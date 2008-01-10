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Русская рулетка Станислава Черчесова

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Геннадий ЛАРЧИКОВ ]

Русская рулетка Станислава Черчесова
Станислав Черчесов всегда стремится к вершинам

 – СТАНИСЛАВ Саламович, для вас назначение главным тренером «Спартака» в середине прошлого сезона явилось сюрпризом? Ведь вы сменили Федотова, когда команда ходила в лидерах.

 – Позвольте небольшое отступление. Много лет назад я получил от «Спартака» новую квартиру. У нее был номер 121. Один журналист, пришедший на новоселье, расшифровал это число так: «В Орджоникидзе ты был первым вратарем. В Москве при Дасаеве стал вторым. А потом попал в стартовый состав спартаковцев под номером 1. Так будет и дальше». И дейст­вительно, в моей футбольной биографии фигурировали только единица и двойка. При мне «Спартак» по ходу прошлогоднего чемпионата занимал и первое, и второе место. Увы, нам не удалось удержаться на самой вершине. Но не будем гневить Бога, второе место – это, по крайней мере, все равно выход в Лигу чемпионов.

 Что касается вопроса, то у меня, конечно, не такой многолетний опыт тренерской работы, как у Владимира Григорьевича. Тем не менее он все-таки есть. После окончания игровой карьеры в австрийском «Тироле» я продолжил работу в этом клубе как раз тренером. Но в «Спартак» меня пригласили все же на должность спортивного директора, и если я согласился, то заранее знал, что о тренерской деятельности придется забыть. Более того, чтобы не искушать судьбу, я даже выбросил секундомер и свисток, без чего невозможно проводить тренировочные занятия. Когда же меня неожиданно назначили главным, администратору команды пришлось срочно искать свисток и секундомер в своей кладовке.

 – Еще за два тура до финиша вы были в шаге от завоевания золотых медалей. Однако в Раменском ваши шансы, как говорится, полетели коту под хвост…

 – Теперь нет смысла посыпать голову пеплом. Особенно тем, у кого она бритая. Да, до первого места нам действительно не хватило всего ничего – сыграть в двух оставшихся турах не хуже «Зенита». К сожалению, конкуренты финишировали без потерь, а мы не смогли обыграть «Сатурн». Однако я считаю, что мы упустили возможность стать чемпионами не в Раменском, а гораздо раньше, когда пропускали мячи в добавленное время или сами не реализовывали сто­процентные голевые моменты на последних секундах.

 С другой стороны, второе место – это ориентир на первое. Когда-то наш замечательный телекомментатор Николай Озеров, спартаковец с большим стажем, пригласил нас в МХАТ на спектакль «Синяя птица». Прошло много лет, но я до сих пор помню его главный смысл и стараюсь в жизни – в футбольной ли, в повседневной – следовать ему. Не останавливаться на достигнутом, а как та сказочная птица, стремиться вверх, к новым высотам. Другими словами – добиться с тем же «Спартаком» большего успеха, чем мои предшественники.

 – Превзойти достижения Бескова, Романцева, согласитесь, не так-то просто...

 – Чем сложнее проблема, тем почетнее ее решить. Выступить лучше коллег, работавших в «Спартаке» последние 5 лет, тоже задача не из легких. Однако чемпионом «Спартак» был только под руководством Бескова и Романцева, и они для меня пока недосягаемые ориентиры. Но я помню и о том, что эти большие специалисты побеждали только во внутренних соревнованиях. Ведь есть же и более престижные: Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы. Вот это вершины! И их покоряют только выдающиеся личности. Так почему бы мне не стремиться к этому?

 – Многочисленные матчи и тренировки под руководством Бескова и Романцева, надо полагать, наложили на вашу нынешнюю профессию большой отпечаток?

 – Безусловно. Многолетнее общение с Романцевым и Бесковым не прошло для меня бесследно. Но знаете, как у нас, на Кавказе, говорят: «Из кувшина выльется столько вина, сколько в него налили». И я надеюсь, что в мой стакан налилось больше, чем было в кувшинах у этих маститых специалистов. Потому что мне по жизни встречались и другие сильные тренеры, и я с удовольствием прислушивался к другим дель­ным советам, учился на чужих достижениях и ошибках. Однако стараюсь не принимать чужой опыт как руководство к обязательному исполнению. По чужим конспектам чемпионами не становятся.

 – По вашим конспектам «Спартак» пока что второй в России. Но он оступился и в Лиге чемпионов...

 – Несколько лет назад «Спартак» тоже не попал в групповой турнир Лиги чемпио­нов. Как же тогда критиковали игроков и Романцева за проигрыш слабой команде «Кошице»! Но «Спартак» после того поражения отлично выступил в Кубке УЕФА, дошел до полуфинала. А чем мы хуже?

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