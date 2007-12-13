Бьорндален и его Пятница

Удар «под дых»



В ДЕКАБРЕ прошлого года в швед­ском Эстерлунде мало кому знакомый на высшем уровне биатлонист из Ханты-Мансийска впервые в жизни поднялся на кубковый пьедестал почета. Тогда он показал второй результат в спринте. А первым – конечно же! – финишировал великий Бьорндален. Норвежец имел на один штрафной круг больше, но все равно показательно «размазал» в итоге нашего. Минул год – и соперники поменялись местами. Оле-Эйнар опять имел на один штрафной круг больше, но на этот раз уже Дмитрий буквально смял «короля биатлона».

– Я еще в прошлом сезоне видел в Ярошенко опаснейшего конкурента, – мрачно выдавил из себя Бьорндален на пресс-конференции после спринтер­ской гонки. – Прошел сезон, и русский стал еще сильнее.

Сейчас в рейтинге лучших кубковых спринтеров норвежец и наш Ярошенко идут вровень. На общем фоне эта пара вообще выглядит, словно Робинзон и его Пятница на необитаемом острове. Дай-то Бог! А в общем зачете Бьорндален чуть-чуть опережает Ярошенко. Даже несмотря на то, что меньше чем за неделю получил два сильнейших удара «под дых». Первый, напомним, – от Ивана Черезова в финском Контиолахти.



Разборки с терминатором



ПРОДОЛЖАЯ о сюжете Робинзона и Пятницы, отметим, что из девяти (на сегодняшний день) восхождений Дмитрия Ярошенко на призовой подиум в семи случаях именно норвежец составлял ему компанию. Причем шесть раз при этом Оле-Эйнар смотрел на нашего биатлониста сверху вниз. Теперь вот сам оказался на его месте.

– Как вам подобное тесное сосед­ство? – спросили у Ярошенко по этому поводу.

– Нервничаю, конечно! – признался Дима журналистам. – Возьмите хоть наши с Бьорндаленом дуэли в гонках прес­ледования (в том же Хохфильцене россиянин завоевал в этом виде серебряную медаль, а норвежец взял золото. – Прим. Д М.). В них на последней стрельбе мы неизбежно хватали по 2–3 круга штрафа. Однако то, что в «молоко» стреляю не только я, но и «великий и ужасный», все-таки придает уверенности. Не с до предела отлаженной машиной, значит, соревнуюсь. А с живым человеком. Когда в последние годы такое происходило?