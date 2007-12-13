Анна Чакветадзе –
леди-загадка
№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]
ТАК, большая любительница всего французского Елена Дементьева в уходящем году во время своего очередного визита в Париж снова не нашла нескольких часов для экскурсии в Лувр. Зато выкроила в своем графике несколько дней, чтобы позировать для своей восковой копии, которая теперь украшает… центральный офис продаж одной мобильной компании.
Ее более удачливая подруга Светлана Кузнецова этой весной вложила все деньги, заработанные за профессиональную карьеру, в покупку огромного дома в пригороде Барселоны. Причем только потому, что особняк находится рядом с виллой ее кумира – Рональдиньо.
А как вам пример Анастасии Мыскиной, вынужденной переквалифицироваться в «говорящую голову» на футбольном ток-шоу? Там вся ее роль сводится к тому, чтобы по сигналу ведущего посмотреть в «телесуфлер» и прочитать заранее написанный редакторами «дельный» вопрос. Но даже на этом фоне особо выделяется главная надежда российского тенниса Анна Чакветадзе, которую зарубежные журналисты после ее выступления на Чемпионате мира в Мадриде окрестили «Леди-Загадка»…
Гениальная мотовка
ЗАГАДОК и странных поступков числится за Анечкой и ее семейкой столько, что впору выпускать книгу из серии «Вся правда и вымыслы о …». Начнем с такой актуальной темы, как деньги. Когда Анна еще делала первые шаги на профессиональном корте, вокруг только и было разговоров, что о ее баснословно богатом папе. Его состояние оценивалось в диапазоне от 200 до 400 млн. долларов.
Господин Чакветадзе, как утверждают наши источники, действительно сколотил немалые деньги на торговле автомобилями и поставках нефти на Украину. Но весь этот бизнес накрылся медным тазом после прихода к власти изголодавшихся «оранжевых». В результате единственным источником дохода для семьи на сегодняшний день оказались гонорары его дочери (за последние два года Анна заработала более 4 млн. долларов).
Может, для жителя российской глубинки это огромные деньжищи, но для профессионального спорта – сущие гроши. Потому-то бедному Джемалу и приходится экономить прежде всего на себе. Во время очередного посещения отеля «Вестин Палас» в Мадриде автор этих строк стал свидетелем сцены, словно списанной из культового сериала «Место встречи изменить нельзя». Придя в бар, Джемал Чакветадзе заказал чашку кофе и стал медленно-медленно цедить ее. При этом он отмахивался от официантов, которые каждую минуту предлагали клиенту то сэндвич, то коньяк. В итоге он удостоился от бармена возгласа: «Русский – и такой скупой!»
А как Чакветадзе не быть скупым, если его доченька за последние полтора года превратилась в одну из главных шопингисток Женского Тура. По общему количеству денег, потраченных на покупки в 2007 г., Анна оказалась на третьем месте среди теннисисток после Серены Уильямс и Шараповой. В свое время Джемал, явно сгоряча, пообещал оплачивать все расходы дочери из собственных средств, чтобы все ее гонорары оставались нетронутыми.
Судя по количеству пакетов, с которыми Анна возвращалась после каждой вылазки по магазинам на площади Соль, Чакветадзе-отец в очень скором времени может стать полным банкротом! Правда, назвать Анну законченной мотовкой как-то язык не поворачивается. Тратя тысячи долларов на сумочки от «Шанель», теннисистка экономит для папы немалые деньги, отказываясь от услуг тренера. Она – единственная теннисистка в Туре, у которой нет персонального наставника. Ведь как остроумно заметила однажды Аня: «А зачем мне тренер? Я и так умная!»
Кстати, пристрастие к шопингу едва не вышло Чакветадзе боком во время общения с прессой в Мадриде. Накануне, заполняя анкету теннисистки, Аня, явно не подумав, написала в графе «Увлечения»: «Занимаюсь дизайном одежды». Журналисты, большинство из которых впервые видели россиянку, обрушили на Анечку шквал вопросов: «Какую школу дизайна вы закончили?», «Есть ли у вас собственная линия одежды?». Припертой к стенке Анне не оставалось ничего другого, как признаться, что весь ее «дизайн» ограничивается поисками актуальных шмоток.
Конец «холодной войны»
КСТАТИ, во время той пресс-конференции Анна, хотя никто не тянул ее за язык, поведала о том, что сама построила себе фитнес-центр дома и теперь там занимается. Спустя несколько дней ваш корреспондент в частной беседе с теннисисткой решил внести ясность в эту историю: «Выходит, что вы сами клали кирпичи и возводили кровлю?» Аня посмотрела на меня, как на сумасшедшего, а потом захохотала: «Что вы, для этого есть строители, которых нанял мой папа!» Тем не менее фраза была произнесена, и в мировой печати пошла гулять легенда об Ане-строительнице. Точно так же, как и милая байка о ее прическе.
Когда на пресс-конференции Анна впервые появилась на людях с распущенными, длиной почти до самых щиколоток, волосами, журналисты из Sun тотчас взялись за расчеты. И определили, что сплетенная из такого водопада волос коса должна весить не менее трех килограммов. А удары, наносимые ею по девичьему телу во время матча, эквивалентны двадцати плеткам. Из чего был сделан вывод о том, что российская теннисистка – настоящая мазохистка.
Благодаря своей внешности – больше 16 лет ей никто не дает – теннисистка сумела избежать во время мадридского чемпионата общения с похотливыми спонсорами. Впрочем, даже если бы они очень хотели, то вряд ли бы смогли дозвониться до теннисистки. Дело в том, что Чакветадзе меняет сим-карту с периодичностью раз в три дня, поскольку никак не может избавиться от назойливого внимания со стороны поклонников.
Вероятно поэтому Анна Новый год собирается встретить в Гонконге. Правда, к ее странностям этот выбор не имеет никакого отношения. 30 декабря в этом китайском городе состоится показательный матч между Чакветадзе и Шараповой, которым закончится «холодная война» между теннисистками. А их отцы помирились еще раньше – в Мадриде, выпив по рюмочке водки. На бутылку, видимо, у них денег не хватило!
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес