За открытие новой лиги взялись всерьез

В ЕГО состав на правах председателя вошел сам Нарышкин. А также глава Росспорта Вячеслав Фетисов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и вице-президент магнитогорского «Металлурга» Павел Крашенинников. По информации «АН», в оргкомитете будут сформированы рабочие группы. Каждая из них займется решением конкретных проблем. К примеру, руководитель «профильного» комитета Госдумы депутат Крашенинников отвечает за юридическую сторону проекта – устав, регламент, организационно-правовую форму.

По сути, создается сугубо профессиональная хоккейная лига. Она изменит ситуацию, в которой Россия – единственная страна в мире, где чемпионат проводит общественная организация – ФХР. Новая Открытая лига будет акционерным обществом. Держателями акций станут клубы и крупные компании-спонсоры. Право играть в новой хоккейной лиге получат не только российские клубы. К ним смогут присоединиться клубы из Казахстана, Украины, возможно, из Белоруссии. Условия приема учитывают спортивные показатели, финансовую и организационную состоятельность каждого участника.

Подготовку базовой документации предполагается завершить к Новому году. А старт новой Открытой лиги произойдет в следующем сезоне.