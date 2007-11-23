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Подкова сломалась

№ 47(81) от 21.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Подкова сломалась
Главный спонсор российского футбола разочарован... Фото REUTERS

Абрамович ничего не купил

ПОЛОЖИМ на одну чашу весов все хорошее, что произошло с нашей командой с лета 2006-го, когда ее возглавил голландец Гус Хиддинк, а на другую – все плохое. Думаю, вторая чаша не сильно перевесит. Конечно, после поражения от сборной Израиля (1:2) в минувшую субботу в Тель-Авиве только ленивый не бросил камень в наших «безвольных, заевшихся, зазнавшихся миллионеров» (эпитеты взяты из разных СМИ). Все поклонники сборной уже готовились заказать билеты в Австрию и Швейцарию, где будущим летом пройдет Чемпионат Европы. И вдруг – такой облом! Вот только почему «вдруг»? Разве мы всегда обыгрывали израильтян, тем более у них дома, где они за последние 10 лет вообще никому не проиграли? Разве в первом матче в Москве наша команда праздновала победу (1:1)? А разве четыре года назад после поражения от Израиля (тоже 1:2) не ушел в отставку Валерий Газзаев? И сегодня аргумент, что Израилю в матче против России ничего не было нужно, уже не кажется столь весомым.

«Мы слишком поверили, что исход встречи в любом случае будет в нашу пользу, – считает бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой. – СМИ даже не намекали, а утверждали, что главный российский футбольный олигарх все уже устроил. Я несколько удивился, когда наши столь слабо провели первый тайм и даже пропустили первый гол. Но во втором тайме уже при счете 1:1 мне показалось, что израильтяне не намерены вставлять нам палки в колеса. Мол, в первом тайме показали своей публике, на что способны, а во втором – дадим сопернику добиться нужного результата».

Для такого суждения у Мостового были основания. В составе израильтян по разным причинам не оказалось ни Бенаюна, ни Гершона, ни Таля, ни Колаути – ключевых игроков сборной. А из участников московского матча на поле «Рамат Гана» в стартовом составе вышли лишь трое. Так бывает, когда футболисты не хотят участвовать в спектакле. В Тель-Авиве, однако, несмотря на уверенные голоса «знатоков», никакого спектакля не было. В Интернете довелось прочитать шизофреническую версию о том, что израильтян стимулировали не только англичане, которые обещали им и машины, и оплаченные отпуска, но и… Роман Абрамович, у которого в Англии бизнес. Бред, конечно. Но факт, однако, что Абрамович, имеющий серьезные интересы и в Израиле, ни с кем не договаривался.

Ошибки Хиддинка

ОДИН из известных наших тренеров сказал после матча Россия – Англия (2:1), что Хиддинку везет. Иное объяснение победе над англичанами при нынешнем составе сборной и стиле ее игры найти трудно. Многие тогда с этим утверждением не согласились. Но в Тель-Авиве счастливая подкова голландца сломалась именно в тот момент, когда и соперник был вроде по зубам и мотивация наших игроков не шла ни в какое сравнение с мотивацией израильтян.

Хиддинку и сборной России в этом отборочном цикле действительно везло. Вспомним хотя бы матч в Загребе, когда хорваты должны были камня на камне не оставить от нашей команды, но довольствовались лишь ничьей – 0:0.

«Хиддинк ошибся и с составом, и с тактикой на игру, – говорит бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов. – Но, надо отдать ему должное, попытался как можно быстрее ошибки исправить. Тем более что этого требовал и пропущенный гол».

«Меня больше всего удивила пассивность наших игроков в первом тайме, – говорит Мостовой. – Вместо того чтобы прессинговать израильтян на их половине поля, они отошли за центральную линию. Думаю, Хиддинк дал установку на выжидание. Надеялся, что израильтяне ошибутся и Аршавин с Павлюченко их накажут. Получилось наоборот».
По мнению Бубнова, матч в Тель-Авиве отразил реальный класс нашей сборной: «Показатель класса – это умение побеждать равных или более слабых, а не способность время от времени выигрывать у сильных».

«Видно, для вас это ничего особо не значащий, рядовой матч, раз вы так играете...», –
сказал Хиддинк игрокам в перерыве матча против Израиля. Слова подействовали, но сил для победы не хватило.

Возможно, Хиддинк ошибся прежде всего в том, что сделал ставку на игроков «Зенита». Ни Аршавину, ни Зырянову, ни Анюкову, ни Погребняку не удалось сохранить такой же настрой, как в других отборочных матчах цикла. Видимо, после завершения сезона – первого чемпионского для «Зенита» в новой истории российского футбола – эмоций у питерских футболистов не осталось. Два острых паса Аршавина за 90 минут, три рывка Зырянова, четыре фланговых прохода Анюкова – слишком мало, чтобы можно было рассчитывать на успех. Погребняк и вовсе в игру не вписался.

Проще всего было бы свалить вину за неудачу на Игнашевича, допустившего в конце матча детскую ошибку, которая стоила нашей сборной второго гола. Но разве Хиддинк не знал, что в начале ноября в матче Кубка России Игнашевич получил сотрясение мозга? Как бы то ни было, защитник ЦСКА провел решающий для сборной матч сезона не на своем привычном уровне.

Миф о молодой команде

ПРЕЗИДЕНТ РФС Виталий Мутко считает, что у нынешней сборной России есть будущее. Она молода, амбициозна, и в течение ближайших четырех-пяти лет именно эти футболисты будут определять ее лицо.

Но лидеры сборной – не юноши. Игнашевичу сегодня 28 лет, Зырянову 30, Семшову 29, Аршавину 26, Павлюченко, Анюкову, братьям Березуцким, Колодину – по 25. Это – возраст расцвета. Если не выигрывать сегодня, то когда? Да и статистика показывает, что чаще всего успехов добиваются команды, средний возраст игроков которых составляет 25–26 лет.

Кто-то скажет, что у Билялетдинова (22 года), Быстрова (23), Торбинского (23), Жиркова (24), Кержакова (24) время в запасе еще есть, не говоря уже о 21-летнем Акинфееве. Но насколько смогут прибавить эти бесспорно талантливые игроки? И кто заменит лидеров, которые к Чемпионату мира 2010 г. в ЮАР станут уже ветеранами?

Константин КЛЕЩЕВ,
шеф-редактор sportbox.ru –
специально для еженедельника
«Аргументы неделi»

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