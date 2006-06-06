Черный рынок российского футбола

КАПИТАНЫ отечественного бизнеса уже выросли из малиновых пиджаков, сменив привычную распальцовку на вполне европейский гламур. От полукриминальных разборок футбольных магнатов они предпочитают держаться подальше. И конечно, российскому футболу осталось недолго пребывать в статусе одного из последних островков «дикого капитализма». Дальнейшее развитие самого народного вида спорта вполне предсказуемо. Вначале самые богатые клубы разделят между собой оставшиеся ресурсы, то есть игроков и спонсоров. Потом последует серия пресловутых «недружественных поглощений». А позже, по мере совершенствования законодательства, футбольная отрасль российского бизнеса приступит к завоеванию западных рыков, отбирая у соперников награды и титулы и поставляя взамен талантливых игроков.

Вслед за большими деньгами, как учит история, в любую отрасль приходят эффективные управленцы и современные технологии. И в итоге, коммерциализация пойдет футболу на пользу - мы еще увидим наши команды среди победителей самых престижных чемпионатов и кубков. Если, конечно, самых перспективных звезд этого спорта не перебьют в ходе первоначального накопления футбольного капитала.

ЕГО били втроем, тщательно выцеливая каждый удар. Уличная драка была разыграна по классическому сценарию: «клиента» встретили ночью у подъезда дома, спросили закурить, а потом спровоцировали на грубость, попытавшись затащить в машину его спутницу. Заказчик просил действовать осторожно: восходящая звезда питерского футбольного клуба «Зенит» Олег Кожанов был нужен ему живым.

Перечисляя отрасли российской экономики, эксперты всегда забывают упомянуть футбол. На самом деле, своими многомиллионными оборотами эта часть большого спорта вполне может сравниться с олигархической империей средних размеров. А деньги всегда диктуют свои законы. Футбол живет по тем же правилам дикого рынка, что и любая другая сфера прибыльного бизнеса. Вот только товаром здесь служат игроки, а роль монополиста выполняет некий «профсоюз». В спортивной среде о деятельности этой организации принято говорить иносказательно, старательно заменяя конкретные фамилии безликими инициалами. За неосторожное слово можно поплатиться жизнью. Наш рассказ можно рассматривать как вольный очерк нравов, в котором трактовка реальных событий полностью зависит от предположений автора.



Какая связь между Сычевым и Аршавиным и «подольской» ОПГ

ИЗБИТЫЙ футболист Кожа­нов был не первым спортсменом, кто пострадал от рук уличных хулиганов. Звезд отечественного футбола «гасили» и раньше. Обстоятельства всегда были одни и те же: ночь, темный двор и бейсбольная бита, обладатели которой изо всех сил старались не попасть по ногам жертвы. Вдумчивые любители футбола и более информированные профессионалы отмечали еще одну общую черту, объединяющую все подобные случаи. Как правило, нападения совершались накануне перехода футболиста в другой клуб. Причем сами жертвы большого энтузиазма от смены команды, по всей видимости, не испытывали.

Огрехи закона мешают жить только честным людям. Наши предприимчивые сограждане предпочитают извлекать из них прибыль. К примеру, вымогатели вольно трактуют Гражданский кодекс, включая «счетчик» несостоятельным должникам. «Черные рейдеры» - захватчики промышленных предприятий, по большей части эксплуатируют отдельные положения «Закона об акционерных обществах». А бизнесмены от спорта, зарабатывая на перепродаже игроков, пользуются противоречием между Кодексом законов о труде и футбольным регламентом.

Российский футбол плохо «вписался» в капитализм. Виноваты в этом, как говорится, пережитки социализма. По действующему российскому законодательству, любой работник может уволиться, предупредив начальство о своем уходе за 15 дней. Футболисты, как и все прочие получатели зарплаты, считаются обычными работниками. В результате футболист, за покупку которого клуб заплатил миллионы долларов, может уйти, оставив команду ни с чем. Так и случалось раньше, пока на потенциальную сверхдоходность подобного «кидалова» не обратили внимание оборотистые люди.

Первым, кто догадался поставить несанкционированный начальством переход игроков из клуба в клуб, стал человек, известный в футбольном мире как господин А. В свое время он был руководителем одной подмосковной команды низшего дивизиона. Потом как хороший футбольный менеджер начал интересоваться ведущими игроками. В поле его зрения оказались футболисты сборной Аршавин и Кержаков, нападающий «Спартака» Павлюченко, полузащитник этого же клуба Быстров... Потом взгляды господина А. прижились в околофутбольной и полукриминальной среде, а ведущие менеджеры объединились в неформальное объединение, кем-то названное «профсоюзом».

Методы у «профсоюза» для нашего времени были вполне традиционными. Есть несколько основных приемов. К примеру, имеется конкретный футболист, который получает зарплату, и она его не устраивает. Такое случается сплошь и рядом: если игрок молодой, и с ним заключен долгосрочный контракт лет на пять и на небольшую сумму. Так вот, как правило, такие неизбалованные деньгами «звезды» довольно охотно берут в долг, становясь в случае задержки возврата суммы рабами «счетчика». После этого остается только найти лазейку в контракте должника и выставить его на продажу.

Так, по некоторым данным, поступили с футболистом Сычевым. Его ближайший родственник одолжил 175 тыс. долл. на организацию собст­венной спортшколы в Омске. Понятно, что футбольная школа не окупается за один год. Она, по-хорошему, вообще не окупается. Долг пришлось отдавать спортсмену: он перешел в другой клуб. Продавали его уже за четыре миллиона евро.

Другой, не менее эффективной тактикой стало обычное сманивание, обычно сопровождающееся запугиванием. До сих пор болельщики «Спартака» помнят «бесплатный» уход Сычева, за которого другие клубы были готовы платить от четырех до шести миллионов евро. Характерно, что впоследствии клуб заключил контракты с тем же Павлюченко и Быстровым и намеревался купить Аршавина. Многие утверждали, что это был своеобразный «откат» за Сычева. Правда, те, кто заключали договоры, всячески выражали недовольство и упорно называли господина А. «членом подольской преступной группировки».

По данным наших источников, Олег Кожанов стал жертвой тактики запугивания. Разговоры о том, что он скоро покинет свою команду, шли уже несколько месяцев. Казалось, что этот вопрос уже решен, но парень «рыпнулся». Кожанова можно понять. Питерский «Зенит» сегодня - это не просто футбольный клуб. Его патронируют губернатор Матвиенко и «Газпром», команде строят новый стадион, выделяют огромные деньги на развитие. Покинуть «Зенит» на пороге его расцвета может только страшно недальновидный человек. Но Кожанов в свое время заключил контракт с человеком, имеющем отношение к «профсоюзу». А когда в ответ на настойчивое предложение он отказался сменить клуб, ему просто «вправили мозги».

Справка

ОЛЕГ Кожанов - игрок юношеской сборной России, воспитанник школы «Смена». Властимил Петржела считал его одним из самых талантливых молодых игроков «Зенита» и активно подключал к основному составу. Там Кожанов дебютировал в 2005 г. в матче с московским «Динамо», сыграл 15 игр, забил один гол. За дубль сыграл 30 игр и забил 11 голов.

Премьер-лигу «курируют» «авторитеты»

ПОЯВЛЕНИЕ «профсоюза» встревожило многих футбольных функционеров. Так, г-н Мутко, нынешний глава РФС, в разгар скандала с Сычевым вел напряженные переговоры с руководством «Спартака» в лице Романцева и Червиченко. Он даже приехал в Москву, несмотря на то что был президентом клуба «Зенит». Опытный менеджер понимал, что под тем же прессом, под которым оказался Сычев, находятся его ведущие игроки Кержаков и Аршавин.

Тем временем внедрение новых порядков на складывающемся «рынке игроков» привело в к первым жертвам. Знаменитый Сергей Хусаинов владел своей школой, колледжем «Футбольное дело» и предложил лучшие условия одному пареньку из «Динамо». В результате он едва остался жив - его избили бейсбольными битами рядом с домом.

И убийство известного в прош­лом игрока «Торпедо» и футбольного агента Юрия Тишкова специалисты связывают с трансфером одного молодого футболиста. Впрочем, доказательств по делу собрано мало. Такие дела плохо расследуются. Футбольная среда закрыта. Клубы стараются не ссориться всерьез. А уж если и вышел конфликт, его «разруливают» полюбовно, за рюмкой чая. Немудрено: по разным оценкам, на 16 команд премьер-лиги приходится чуть ли не восемь «кураторов» из числа «авторитетов». И все, как положено, «члены профсоюза».

То, что Кожанов уйдет из «Зенита», сегодня понятно всем. Его подогнали бейсбольными битами. По сути, футболист был обречен с самого начала своей карьеры. Все «звезды» уже в 14 лет становятся объектами пристального внимания не столько селекционеров и тренеров клубов, сколько людей, называющих себя «предпринимателями».

Вложив в сотню перспективных игроков по тысяче долларов, можно на выходе получить пять звезд, каждая из которых будет стоить несколько миллионов. Тем более сейчас, после введения лимита на легионеров.

Соответственно, меняются и доходы «профсоюза». Его представители становятся личными агентами игроков. А личный агент в отечественном понимании - это и покровитель, и «крыша», промоутер и выгодоприобретатель. На Западе такие люди получают максимум 5-10% от страховки. Российские агенты нередко просят до четверти от стоимости трансфера и четверть зарплаты и премиальных. Представьте, сколько можно заработать на игроке, вложив в его «захват» несколько десятков тысяч, если он потом получит миллионы. Особенно если таких игроков у тебя не один, а пятнадцать.

Специалисты утверждают, что «профсоюз» практически непобедим. Более того: похожие неформальные организации действуют с меньшим криминальным размахом во всех футбольных странах мира. Там, где есть свободные деньги, всегда появляется мафия. А значит, покушение на Олега Кожанова наверняка не станет последним скандалом такого рода.

Аргументы ГУБОП

СТАРШИЙ уполномоченный по особо важным делам Следственного комитета ГУБОП МВД РФ Илхам Галяутдинов:

- Проблема криминализации российского футбола сегодня стоит достаточно остро. Как правило, именно трудности перехода игроков из одного клуба в другой провоцируют насилие в отношении футболистов. Что касается деятельности некого «профсоюза»... Я категорически против утверждений некоторых журналистов о бездействии правоохранительных органов.