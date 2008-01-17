На чьи деньги живет наш футбол?
№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]
Все для Хиддинка, все для победы
СРАЗУ оговоримся: конечно, российский футбол в наши дни живет и процветает. Если не по результатам, то хотя бы по деньгам, и не только благодаря «Национальной академии футбола». У Российского футбольного союза полтора десятка спонсоров и партнеров. Они поддерживают и чемпионат страны, и национальную сборную. Однако в некоторых вопросах роль НАФ трудно переоценить. Основной из них – создание условий для нормальной работы Гуса Хиддинка на посту главного тренера сборной России.
Собственно, идея пригласить его в нашу страну принадлежит Абрамовичу, на средства которого живет фонд. Один из богатейших людей России футболом начал интересоваться лет пять назад. Как говорят друзья Абрамовича, самую популярную в мире игру он полюбил, побывав в апреле 2003 г. на стадионе «Олд Трэффорд». Там проходил четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Реал». Кто ж не помнит то феерическое зрелище (4:3, хет-трик Роналдо!)? Он даже подумывал о покупке «МЮ», но реализовать затею было невозможно. «Челси» с его астрономическими долгами оказался более приемлемым вариантом. Известно и то, что вместо «Челси» Абрамович мог купить ЦСКА.
Со временем, благодаря грамотной рекламе, открытости да и реальным делам тоже, «Национальная академия футбола» приобрела известность. Она стала неотъемлемой частью российского футбола. Благожелательное отношение общества к этой организации, руководители которой не стесняются высказывать мнения по самым «горячим» футбольным проблемам, объясняется еще и вот чем. За три года существования НАФ с ней не связано ни одного скандала! Хотя известно, что в России освоение денег, как правило, – синоним злоупотреблений или криминала.
Но вернемся к Хиддинку. По словам главы НАФ, вице-президента Российского футбольного союза и депутата Государственной Думы Сергея Капкова, пригласить известного голландского тренера было делом непростым. Сначала Абрамович хотел, чтобы работу со сборной, даже несмотря на неудачу в отборочном турнире ЧМ-2006, продолжил Юрий Семин. Однако у того было серьезное предложение от московского «Динамо». Другим вероятным кандидатом видели Валерия Газзаева. Он не раз говорил, что сборной нужен российский наставник. Но Газзаева не отпустили бы из клуба. А совмещение постов – в клубе и сборной – категорически исключалось.
Параллельно с Семиным и Газзаевым рассматривался еще с десяток кандидатур. Кого-то предложил УЕФА, кто-то изначально привлек внимание Абрамовича и президента РФС Виталия Мутко.
«Сначала круг кандидатов был сужен до двух – Дика Адвоката (ныне тренер питерского «Зенита». – Прим. К.П.) и Хиддинка, – рассказывал Капков. – С первым в Западной Европе общался Мутко, и они друг другу очень понравились. А с Хиддинком встречу в Лондоне организовал наш фонд». Впрочем, любовь Хиддинка к России обошлась фонду недешево – его зарплата, по официальным данным, составляет 2 млн. евро в год. Не сравнить ни с 200 тыс. долл., которые получал Георгий Ярцев, ни тем более с 500 долл. Бориса Игнатьева (именно такой была официальная ставка тренера национальной сборной в РФС конца 1990-х).
Возможно, РФС зарплату в 2 млн. потянул бы и самостоятельно. Но тогда не хватило бы денег на многое другое. Для НАФ же, которая финансируется из личных средств Абрамовича, 2 млн. – по большому счету копейки. Только на проведение в Израиле турнира за Кубок Первого канала российский олигарх вот уже третий год выкладывает, по разным оценкам, от 8 до 12 млн. долларов.
В 2006-м, по словам Капкова, бюджет фонда составлял примерно 35 млн. долларов. А в этом году – с учетом выхода сборной России в финал чемпионата Европы – наверняка будет больше. Не стоит забывать еще и вот о чем. В конце 2007-го Хиддинку и его тренерскому штабу выплатили зарплату за весь год, а не за шесть месяцев, как в 2006‑м. В абсолютных цифрах это около 5 млн. долларов. Добавим сюда расходы на гостиницу для Хиддинка и его подруги Элизабет. На квартиру помощника Гуса Игоря Корнеева. Плюс компенсация ПСВ, клубу, который отпустил Хиддинка в Россию (да‑да, таковы условия контракта!). Есть и другие «мелочи». Вроде премиальных футболистам (за победу, например, над Англией – по 50 тыс. «зеленых»). Вот и выходим на полтора десятка миллионов долларов. Кто же сегодня вспомнит, что десять лет назад официальный бюджет национальной команды не дотягивал и до миллиона долларов?!
Вложения НАФ в Хиддинка принесли результат – сборная вышла на Евро. И было бы странно, если бы контракт с голландцем не продлили. До 2010 г. «волшебник» из Страны тюльпанов останется с нами – и платить за это по-прежнему будет НАФ.
Детям – стадионы, тренерам – дипломы!
КОГДА оправдаются вложения в инфраструктуру российского футбола, не знает, наверное, никто. Президент РФС Мутко считает: ждать придется 7–8 лет. «При тех темпах, что мы взяли сейчас, результаты будут видны лет через пять», – таков прогноз представителя НАФ Александра Чеботкова. О чем речь? Прежде всего – о полях. Они от Дальнего Востока до юга России строятся на деньги «Национальной академии футбола». За три года существования программы «Подарим детям стадион!» введено уже почти 70 арен. По сравнению, скажем, с Францией, где за год строится 70–80 полей, вроде бы не впечатляет. Но с чего-то же надо было начинать! Не везде НАФ полностью финансирует проекты. Как правило, местные власти тоже помогают. Но вряд ли размах строительства был бы столь внушительным, если бы фонд не вкладывал миллионы. Для тех, кто не знает: искусственное поле с газоном последнего поколения стоит в среднем от 400 тыс. долларов.
Но поля – полдела. Тех, кто на них играет, должен кто-то тренировать. Не секрет, что в провинции футбол держался (да и по-прежнему держится) на энтузиазме людей, получающих смешные деньги. Но даже не в этом главная беда: многие из них до сих пор работают по дедовским методикам!
«Выбор футболистов для сборной крайне ограничен», – говорил Хиддинк после 3–4 месяцев работы в России. И он прав. Откуда ему взяться, если большинство футбольных учителей, даже опытных, не знают, как готовить игроков с учетом современных требований. И опять все упирается в деньги НАФ: речь о тренерских стипендиях. «Мы продолжим программу по выплате грантов лучшим тренерам России», – говорит Капков.
Впрочем, НАФ способствует и повышению квалификации тех, кто считается корифеями российского тренерского цеха. Казалось бы, что нового могут узнать от иностранных коллег Олег Романцев и Георгий Ярцев, выводившие сборную России в финалы престижных турниров? Или бывший главный тренер «Спартака» Владимир Федотов, который сам бы мог читать лекции? Или Станислав Черчесов, ныне успешно работающий с красно-белыми? Тем не менее и для них НАФ нашел вариант стажировки на родине Хиддинка.
О детских тренерах – разговор особый. Уже сотни из них побывали на учебе в Голландии, Испании или Англии. Многие используют в работе оборудование, полученное в подарок от НАФ, – компьютеры, телевизоры, видеокамеры…
Воспоминания об СССР
КУБОК Первого канала, который в конце января уже в третий раз пройдет на стадионах Израиля, – проект, вызывающий неоднозначную реакцию в России. С одной стороны, он удобен ЦСКА и «Спартаку». Готовясь к сезону, эти клубы выступают в нем наряду с киевским «Динамо», донецким «Шахтером» и двумя командами из Израиля и Сербии. В Тель-Авиве или Кейсарии, где проводят январские сборы наши футболисты, для них созданы почти идеальные условия. Кроме того, Кубок Первого канала имеет самый большой среди коммерческих турниров призовой фонд – 2 млн. долларов.
С другой стороны, Кубок чемпионов Содружества, который проходит в России примерно в те же сроки, пока никто не отменял. Его, кстати, также спонсирует «Национальная академия футбола» (она выделяет средства еще и на юношеские турниры памяти Гранаткина и «Одиннадцать надежд»). Стоит заметить: зрительский интерес к российско-украинско-израильским матчам в стране, где «на четверть бывший наш народ», несравнимо выше, чем к играм команд из бывших республик СССР. Так что пока ностальгию по советскому чемпионату, который когда-то считался одним из сильнейших в Европе, проще испытать на земле обетованной, а не в России. И НАФ готова за это платить.
Один из самых амбициозных и дорогих проектов фонда связан со строительством стадиона и базы для сборной России. Пока ей приходилось играть то на «Локомотиве» (вмещающем лишь 30 тыс. зрителей), то на «Динамо» (требующем реконструкции), то на «Петровском» в Санкт-Петербурге, то в «Лужниках» на синтетическом газоне. Новая 55-тысячная арена будет построена в Москве к 2011 году. Если, конечно, не возникнут трудности, которые не позволили начать работы еще два года назад. Ориентировочная стоимость проекта – 100–150 млн. евро. Нетрудно догадаться, что расходы будет нести «Национальная академия футбола», чей бюджет в ближайшие годы заметно вырастет. «Если бы нам дали возможность реконструировать в Москве какую-нибудь арену, мы бы двигались в этом направлении, – говорит Капков. – Но такой возможности нет».
Что произойдет, если Абрамович вдруг откажется вкладывать средства в российский футбол? Капков такой вариант отметает: «Программу на ближайшие 5–7 лет мы выполним в любом случае. А дальше механизм уже будет запущен. Не думаю, что к футболу можно остыть».
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