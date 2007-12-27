45 секунд ярости

- РОССИЯ все-таки сыграет на Евро-2008! – эмоционально поделился с «АН» впечатлениями экс-игрок нашей нацио­нальной команды Игорь Симутенков. – Лучше выйти так, чем не выйти вообще. Да, можно сказать, что сборная попала на чемпионат континента с элементами случайности. Но в кои-то веки нам повезло! Раньше обычно все складывалось против россиян. Наверное, Хиддинк действительно чертовски удачливый тренер. Теперь у нас есть полгода, чтобы достойно подготовиться к финальному турниру. Нужно изо всех сил постараться и выступить там не хуже, чем в московском матче против сборной Англии…

Тот матч был, безусловно, лучшим для российской команды за последние восемь лет. И конечно, не следует постоянно вспоминать только плохое – иначе хорошего не будет никогда. Поэтому уместно напомнить здесь о тех полутора минутах во втором тайме игры против англичан в Москве, которые потрясли всех. Это когда наши футболисты не выпускали соперников из их штрафной площади, пока не забили решающий мяч. Ничего подобного в действиях сборной России никто раньше не видел.

А в первом тайме переполненному стадиону казалось, что теперь уже точно для нас все кончено. Тем удивительнее оказалось то, что произошло после перерыва. Как любил повторять главный герой популярного телесериала «Ликвидация», картина маслом: россияне закатывают родоначальников футбола под искусственный газон Лужников.

Павлюченко с пенальти сравнивает счет. Тотчас вбегает в ворота, забирает оттуда мяч и бежит к центру поля. Успевает по ходу счастливый мяч поцеловать. Как знать, может, этот поцелуй на фарт спустя считанные мгновения и спровоцировал отскок от вратаря Робинсона как раз туда, куда нам и было нужно? Хиддинк делает в адрес команды жест: два выставленных вверх пальца одной руки и один – другой. При счете 2:1 у надменных британцев начинают подкашиваться ноги…

Судьба вывела российскую сборную на Евро не просто так. Сейчас необходимо как можно скорее забыть эйфорию. И самым серьезным образом заняться подготовкой к финальному турниру.