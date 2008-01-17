Золотое руно Овечкина

Предложение, от которого невозможно отказаться



ВООБЩЕ-ТО он ехал подписывать шестилетний контракт на 54 млн. долларов. Зарплата в 9 млн. в год – пожалуй, столько и стоит форвард Александр Овечкин. И тут владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис, хлопнув рукой по столу, предложил: «А давай-ка, Саша, мы тебе еще 70 миллионов за 7 лет накинем. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». Овечкин подумал, посоветовался с юристом и поставил подпись под соглашением на 124 миллиона. Контракт будет действовать до тех пор, пока Овечкину не исполнится 35 лет.

Интрига как раз в том, зачем Леонсис перебил свое же предложение. Дело в том, что через шесть лет, когда Овечкину исполнилось бы 28, форвард «Вашингтона» стал бы неограниченно свободным агентом. То есть мог бы в самом соку уйти в любой клуб НХЛ без всякой компенсации. Нет, такого мистер Леонсис себе позволить не мог. «Мое сокровище!» – простонал грек-миллиардер. И пообещал Овечкину столько денег, что Саша теперь, как мультяшный утенок Скрудж Макдак, может каждое утро купаться в зеленых купюрах.

Если бы Леонсис не оказался таким щедрым, Овечкин теоретически мог бы вернуться в Россию. Его активно звали в клубы Суперлиги. Один из них – по слухам, СКА – предлагал Саше аж 7 млн. долл. за сезон. Не самая большая сумма для питер­ской команды, которой владеет «Газпром». Помнится, год назад за трансфер футболиста Анатолия Тимощука из «Шахтера» в «Зенит» было упла­чено

20 млн. долларов. И ничего, траты себя оправдали – «Зенит» стал чемпионом.

Но Овечкин даже в мыслях не держал возвращаться в Россию. И это правильно. Только играя в НХЛ, ты можешь считаться хоккеистом мирового уровня. Только в Америке контракты гарантированы. И ты не окажешься у разбитого корыта, если у спонсора появятся финансовые проблемы. Только в США спортсмены могут получать огромные деньги по рекламным контрактам – то есть Овечкин 124 млн. пишет, а еще пару сотен миллионов, как Маша Шарапова или Дэвид Бекхэм, держит в уме.

– Когда я только зашел в офис к Леонсису, сразу понял, что это будет мой день, – признается Александр Овечкин. – А когда мне сказали, на КАКИХ условиях предлагают совершить сделку, я долго думать не стал. Взял ручку и подписал контракт.



Битва с чемпионами по зависти



– КАКОВО себя чувствовать парнем, который стоит гору миллионов?

– А что должно было измениться? Мой мир не перевернулся. Главное, что остался в «Вашингтоне», где мне все очень нравится. Да я и не собирался никуда уходить, вопреки разным слухам. Хотя подозреваю, что обо мне скоро начнут говорить: вот Овечкин за что такие деньжищи получает? Зависть – плохое чувство. Но я не собираюсь обращать внимание на злопыхателей.

…Эти злые языки говорят, что 22-летний мальчик напрасно продал свой талант в ущерб карьере. «Вашингтону» до Кубка Стэнли – как до Луны пешком. 13 лет не попадать в плей-офф – тут уже никаких денег не захочется. Довелось услышать даже такое мнение: «Смалодушничал Овечкин! Это все равно как футболист Дмитрий Сычев перешел бы из «Локомотива» в казанский «Рубин», где «нефтяная вышка» пообещала бы ему манну небесную».

Может, «Рубин» и не выиграет в ближайшие 13 лет чемпионат России. Да и «Локо» этого никто не гарантировал. Но вот НХЛ – такая интересная лига, где кто был никем, легко станет всем. Кубки Стэнли завоевывают «Каролина», «Анахайм», «Тампа-Бей» – клубы, над которыми раньше публик атолько потешалась. Так что на спортивных перспективах Овечкина я бы не ставил крест. Как и на финансовых. Вот, мол, курс доллара упадет, сравнявшись с курсом японской йены, и будет Саша тянуть бурлацкую лямку в «Вашингтоне» за гроши. За жалкие 10 млн. тугриков… Почему же Овечкина за дурака держат? Во-первых, он всегда сможет вернуться в Россию (помните о «Газпроме»?). Во-вторых, хоккеист НХЛ имеет право подать в арбитраж и заявить в суде: «Мне мало платят. Прошу сделать зарплату адекватной, на уровне мировых стандартов».

Так что Овечкин ни в чем не прогадал. Кроме, разве что, одного. Если российская лига так и не наладит отношения с НХЛ, то на Олимпиаде-2014 в Сочи мы не увидим хоккейных звезд из-за океана. А именно – Александра Великого, который в поте лица будет отрабатывать контракт в «Вашингтоне» и не приедет в сборную России. Но разве это проблема Овечкина? Скорее нашей лиги и ее дипломатов. И вообще, найдите 22-летнего парня, который откажется от 124 млн. на блюдечке с голубой каемочкой. Такого вот уникума! Сто раз прав Александр Овечкин, что подписал этот контракт. Молодец. А о злопыхателях – забудь.