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Капелло пойдет по стопам Хиддинка

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Капелло пойдет по стопам Хиддинка
Фабио Капелло

 ПО ИНФОРМАЦИИ британских СМИ, ему уже сделано соответст­вующее предложение. Якобы контракт итальянца рассчитан на 4 года, а зарплата составит 4 млн. фунтов стерлингов в год. Для сравнения, недавний горе-рулевой английской сборной Стив Макларен довольствовался вчетверо меньшим гонораром.

 Сам Капелло, выигрывавший со своими командами – «Миланом», «Ромой», «Ювентусом» и «Реалом» – национальные чемпио­наты, о предложении англичан пока не распространяется. Зато охотно делится с прессой мнением о причине их провала в отборе на Евро:

 – Для меня понятно, что вся проблема кроется в области психологии игроков. Работа тренера и заключается в том, чтобы настроить их должным образом и подобрать правильную тактику. Только ошибками тренеров можно объяснить то, что сборная Англии не вышла на чемпионат Европы.

 Показательно, что кандидатуру Капелло авторитетно поддерживает именитый Терри Венейблс, экс-главный тренер английской сборной:

 – Иностранный тренер для нас предпочтительнее. Потому что местному специалисту просто невозможно жить в Англии. Ему тут совершенно некуда деть­ся. Иностранец же в перерывах между играми всегда может возвращаться домой.

 В Английской футбольной ассоциации официально факт соглашения с Капелло не подтверждают. Там уклончиво заявляют, что имеется довольно широкий список претендентов. Помимо итальянца и уже отказавшегося от работы со сборной Жозе Моуриньо это Фелипе Сколари, Юрген Клинсманн.

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