//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Патриот и профессионал. Учитесь!

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Патриот и профессионал. Учитесь!
Хвала, Ивица!

Мы любим наши горы, они помогут нам

ОБРАТИТЕ внимание: титулованные Германия с Голландией, также давно решившие все проб­лемы в отборочном цикле, целеустремленно старались «не выиграть» последние матчи против средненьких Уэльса и Белоруссии (0:0 и 1:2 соответственно). Они обеспечивали себе попадание в более легкую группу на финальной стадии. А «шашечные» парни вышли на поле с одной целью – победить фаворита и доказать, что всякие подозрения, которых перед матчами было великое множество, и яйца выеденного не стоят. А потому – браво, Хорватия! Браво и спасибо!

Отдельная благодарность – нашему старому знакомому Ивице Оличу, который и гол забил на «Уэмбли», и вообще показал такую вдохновенную игру, какую мы в его исполнении, может быть, никогда еще не наблюдали.

– Может, поясните, почему вы с такой яростью гасили англичан?

– Они не заслуживали права на участие в Чемпионате Европы. Они не проявили ни капли уважения в отношении нашей команды и в итоге оказались там, где им и следует быть. И мне их нисколько не жалко, поведение англичан было отвратительным. Мы же, несмотря ни на что, вышли на поле и показали все, что умеем.

– Говорят, был какой-то инцидент во время исполнения гимнов, неприятный для вас…

– Да. Певец, исполнявший наш гимн (Тони Хенри. – Е.Б.), ошибся всего в одной букве, но эта ошибка коренным образом изменила одну из фраз. В оригинале фраза, в которой он ошибся, звучит «mila kuda si planina», что в переводе со старохорватского означает «Ты знаешь, наша дорогая, как мы любим твои горы!» А он спел «mila kura si planina», что означает «Дорогая, мой пенис — гора!», или «Дорогой пенис, ты – гора!».

– Ну это же было случайно сделано. Невинный казус. Неужели он вас так разозлил?

– Конечно, мы не делали из этого трагедии. Но то, что он нас еще больше раззадорил, – факт.

– Ну а что можете сказать по поводу пресловутых «мерседесов»?

– А то скажу, что вовсе не за «Мерседесы», обещанные вашими олигархами, мы бились. Нет! За свою честь, за страну. Или это уже звучит старомодно?

– Все бы так подходили к делу… И что, даже мысли не закрадывалось в голову – получить наикрутейшую тачку последней модели за один-единственный гол?

– Да откуда вы вообще взяли, что я ее получу? Насколько мне известно, наша федерация отказалась от такого подарка! И если так – правильно сделала. Это бы осквернило блеск нашей победы. А о ней будут вспоминать еще очень и очень долго. Добрая память о себе – вот что важно.

«Аморальное» предложение

– БЫТУЕТ крылатое изречение: футболисты способны за полтора часа сделать столько, сколько политики не могут за долгие годы.

– Вы намекаете на то, что победа на «Уэмбли» улучшит отношения между нашими странами и народами? Соглашусь с этим. Мне известно, что ваши болельщики от чистого сердца пытаются отблагодарить хорватов всеми возможными способами.

– Какими, например?

– На следующее утро посольство Хорватии в Москве было буквально засыпано цветами, подарками, поздравлениями. Да что там утром! Еще ночью, буквально через полчаса после финального свистка, несколько десятков фанатов пришли к посольству, пели песни и подарили российский флаг с надписью на русском «Спасибо, Хорватия!». Об этом нам рассказал советник посольства. А как только рассвело, началось форменное паломничество. Люди приходили с цветами, с сувенирами, среди которых особенно популярны были традиционные – плюшевые медведи, икра и водка.

Подарили и еще один флаг, где теперь уже на хорватском было написано «Хвала лепо, Хрватска!» Та же история – в Интернете. «Спасибо, братья-славяне!», «Россия и Хорватия — братья навек!» – таких посланий было получено сот­ни, если не тысячи. А одна из российских рекламных компаний сообщила, что будет бесплатно рекламировать хорватский туризм. Так что мы сделали большое дело, чего уж скромничать! И я лично рад тому факту, что мы помогли сборной России попасть на Евро. Я сам четыре года выступал в этой стране. Было очень приятно, что после матча меня поздравили бывший тренер и одноклубники из России.

– Есть возможность вашего возвращения в российскую премьер-лигу?

– Есть, и может быть, это произойдет уже скоро. Один московский знакомый передал, что президент «Спартака» готовит мне аморальное предложение.

– Аморальное?

– Другого слова не подберу. По его словам, в «Спартаке» мне готовы предложить контракт на следующий сезон с пробелом в графе «зарплата». Я могу сам вписать цифру.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Экс-президент Латвии: НАТО следует менять стратегию отношений с Россией

Экс-президент Латвии: НАТО следует менять стратегию отношений с Россией

В Латвии прошел «Рижский форум безопасности». В рамках мероприятия его участники обсудили широкий спектр тем, включая отношения НАТО, ЕС и России. На форуме выступил экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

//В мире

Порошенко разглядел на Украине «сворачивание демократии»

Порошенко разглядел на Украине «сворачивание демократии»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что некоторые тенденции в стране можно рассматривать как «сворачивание демократии». На такие мысли его натолкнуло предложение отстранить от нескольких заседаний парламента одного из депутатов Рады.

//В мире

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Киевские военные могли отбить у России Крым в период присоединения полуострова к РФ. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Украине будущей зимой угрожает газовый коллапс. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

//Общество

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Иностранный экономист объяснил, что причиной трудности в отношениях между Россией и Европой являются Соединённые Штаты. По его словам, Москва должна сначала наладить отношения с Вашингтоном.

//В мире

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В немецких источниках появилась информация о том, что после вывода советских войск из Германии в стране осталось наследие, которое превратилось в обломки и развалины.

//Шоу-бизнес

"Бред. Отстань": директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации

"Бред. Отстань": директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что получил от актрисы ответ на СМС о её состоянии здоровья и госпитализации. Знаменитость заявила, что с ней всё нормально.

//Шоу-бизнес

Сергей Лазарев заявил, что однажды уснул за рулем и попал в ДТП

Сергей Лазарев заявил, что однажды уснул за рулем и попал в ДТП

Певец Сергей Лазарев признался, что однажды, возвращаясь с гастролей, уснул за рулем своего автомобиля и попал в аварию. Популярный российский артист не уточнил, когда именно это произошло.

//Новости партнеров

//Непознанное

Пророчество астролога Парацельса о причине Третьей мировой опубликовали в сети

Пророчество астролога Парацельса о причине Третьей мировой опубликовали в сети

Умерший в 1541 году швейцарский алхимик, врач и астролог Парацельс в свое время сделал предсказание о Третьей мировой войне. Соответствующее утверждение содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк. Но состояние актрисы делает любое вмешательство очень опасным, поэтому вопрос об оперативном вмешательстве будет решать консилиум

//Новости СМИ2

//В мире

Совфед: Украине надо войти в состав России, если она хочет воссоединения с Крымом

Совфед: Украине надо войти в состав России, если она хочет воссоединения с Крымом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков днем в пятницу, 13 сентября, предложил Украине войти в состав России, если руководство страны хочет воссоединения с Крымом.

//Общество

В Кремле оценили идею Грефа о сокращении полицейских

В Кремле оценили идею Грефа о сокращении полицейских

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил мнение председателя Сбербанка Германа Грефа об увеличении зарплаты сотрудников полиции в три раза через сокращения.

//Общество

Стало известно, как Дмитрий Медведев отметит свой день рождения

Стало известно, как Дмитрий Медведев отметит свой день рождения

Сегодня стало известно, как премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев отметит свой день рождения. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

//Здоровье

Список возможных признаков появления раковой опухоли составили российские врачи

Список возможных признаков появления раковой опухоли составили российские врачи

Отечественные врачи-онкологи составили список симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественной опухоли. Данной теме посвящена заметка, опубликованная в сети.

//Общество

Песков высказался по поводу продажи призером Олимпиады подаренного Путиным автомобиля

Песков высказался по поводу продажи призером Олимпиады подаренного Путиным автомобиля

Серебряный призер Олимпиады в Сочи конькобежка Ольга Фаткулина объявила о продаже подаренного ей автомобиля BWM X5. "Это ее машина, ее собственность. Человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит".

//Общество

Милонов опять отличился. Он назвал идиотами россиян, которые покупают места в очереди за айфонами и предложил снизить им зарплату

Милонов опять отличился. Он назвал идиотами россиян, которые покупают места в очереди за айфонами и предложил снизить им зарплату

Депутат Госдумы Виталий Милонов опять отличился. Он назвал "идиотами" тех, кто покупает места в очереди за новым iPhone, и призвал снижать им зарплату и повышать для них налоги

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров отреагировал на информацию о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Дмитрий Дибров отреагировал на информацию о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Друг известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист и телеведущий Дмитрий Дибров отреагировал на информацию о ее госпитализации, которая ранее в пятницу, 13 сентября, появилась в СМИ.

//Общество

Сестры-близнецы из Казани сняли на видео, как они кормят бездомного мужчину суши и возмутили общественность

Сестры-близнецы из Казани сняли на видео, как они кормят бездомного мужчину суши и возмутили общественность

Сестры-близняшки Аделя и Алина Фатхеев сняли на видео, как они кормят бездомного мужчину суши и роллами и возмутили общественность. Видео, которые девушки опубликовали в Инстаграм, просмотрели пользователи сети.

//Происшествия

ДТП в Крыму унесло жизни трех человек

ДТП в Крыму унесло жизни трех человек

В пятницу, 13 сентября, три человека погибли в результате столкновения двух легковых машин на трассе Евпатория - Мирный в Крыму. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе МВД по республике.

//В мире

Стройная фигура Меган Маркл через четыре месяца после родов восхитила фанатов

Стройная фигура Меган Маркл через четыре месяца после родов восхитила фанатов

Герцогиня Сассекская Меган поразила поклонников своей стройностью через четыре месяца после родов. Ранее многие обсуждали лишние килограммы жены британского принца Гарри, набранные во время беременности.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиакального круга разбогатеют до конца 2019 года. Это Тельцы, Львы, Стрельцы и Рыбы, говорится в гороскопе Глобы, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

Назван средний размер пенсий россиян в 2020 году

Назван средний размер пенсий россиян в 2020 году

Согласно информации Российской трехсторонней комиссии, средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих — 16,4 тысячи рублей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мнение юриста относительно выходок пародиста
2

Репутация уничтожена, а счета заблокированы за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
3

Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
4

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?
5

Они сделали это. Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке - черной машине с надписью «Пока смерть не разлучит нас»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры