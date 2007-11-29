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«Золотой» бадминтон в Москве

№ 48(82) от 28.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«Золотой» бадминтон в Москве

ЦЕНЕН бадминтон не только как зрелище, но и как возможность пополнить олимпий­скую копилку России. Впереди Олимпиада в Пекине, весь мир считает очки и каждую возможную медаль. В великой битве за победу и призовые места в общем олимпийском зачете у бадминтона своя  доля – пять комплектов наград, то есть пятнадцать медалей – совсем немало.

С мая 2007 г. в бадминтоне начался олимпийский отбор. Спортсмены всех 156 стран, входящих в Мировую федерацию бадминтона (BWF), участвуют в турнирах и зарабатывают олимпийские очки. На Олимпийские игры в Пекине попадут 172 бадминтониста (86 мужчин и 86 женщин) со всего мира. Сейчас битва за олимпийские очки в самом разгаре.

Неудивительно, что первоначально заявки на участие в российском этапе Кубка мира «Russian Open 2007» подали 274 спортсмена из 38 стран. Естественно, допущены будут не все. В соответствии с мировым рейтингом в основной сетке турнира примут участие 48 спортсменов в муж­ской одиночной категории и по 32 в остальных разрядах (женская одиночная категория, мужская и женская парные, микст).
 
Кто к нам приедет

СИЛЬНЕЙШИМИ участниками турнира в мужской одиночной категории станут Чэнь Хун и Чэнь Юй из Китая – страны, претендующей на бадминтонную гегемонию. Состав женской одиночной категории не менее силен. Первой ракеткой турнира стала чемпионка Европы Сюй Хуайвень (Германия) – вторая ракетка Европы, седьмая – мира. Второй посеяна многократная победительница этапов европейской серии Гран-при Петя Неделчева из Болгарии – третья ракетка Европы и десятая ракетка мира.

В очень популярных в мировом бадминтоне парных разрядах мы также увидим на турнире звезд мировой десятки рейтинга – многократных победителей и призеров этапов Кубка Европы и мира, призеров континентальных и мирового первенств, победителей национальных чемпионатов своих стран. Самым заметным из них станет серебряный призер Чемпионата мира Роберт Блэр из Англии. Кстати, этот бадминтонист в паре со своим партнером Линдлеем в финале открытого чемпионата Шотландии отобрал золотые медали у нашей сильнейшей пары Виталий Дуркин/Александр Николаенко.

На что мы можем рассчитывать

РАЗУМЕЕТСЯ, в «Russian Open 2007» примут участие все сильнейшие бадминтонисты нашей страны – действующие чемпионы и победители Кубка России. Для многих из них этот турнир станет ключевым в борьбе за олимпийские путевки. Сейчас, по словам экспертов, условно обеспечили свое участие в Олимпиаде в Пекине только два наших спортсмена – 11-кратная чемпионка страны Элла Карачкова, выступающая  в женской одиночной категории, и 6-кратный чемпион России Станислав Пухов в мужской одиночной категории. Но цель, которую заявила Национальная федерация бадминтона России, состоит в том, чтобы наши спортсмены попали в Пекин-2008 во всех пяти разрядах. И если «одиночникам» нужно попасть в 38 сильнейших, то «парникам» нужно пробиться в 16.

Во всех трех парных разрядах наши бадминтонисты находятся непосредственно на подступах к этой заветной цели. По расчетам экспертов, большинству из них как раз не хватает четырех, пяти, шести тысяч очков. И где же проще всего их завоевать, как не на родине, в знакомой обстановке, при поддерж­ке своих трибун? Поэтому всем нашим ведущим парам – Нине Висловой/Валерии Сорокиной, Екатерине Ананиной/Анастасии Русских, Александру Николаенко/Виталию Дуркину, а также смешанным парам необходимо подняться так высоко по турнирной сетке, как они смогут. Победа или «серебро» на «Russian Open» будут означать для наших парников, что критический порог пройден и они вышли на прямую дорогу к олимпийскому Пекину.  

С.М. ШАХРАЙ,
президент Национальной федерации бадминтона

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