле в составе испанской «Севильи», – убедительное тому подтверждение. И хотя бывший форвард «Зенита» приглашен на сбор национальной команды, который пройдет в Турции со 2 по 6 февраля, определенные сомнения относительно Кержакова ее наставник Гус Хиддинк наверняка испытывает.

Позицию Билялетдинова разделяет подавляющее большинство его партнеров по сборной России. А вот для серба Бранислава Ивановича и словака Мартина Шкртела ситуация противоположная. Их сборные на Евро-2008 не пробились, и переход в иностранный клуб – как раз тот самый шанс обратить на себя внимание. Впрочем, и Иванович, перебравшийся в «Челси» из «Локомотива», и Шкртел, ставший самым дорогим защитником «Ливерпуля» в истории клуба, уже давно были в поле зрения грандов. Но кто бы мог предсказать пару лет назад, что серб, купленный у белградского ОФК за 3 млн. долл., будет продан за сумму, в шесть раз большую? А словак, приобретенный «Зенитом» за 500 тыс., «потянет» аж на 9 миллионов?

Похоже, чемпионат России постепенно превращается в европейский трамплин для молодых талантливых игроков, которые в ведущих клубах Англии или Испании вряд ли получили бы возможность постоянно играть на высоком уровне и набираться опыта. Для руководителей же наших клубов политика «огранки алмазов» – показатель умения вести футбольный бизнес, что еще недавно вызывало немалые сомнения. Но времена меняются.



«Ширпотреб» не предлагать



«РОССИЯ – это страна, где предложенную сумму надо умножать на 2. Русские все равно согласятся», – говорил три года назад один из легионеров, выступавших в премьер-лиге. Сегодня эти слова выглядят преувеличением, хотя в футбольном мире Россия по-прежнему считается страной повышенного риска. Да, переплачивать приходится, но уже в разумных пределах, как это было, например, в случае с аргентинцем Кристианом Майданой. Его «Спартак» отбил у итальянского «Дженоа», предложив всего на 200 тыс. евро больше. Полузащитник обошелся красно-белым в 3,5 млн. евро – ту же сумму, за которую они продали во французский «Ле Ман» бразильского защитника Жедера.

Аргентина, Бразилия, страны СНГ и бывшей Югославии, Африка остаются главными поставщиками легионеров для России. Но если раньше иностранцев брали «пачками» (как-то в межсезонье через «Спартак» прошло несколько десятков кандидатов), то сегодня руководители клубов держат в уме ужесточение лимита на легионеров. Если все пойдет по плану Российского футбольного союза, к 2010 г. одновременно на поле смогут выходить только 5 иностранных игроков. Коли так, какой смысл покупать «ширпотреб»?



Сенсации еще будут



В НЫНЕШНИХ условиях возрастает ценность российских игроков. Поэтому сегодня клубы стремятся приглашать как можно больше своих. В этом смысле заметными событиями трансферного рынка стали переходы из «Химок» Романа Широкова и Романа Воробьева соответственно в «Зенит» и «Сатурн». Армейца Ивана Таранова и Евгения Савина из «Амкара» – в «Крылья Советов». Все они – кандидаты в сборную России. Есть еще группа менее известных российских игроков, которые ближе к марту наверняка появятся в заявках команд премьер-лиги и, возможно, проявят себя уже в этом сезоне. Или в следующем – наши клубы постепенно начинают работать на будущее.

Ожидать ли сенсаций в это межсезонье? Громкие покупки наверняка будут. Деньги на покупку игроков есть – руководители клубов этого не скрывают. Так что российский рынок еще только набирает обороты.