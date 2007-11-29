Патриот и профессионал. Учитесь!

Мы любим наши горы, они помогут нам



ОБРАТИТЕ внимание: титулованные Германия с Голландией, также давно решившие все проб­лемы в отборочном цикле, целеустремленно старались «не выиграть» последние матчи против средненьких Уэльса и Белоруссии (0:0 и 1:2 соответственно). Они обеспечивали себе попадание в более легкую группу на финальной стадии. А «шашечные» парни вышли на поле с одной целью – победить фаворита и доказать, что всякие подозрения, которых перед матчами было великое множество, и яйца выеденного не стоят. А потому – браво, Хорватия! Браво и спасибо!

Отдельная благодарность – нашему старому знакомому Ивице Оличу, который и гол забил на «Уэмбли», и вообще показал такую вдохновенную игру, какую мы в его исполнении, может быть, никогда еще не наблюдали.

– Может, поясните, почему вы с такой яростью гасили англичан?

– Они не заслуживали права на участие в Чемпионате Европы. Они не проявили ни капли уважения в отношении нашей команды и в итоге оказались там, где им и следует быть. И мне их нисколько не жалко, поведение англичан было отвратительным. Мы же, несмотря ни на что, вышли на поле и показали все, что умеем.

– Говорят, был какой-то инцидент во время исполнения гимнов, неприятный для вас…

– Да. Певец, исполнявший наш гимн (Тони Хенри. – Е.Б.), ошибся всего в одной букве, но эта ошибка коренным образом изменила одну из фраз. В оригинале фраза, в которой он ошибся, звучит «mila kuda si planina», что в переводе со старохорватского означает «Ты знаешь, наша дорогая, как мы любим твои горы!» А он спел «mila kura si planina», что означает «Дорогая, мой пенис — гора!», или «Дорогой пенис, ты – гора!».

– Ну это же было случайно сделано. Невинный казус. Неужели он вас так разозлил?

– Конечно, мы не делали из этого трагедии. Но то, что он нас еще больше раззадорил, – факт.

– Ну а что можете сказать по поводу пресловутых «мерседесов»?

– А то скажу, что вовсе не за «Мерседесы», обещанные вашими олигархами, мы бились. Нет! За свою честь, за страну. Или это уже звучит старомодно?

– Все бы так подходили к делу… И что, даже мысли не закрадывалось в голову – получить наикрутейшую тачку последней модели за один-единственный гол?

– Да откуда вы вообще взяли, что я ее получу? Насколько мне известно, наша федерация отказалась от такого подарка! И если так – правильно сделала. Это бы осквернило блеск нашей победы. А о ней будут вспоминать еще очень и очень долго. Добрая память о себе – вот что важно.



«Аморальное» предложение



– БЫТУЕТ крылатое изречение: футболисты способны за полтора часа сделать столько, сколько политики не могут за долгие годы.

– Вы намекаете на то, что победа на «Уэмбли» улучшит отношения между нашими странами и народами? Соглашусь с этим. Мне известно, что ваши болельщики от чистого сердца пытаются отблагодарить хорватов всеми возможными способами.

– Какими, например?

– На следующее утро посольство Хорватии в Москве было буквально засыпано цветами, подарками, поздравлениями. Да что там утром! Еще ночью, буквально через полчаса после финального свистка, несколько десятков фанатов пришли к посольству, пели песни и подарили российский флаг с надписью на русском «Спасибо, Хорватия!». Об этом нам рассказал советник посольства. А как только рассвело, началось форменное паломничество. Люди приходили с цветами, с сувенирами, среди которых особенно популярны были традиционные – плюшевые медведи, икра и водка.

Подарили и еще один флаг, где теперь уже на хорватском было написано «Хвала лепо, Хрватска!» Та же история – в Интернете. «Спасибо, братья-славяне!», «Россия и Хорватия — братья навек!» – таких посланий было получено сот­ни, если не тысячи. А одна из российских рекламных компаний сообщила, что будет бесплатно рекламировать хорватский туризм. Так что мы сделали большое дело, чего уж скромничать! И я лично рад тому факту, что мы помогли сборной России попасть на Евро. Я сам четыре года выступал в этой стране. Было очень приятно, что после матча меня поздравили бывший тренер и одноклубники из России.

– Есть возможность вашего возвращения в российскую премьер-лигу?

– Есть, и может быть, это произойдет уже скоро. Один московский знакомый передал, что президент «Спартака» готовит мне аморальное предложение.

– Аморальное?

– Другого слова не подберу. По его словам, в «Спартаке» мне готовы предложить контракт на следующий сезон с пробелом в графе «зарплата». Я могу сам вписать цифру.