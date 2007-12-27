Русские великаны

В СЕНТЯБРЬСКОМ Мадриде чуть ли не на каждом фонарном столбе висели плакаты, изображавшие игроков национальной сборной в средневековых рыцарских доспехах. Плакаты венчала надпись «Corona de Europa», видимо, означавшая: мол, мы ее уже завоевали. В воскресный вечер финала огромный дворец спорта был забит под завязку красно-желтыми (цвета испан­ского флага) фанатами. В течение двух часов местные болельщики на все лады распевали, кричали и бесновались в полное собственное удовольствие. Они, должно быть, уже ощущали европейское золото у себя в кармане. Тем паче, что их любимцы на протяжении всего матча вели в счете.

Потом вдруг воцарилась мерт­вая тишина. Ее разорвали поистине исступленные вопли с редких островков, которые образовали приехавшие в столицу Испании российские фаны. Произошло вот что. На последних секундах финала при счете 58:59 в пользу хозяев их знаменитый центровой Поу Газоль спиной к кольцу принял точно адресованную ему передачу. Почти что продавил плотно опекавшего его Никиту Моргунова. Уже развернулся было в направлении нашего кольца, но тут мяч у него из рук чисто выбил российский защитник Джон Роберт Холден. Натурализованный американец, пару последних лет выступающий за сборную России, не спеша пересек центральную линию. Постучал мячом в пол, затягивая время и явно давая понять, что намеревается атаковать за мгновения до заключительного свистка.

Однако на площадке не было ни малейшей лазейки для прохода. Холден накоротке отпасовал мяч ближайшему партнеру и моментально получил его обратно. С дриблингом ворвался внутрь трехочковой дуги. Сделал вид, что собирается бросать.

Противостоявший ему соперник выпрыгнул вверх и благополучно пролетел мимо. А разыгрывающий сборной России без помех совершил бросок с каких-то четырех метров. Мяч ударился сначала в ближнюю дужку. Затем в дальнюю и отскочил в щит. От него – снова в дальнюю дужку и как бы нехотя провалился в кольцо.

Испанцы взяли тайм-аут и сразу после него предприняли последнюю отчаянную атаку. Мяч снова непостижимым образом находит Газоля, и тот бросает по нашему кольцу. Мяч попадает в щит, рикошетит в переднюю дужку и… Начав сваливаться с нее наружу, он оказывается в руках Антона Понкрашова. Наш игрок немедленно запускает мяч на верхний ярус трибун. Все, Россия – чемпион Европы!

Кстати, привел ее к этому драматичнейшему триумфу тренер Дэвид Блатт. Израильтянин с американским паспортом, по мнению многих источников, лучший среди всех специалистов, работавших в нашей стране в 2007 году. Блатт будет возглавлять сборную России и на Олимпиаде–2008 в Пекине.