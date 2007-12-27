Голландский почерк «Зенита»

В ЭТОМ перечне вопросов только на последний можно ответить без тени сомнений. Кинув в топку российского футбола 140 млн. газпромовских долларов (такую сумму называли различные источники на протяжении сезона), питерский клуб впервые в российской истории занял первое место. В последних 11 турах команда Дика Адвоката 10 раз победила и лишь однажды проиграла. Великолепный финиш! Но почему «Зенит» так тяжело начинал чемпионат?

«Должно было пройти время, чтобы мы смогли полностью узнать возможности наших новобранцев», – объяснял Адвокат. Он, конечно, прекрасно понимал, какие линии в команде нуждаются в перестройке. Не случайно в межсезонье были приобретены Анатолий Тимощук, Павел Погребняк и Константин Зырянов. А по ходу чемпионата – Николас Ломбертс. «Зенит» стал выглядеть солиднее, организованнее; научился прибавлять в сложные моменты и добиваться результата. Разыгрались его лидеры – Аршавин, Тимощук, Домингес, способные изменить течение матча или его исход.

Но не появилось в питерской команде качества, которым бы она явно отличалась от всех остальных. Чтобы можно было сказать: да, в самом деле, как раз ЭТО «Зенит» делает лучше всех. Искуснее всех играет в пас, быстрее других контратакует, дольше держит темп. Не проявилось того, что обычно называют фирменным стилем.

Отсутствовал блеск, который отличал почти всех чемпионов предыдущих лет. «Зенит», как считают эксперты, взял рационализмом. Вот голландский почерк в нем точно угадывается. Да и как в конце концов могло быть иначе, если командой руководит опытнейший Дик Адвокат?

Стало известно – он и продолжит руководить. Рассказывают, сам глава «Газпрома» Алексей Миллер дал указание не жалеть никаких денег, чтобы удержать Адвоката в клубе. Понятно, высокопоставленные болельщики питерской команды не хотят рисковать и впредь. Поэтому Дику было сделано предложение, от которого он просто не смог отказаться. По одним данным, оклад голланд­ца вырос вдвое (при прежней зарплате 2 млн. евро в год). По другим – в четыре раза. В любом случае Адвокат теперь является самым высокооплачиваемым тренером в России и одним из немногих таковых в Европе.