Теперь – на Берлин!

ЕЩЕ до матча легендарный Луиджи Рива, приехавший на ЧМ в составе итальянской делегации, утверждал, что нынешний полуфинал даже важнее для его страны, нежели тот, в котором в 1970 г. сборная Италии одержала историческую победу над немцами - 4:3. Рива, как признают игроки итальянской сборной, один из самых близких к ним людей, и не разделять его мнение они просто не имеют морального права. В общем, перед игрой в стане «Скуадры адзурры» все сходились во мнении: если итальянцы проходят Германию, то в финале на кураже они смогут справиться с кем угодно.

Немецкие эксперты и комментаторы расценивали соотношение сил как 55 на 45 в пользу своей команды, однако просчитались. Суперразвязка наступила на исходе двух часов до предела напряженной, но равной игры. В конце овертайма Пирло прорвал оборону соперников и Гроссо ударом в угол отправил немцев в нокдаун. А затем один на один с вратарем Йенсом Леманном выскочил Дель Пьеро, и вся Германия разрыдалась. Ита­лия - в финале!

Футбол как религия

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, обидно до слез. Ведь если бы это было возможно, чемпионат мира по футболу надо было бы всегда проводить в Германии: нем­цы подняли планку так высоко, что мало кто в мире способен подняться до их уровня. Преувеличения нет. Автор этих строк, побывавший на чемпионатах мира 1998 г. во Франции и 2002-го в Корее и Японии (там тоже все было здорово), всегда был патриотом и всегда хотел, чтобы мировое первенство прошло в России. Но после увиденного в Германии кажется, что знаменитое высказывание главы СССР Никиты Хрущева «следующее поколение совет­ских людей будет жить при коммунизме» ближе к реальности, чем вероятность, что наши внуки когда-нибудь увидят в Москве, Питере, Ярославле или Самаре лучшие сборные планеты.

Но не будем посыпать голову пеплом. Сегодня Россия меняется так быстро, что все возможно, было бы желание. Поэтому пройдемся по Берлину, где 9 июля состоится финальный матч 18-го чемпионата мира.

...На фасаде здания из красного кирпича, что напротив посольства России в Берлине, по-прежнему красуется барельеф В.И. Ленина. В ресторанах на прилегающих улицах слышится русская речь. На стадиончике рядом с Бранденбург­скими воротами пузатые мужики играют в волейбол. Конеч­но, русские! И все это - рядом с Fan Mile, пешеходной зоной, с начала июня отведенной для футбольных болельщиков.

Берлин - столица Германии и чемпионата мира. Один из самых больших городов мира - 890 квадратных километров (Москва, правда, бо­льше с ее 1200 км2) и 50 км с севера на юг. Утопающий в зелени город смотрится огромным парком, в разных местах которого «выросли» гигантские экраны. Возле них в дни матчей собирались и собираются десятки, сотни тысяч людей. Сумасшествие стало нормой. Даже тот, кто никогда не ходил на футбол, надевает майку любимой сборной, заказывает кружку пива с колбаской и болеет.

Гигантский экран

ГЛАВНОЕ место сбора болельщиков - Fan Fest, или Fan Mile, бульвар, который протянулся на 2,5 километра (31 метр в ширину) от Бранденбургских ворот вдоль улицы Имени 17 июня. На выбор - 7 гигантских экранов, не считая тех, что установлены в кафе, пивных и ресторанах.

С начала июня столица Германии превратилась в один гигантский экран. И не только она, но и вся страна. Великий Пеле сказал, что еще никогда не видел такого единения болельщиков. И это не только в Берлине. Мне довелось прожить неделю в Кельне. Там болельщики собирались на местный Fan Fest возле знаменитого Кельнского собора. Попы даже подали жалобу на то, что те мешают молиться прихожанам.

...Пока никто не знает, сколько народа соберется смотреть финал чемпионата мира 9 июля на Fan Fest. Миллион? Полтора миллиона? В любом случае, это будет финал лучшего по организации чемпионата мира. Об игре разговор особый.