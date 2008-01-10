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Любовь, похожая на сон

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий АНТОНОВ ]

Любовь, похожая на сон
Юлия Чепалова

Вся правда от Чепаловой

 – Ну, может быть, еще мальчика родить, – смеется Юля.

 – Или еще одну олимпийскую медаль в 2010 году в Ванкувере выиграть. Вы же ради этого в спорт вернулись, правда?

 – Наверное, и потому, что стиль жизни у меня такой. А спортсмену профессиональному… ему вообще останавливаться нельзя. Ну, хочется еще одну медаль в Ванкувере, последнюю хотя бы.

 – Забыли уже, как тяжело вам давалось первое возвращение?

 – Помню, конечно. (Улыбается.) Но сейчас меня это даже заводит. Теперь проще. Тогда трудно было, потому что было страшно: неужели это конец, и все эти лишние килограммы, сороковые места на этапах Кубка мира – все так и останется? Но потихонечку-потихонечку все нормализовалось. В прошлый раз я слишком резко начала, даже мышцы деформироваться стали.

 – Два сильных лидера на одной лыжне уживутся? Не начнете с Василием медали друг друга считать?

 – Я и раньше не очень-то стремилась обогнать мужа, а сейчас и вовсе хочу, чтобы Василий всего достиг. У меня-то все есть уже. Если оба побежим – замечательно, но его успехи меня больше порадуют.

 – На последнем чемпионате мира в Саппоро Василий очень трогательно вспоминал, как роды у вас «принимал». Хотя до последнего момента вы оба свои отношения, по крайней мере от журналистов, тщательно скрывали. По-моему, настало время всю правду о вашей любви рассказать. Вы были замужем, Рочева давно знали и вдруг…

 – Я всегда считала, что семья – это прежде всего. И всегда в этом смысле была оптимисткой, верила, что настоящие, крепкие, семьи существуют. Но если что-то не устраивает друг в друге, если кажется, что партнер что-то делает не так, и ты не можешь уже с этим смириться? В принципе в моем случае так и получилось. Я считала, что Дима (лыжник Дмитрий Ляшенко – первый муж Чепаловой, отец ее старшей дочери Олеси. – «АН») мог делать гораздо больше, чем делал и чем обещал. Когда человек из года в год просто сидит сложа руки – это надоедает. Ну я и заглядываться стала на сторону. А получилось… Получилась голову сносящая любовь. Я даже не думала, что такое бывает.  

Семейный дизайнерский подряд

 – Мы знали друг друга давно, но все это время, как оказалось, просто друг к другу приглядывались. Более или менее сблизились только спустя полтора года.

 – Чем так сильно поразил?

 – Он мужчина. Настоящий мужчина, за которым любая женщина может быть как за стеной.

 – Разгар ваших отношений на Олимпиаду в Турине пришелся?

 – Почему-то всем так кажется. Нет. Конечно, что я, что он, – мы скрывали свои чувства. Во-первых, я еще была замужем, и все эти свои проблемы не хотела на суд посторонних выносить. И Турин как раз на такой момент пришелся, когда бегать было совершенно невозможно. Хорошо, что Василий тогда рядом находился. Ему единственному я и могла поплакаться. В общем, слез было много на этой Олимпиаде…

 – Ваши неудачи в первых гонках отсюда?

 – Да, все с психикой моей было связано, с этим разрывом… Я вообще-то женщина сильная, но один срыв у меня случился за неделю до Игр. И я просто не знала, как вообще смогу, – истерики такие были, что сама от себя не ожидала. Это совершенно неконтролируемое что-то было.  

 – Теперь все успокоилось. Говорят, что Рочев по характеру своему – настоящий глава семьи, хозяин. Он, кстати, обмолвился, что даже вы не можете ему какие-то советы на лыжне давать…

 – Да, это правда. И если честно, я просто счастлива, что могу вот так, как курочка-наседка, спокойненько сидеть и ни о чем не думать. Ведь Вася прекрасно и домом, и хозяйством, если надо, занимается.

 – Говорят, у него вообще руки золотые. Модели самолетов, вертолетов собирает…

 – Рисует еще очень красиво! Он вообще талантливый очень. Проект квартиры сам рисовал. Я ему говорю, вполне можно будет в будущем архитектурой профессионально заняться. Вот думаю: может, объединить нам свои способности? Василий рисует, я – вышиваю и вяжу (коврикам, вышитым Юлей, купальникам и кофточкам, связанным вручную, действительно может позавидовать любой дизайнер. – «АН»). Выставку устроим!

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