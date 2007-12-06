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Победитель получает все

№ 49(83) от 05.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Победитель получает все

Трофей всей жизни

 ТРАДИЦИОННО «Золотой мяч» France Football присуждался лучшему игроку Европы. Но с этого года французы решили расширить географию и престижность одного из самых почетных футбольных трофеев. Кроме журналистов ведущих европейских СМИ (от России голосует постоянный автор «Аргументов неделi», шеф-редактор интернет-портала sportbox.ru Константин Клещев. – Прим. ред.) в состав жюри вошли представители стран, которые хотя бы раз попадали в финальную часть чемпионатов мира. И хотя мнений стало больше – в жюри входят 96 человек, а не 53, как раньше, «Золотой мяч» все равно достался футболисту, выступающему в Европе.

 

Великолепная «пятерка»

 ПО ИТОГАМ голосования международного жюри, бразильский нападающий «Милана» Кака набрал 444 очка. Второе место занял форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналдо (Португалия) – 277, третье – нападающий «Барселоны» Лионель Месси (Аргентина) – 255, четвертое – нападающий «Челси» Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар) – 108, пятое – полузащитник «Милана» Андреа Пирло (Италия) – 41 очко.

 – Кака! Кому вы посвящаете свой «Золотой мяч»?

 – Сначала Богу. Потому, что это его подарок. Без него я бы никогда не получил «Золотой мяч» и никогда бы не по­знал радости, которую приносит футбол. Затем – моей жене Каролине, моим отцу и матери, брату, друзьям и «Милану». Всем, кто помог мне стать тем, кем я стал сегодня.

 – Когда вы впервые услышали о «Золотом мяче»?

 – В 1999 году, когда его удостоился Ривалдо.

 – И сразу захотели его выиграть?

 – Конечно. Не знаю футболистов, которые не мечтали бы увидеть свое имя рядом с именами величайших игроков. В конце концов, все мы выходим на поле, чтобы завоевывать награды, как командные, так и личные. Горжусь тем, что стал четвертым бразильцем вслед за Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо, получившим «Золотой мяч».

 – Это стало для вас неожиданностью?

 – Если и неожиданностью, то приятной. Но, если честно, я надеялся получить «Золотой мяч», потому что выиграл с «Миланом» Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром турнира. Думаю, это и определило исход голосования. Лига чемпионов пользуется всеобщим повышенным вниманием. И даже если в национальном чемпионате творишь чудеса, это в меньшей степени влияет на мнение о тебе.

 – Второе и третье места в голосовании заняли Криштиану Роналдо и Лионель Месси. Что думаете о них?

 – Оба молоды и похожи друг на друга по игровым характеристикам. И Криштиану Роналдо, и Месси – нападающие высочайшего класса, отличные дриблеры, очень быстрые, техничные. О таких говорят, что они превращают футбол в зрелище. И оба, конечно, исключительно талантливы, иначе не заняли бы столь высокие места.

 – Чего им не хватило по сравнению с вами?

 – Самого малого. Выбор в мою пользу определила Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналдо уступили «Милану». Если бы было наоборот, возможно, он, а не я, получил бы «Золотой мяч». Месси в прошлом сезоне не выиграл ничего. Трофеи достаются тому, кто выступает за команды-победительницы.

Даешь рекорд Платини, Кройфа и ван Бастена!

 – НО КРОМЕ вас Лигу чемпионов выиграли также Мальдини, Зеедорф, Гаттузо, Пирло…

 – Конечно, без поддержки всех моих партнеров по «Милану» я не получил бы «Золотой мяч». В одиночку трофеи не выигрывают. Но не забывайте, что я забил больше всех и стал благодаря этому в каком-то смысле символом команды.

 – Сколько «Золотых мячей» вы хотели бы получить за карьеру?

 – Мишель Платини, Йохан Кройф и Марко ван Бастен трижды становились лауреатами «Золотого мяча». Мне бы хотелось повторить рекорд этих легендарных футболистов и стать одним из них. Пока это всего лишь мечта, но постараюсь сделать все возможное, чтобы получить второй «Золотой мяч» как можно быстрее.

 – Можно ли сказать, что этот год стал самым удачным в вашей карьере?

 – Да. Думаю, я и в прежние годы играл на приличном уровне, но 2007-й оказался лучшим. Это был мой четвертый сезон в «Милане», и мне хотелось помочь клубу выиграть что-то значительное.

 – Какие воспоминания остались о прошлой Лиге чемпионов?

 – Воспоминаний много, но самое яркое – когда беру кубок в руки, поднимаю его в небо и понимаю, что он мой! Ничто не вызывает столь же сильные эмоции, как победа в финале Лиги чемпионов. И вообще, футбол доставляет удовольствие только тогда, когда побеждаешь.

 – Что нужно для успеха?

 – Рецепт прост: настойчивость, вера и терпение.

Венсан МАШНО,
France Football

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