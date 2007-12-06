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Один Шамиль в поле не воин!

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Один Шамиль в поле не воин!

МЫ НАЧАЛИ поход за этим Кубком Дэвиса с героического десанта в Чили. Там усеченная сборная России в составе всего двух человек переиграла мощную команду хозяев. Потом был четвертьфинал с французами. В решающий момент нам на помощь пришел удобный соперник Матье, в очередной раз уступивший россиянам. Последовавший затем полуфинал ознаменовался очередным чудом в виде загадочного отравления лидера немцев – Хааса. Такое везение не могло продолжаться вечно.

В этой ситуации победить в финале Кубка Дэвиса вечных соперников – американцев – мы могли бы только при нескольких условиях. Если бы финал проходил в Москве на неудобном для янки грунте и при фанатичной поддержке трибун «Олимпийского». Но, увы, на этот раз в роли хозяев предстояло выступить американцам. Они выбрали самый неудобный для нас вид синтетического покрытия и город Портленд в качестве места проведения матча. Город, жители которого известны на всю страну своим пещерным русофобством и горячей любовью, вы не поверите, к младшему Бушу.

Другой шанс на перелом появился бы у нашей сборной, если бы в команде оказался настоящий лидер и заводила, каковым всегда был Марат Сафин. Но этот горе-альпинист в последний момент отказался лететь с командой в Америку. По словам Марата, эта поездка якобы помешает ему должным образом подготовиться к следующему сезону. В нем Сафин вновь собирается вернуться на вершину мирового рейтинга. Вернется ли, это еще вилами на воде написано. А вот то, что подвел и команду, и человека, который для него столько сделал – Тарпищева, несомненно.

Все могло бы случиться совсем по-другому, если бы формальный лидер сборной Давыденко находился в хорошей как игровой, так и психологической форме. Но четвертая ракетка мира вот уже который месяц подвергается самой настоящей травле в западной прессе по обвинению в договорных матчах. К тому же в Портленд он прилетел с Мальдив в сопровождении жены. А ей очень не понравилось прерывать отдых на райских островах ради вояжа в продуваемый всеми ветрами «город Роз». Взглянув в потухшие и почти безжизненные глаза теннисиста, Тарпищев понял, что Давыденко ему не помощник. И заменил Николая на энергичного Дмитрия Турсунова – человека многочисленных способностей.

Выросший в Америке Дмитрий исполнял роль личного переводчика и спичрайтера Тарпищева. Но среди массы его достоинств притаился один недостаток – забойщик из Турсунова никакой. Видимо, об этом капитан сборной позабыл. И в результате совершил свою первую большую ошибку в кубковых матчах за последние годы – выставил Турсунова против лидера американцев Роддика.

Естественно, с возложенной на него задачей тот совершенно не справился, и американцы повели в счете. Был еще шанс уравнять результат у Михаила Южного. Но на его и нашу с вами беду соперник Джеймс Блейк сыграл едва ли не лучший матч в своей карьере. После первого дня американцы повели со счетом 2:0 и начали загодя готовиться к бурным торжествам. Даже самый начинающий болельщик знает, что победить лучшую пару планеты – братьев Брайанов – сегодня не может никто.

Видимо с большого отчаяния, Тарпищев прибег к своему любимому трюку – поменял состав нашей пары, введя в нее Давыденко. Джокер из Николая получился еще хуже, чем забойщик из Турсунова. В течение всего матча мяч буквально валился из его рук. Просто удивительно, что «звездные близняшки» Брайаны не разгромили наших парней под сухую. Наверное, берегли силы для банкета, который начался сразу после объявления судьи об их победе и общем счете в матче 3:0. В течение всей ночи американская команда и теннисные функционеры отмечали первый за 12 лет выигрыш Кубка Дэвиса.

Самое интересное, что на следующий день некоторым из триумфаторов пришлось снова выйти на корт, чтобы сыграть оставшиеся по регламенту два матча. С трудом волочивший ноги один из братьев Брайанов великодушно позволил россиянам размочить счет поединка. Однако Блейк, несмотря на то что вышел на корт явно обкуренным и постоянно хохотал и строил гримасы, практически одной левой разобрался с Турсуновым.

Тарпищев же в отличие от предыдущих лет фактически самоустранился от ведения игры. Крайне редко общался со своими подопечными. Видимо, считал это бесполезным делом. Вот такая она, портлендская непруха!

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