Ударная единица Макири

Одержимый Марат и Бедная Анна



НА ФОНЕ других «шлемовых» чемпионатов австралий­ский раньше отличался несвойственной для турниров подобного ранга домашней обстановкой и удивительным спокойствием. Где еще можно было увидеть теннисных сексапилок в бикини, лежащих на лужайке вместе с такими же раздетыми болельщиками? Или журналистов, распивающих во время интервью с суперзвездами дармовое шампанское? Совсем недавно ведущие игроки относились к поезд­ке в начале года в Австралию лишь как к возможности хотя бы на пару недель попасть из зимы в тропическое лето. Они приезжали туда не в лучшей форме и не особо утруждали себя на кортах. Поэтому в Мельбурне случалось так много сенсаций.

Но огромное количество выставочных турниров теперь умножается на невероятное – даже по меркам отечественного шоу-бизнеса – рвачество теннисных звезд. Они готовы за лишнюю сотню тысяч долларов сейчас играть хоть в Антарктиде. Это привело к тому, что теннисисты перестали относиться к чемпио­нату Австралии как к двухнедельной халяве. Он превратился для них в одно из главных соревнований сезона со всеми вытекающими последствиями.

Так, наш главный теннисный «ньюсмейкер» Марат Сафин начал готовиться к Мельбурну еще 10 ноября. Именно тогда все нормальные (если можно, конечно, назвать нормальными людей, которые до 30 лет ездят повсюду с родителями и дружат только со своими ракетками) теннисисты отправились в законный 40-дневный отпуск. Пока его коллеги грелись на солнышке или съезжали с горных склонов, Марат как одержимый по семь часов в сутки бегал по пустынным пляжам самого депрессивного из испанских городов – Валенсии.

Как показал этот чемпионат, мучился Сафин не зря. В предыдущие годы он обычно проигрывал в первом же матче. Прекращал бороться уже в начале треть­ей партии и выплескивал всю энергию со сквернословием, битьем ракеток и выяснением отношений с ненавистным арбитром. На сей раз Сафин сделал большой шаг вперед. Дошел до второго круга и проиграл в пяти сетах! Такими темпами к концу сезона Марат выиграет какой-нибудь турнир. Может, даже вернется в первую двадцатку, если, конечно, вновь не сбежит на Гималаи.

А вот подготовка Анны Чакветадзе к сезону по хорошо известным причинам оказалась практически сорванной. Случись такая история с какой-нибудь американской звездой, родители заставили бы ее взять многомесячный отпуск и пройти курс психологической реабилитации. Но менеджер, агент, тренер и папа в одном лице Джамал Чакветадзе даже не дал дочери отдохнуть пару недель.

Спустя всего несколько дней после нападения на их дом бандитов он отправил свою единственную кормилицу зарабатывать день­ги за рубежом. Благодаря щедрости устро­ителей ряда коммерческих турниров Анне удалось быстро возместить потерянное. Однако толком подготовиться к чемпионату Австралии она не смогла и в результате неожиданно проиграла Марии Кириленко.



На безрыбье лидеров



ВОТ уж кто порадовал, так это Кириленко! Небесная канцелярия наградила ее удивительной красотой. Долгое время казалось, что эта обворожительная блондинка решила пойти по стопам Анны Курниковой. Она стала завсегдатаем светских тусовок по обе стороны океана, подружилась с Пэрис Хилтон и прочими светскими львицами. И даже, несмотря на свой маленький по меркам подиума рост, успешно работала в качестве модели, получив милое прозвище «Макири».

И вот когда уже представлялось, что дальше третьего круга ни на одном теннисном турнире Кириленко не суждено пройти, Макири вдруг резко прибавила. Впрочем, как уверяют специалисты, это заслуга не столько самой Марии, сколько ее нового тренера – Эрика ван Харпена по прозвищу «Делатель чемпионов». Свою работу с красавицей он начал с того, что исполнил давнюю мечту ее спонсоров – запретил Маше встречаться с бойфрендом Игорем Андреевым. И заставил теннисистку сконцентрироваться только на игре. И вот вам первые плоды этой концентрации: сборная России обрела новую «ударную единицу». А у Марии Шараповой объявилась еще одна соперница в борьбе за титул главного теннисного секс-символа.

Ударная единица Макири появилась как никогда вовремя. При огромном выборе прекрасных теннисисток у Шамиля Тарпищева неожиданно возник дефицит на лидеров. Анастасия Мыскина забеременела то ли от одного известного хоккеиста, то ли от никому не известного миллионера. Елена Дементьева дала всем понять, что мечтает только об одном – по­скорее выйти замуж за другого, еще более известного, хоккеиста. С третьим лидером российской сборной – Светланой Кузнецовой – стали твориться странные вещи. Если верить испанской прессе, весь отпуск Кузя только и занималась тем, что ходила на ночные дискотеки. И отчаянно тусовалась там с дюжиной барселонских друзей и подруг.

Но особо ощутимые перемены произошли в поведении Светланы на стадионе. Если раньше она устраивалась в самом углу раздевалки и ни с кем не общалась, то теперь постоянно хохочет. Кузя рассказывает скабрезные анекдоты, то и дело подтрунивает над соперницами и вообще ведет себя, по образному сравнению одной из теннисисток, так, словно приняла дозу веселящего газа. С таким настроем неудивительно, что Кузнецова уже через несколько дней выбыла из турнира.

Увы, определение «Рашнралия Оупен» оказалось так же далеко от действительности, как Мельбурн от Москвы. К концу первой недели чемпионата стало ясно, что если кто из россиян и способен победить на этом чемпионате, так это самая нерусская из наших теннисисток – Мария Шарапова.