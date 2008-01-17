Скованные серебряной цепью

Чудов учудил



ОСОБЕННО отличился Максим Чудов, который после эстафеты, спринта и гонки преследования неизменно поднимался на вторую ступень призового подиума. Эта стабильность не может не радовать с учетом того, что к середине января у биатлонистов обычно уже нарабатываются ход и спортивная форма в целом. Что до выступления Чудова в эстафете, то оно вообще стало ее «изюминкой». Максим впервые в карьере попробовал себя на заключительном, четвертом эстафетном этапе. Причем соперничать ему под занавес гонки пришлось не с кем-нибудь, а с Великим и ужасным Оле-Эйнаром Бьорндаленом (без малого 80 побед на этапах Кубка мира, которые одержал знаменитый норвежец, согласитесь, просто не позволяют именовать его иначе).

Конечно, обеспечить Чудову возможность буквально подышать Бьорндалену в затылок очень постарались на своих отрезках Иван Черезов, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко. Вдохновленный Максим рванул вслед за мегазвездой мирового биатлона, «как на пятьсот». Что не осталось незамеченным лидером. Бьорндален дрогнул: дважды промахнулся на стрельбе лежа. Максиму же потребовался всего один запасной патрон. На второй стрельбе соперники поменялись ролями. Один промах совершил норвежец, и два – наш биатлонист. Отыграть у Бьорндалена на финише почти минуту – задача нереальная…

– На Кубке мира я завершал эстафету впервые в жизни. Поэтому естественно, что волновался сильнее обычного, – прокомментировал свою гонку Чудов. – Очень доволен как собственным результатом, так и результатом всей команды. Предельно острая борьба шла с самого старта и до второго огневого рубежа на моем этапе.

Вполне довольным оказался и главный тренер мужской сборной Владимир Аликин. Он, в частности, заявил, что именно в таком сочетании наша эстафетная команда выступит и на приближающемся чемпионате мира.



«Кто такая Слепцова?»



РАЗВЕ не приятно, что немецкие газеты в последние дни выходили с такими заголовками? Вчерашняя юниорка из Ханты-Мансийска стала главным ньюсмейкером Кубка мира еще на его предыдущем этапе в Оберхофе. Там она завоевала свою первую индивидуальную медаль. Тоже спринтерское серебро, как и сейчас, в Рупольдинге.

Причем многим показалось со стороны, что Света проиграла эту гонку на 7,5 км финке Кайсе Варис лишь по недоразумению. Настолько блестяще наша дебютантка работала на огневых рубежах и на удивление легко бежала по лыжне. Но и Варис, которая перешла в биатлон из гладких лыж после дисквалификации за допинг, стреляла неожиданно метко. В итоге сказалось ее преимущество в лыжной подготовке.