Они возвращаются и превращаются

Звезда сибирского экрана



НА ЗИМНЕЙ Олимпиаде-2006 в Турине Ольга Пылева завоевала серебряную медаль в гонке преследования. А спустя каких-то пару дней разразился громкий скандал: в биопробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат карфедон. «Нарушительница» антидопингового законодательства привела все возможные доказательства того, что это вещест­во попало в ее организм из-за врачебной ошибки. Женщина-врач, услугами которой пользовалась Пылева, снабдила ее лекарством от простуды, в состав которого входил злополучный карфедон. Важные чиновники из Международного союза биатлонистов вникать в детали не стали. Знаменитая биатлонистка была дисквалифицирована на два года – до 12 февраля 2008 года.

Всем, включая, наверное, и саму Пылеву, казалось, что блестящая спортивная карьера завершилась таким нелепым образом. Во всяком случае, Ольга полностью «растворилась» в семейных и домашних заботах. Неотступно возилась с дочерью от первого брака Дашей – та в этом году пошла уже в пятый класс. Баловала дочку, своих родителей и мужа (он же личный тренер) Валерия Медведцева кулинарными изысками (благо время поэкспериментировать у плиты наконец-то появилось). Несмотря ни на что, популярнейшая в Красноярске милая и симпатичная женщина круто сменила профессию – стала телеведущей городских новостей.

Рейтинг новостного выпуска с ее участием взлетел до космических высот. Плакаты с обаятельной улыбкой «бывшей лучшей, но опальной» биатлонистки украшают автомагистрали огромного города. Украсила свою собственную жизнь, жизнь семьи, родных и близких и сама Ольга – прошлой зимой она родила сына Арсения. Сейчас малышу уже восемь месяцев. Мало кто знал, что без отрыва от всех этих событий и дел Пылева и Медведцев прошлым летом приступили к регулярным тренировкам. Главный тренер женской сборной России Валерий Польховский подтвердил «АН», что возвращение Пылевой, возможно, состоится на весенних этапах Кубка Мира.



Чепалова и Книга Гиннесса



В ФЕВРАЛЕ этого года королева лыжни Юлия Чепалова родила вторую дочку – Василину. Имя, надо полагать, аналогия отцовского – капитана сборной России по лыжным гонкам Василия Рочева. Весну и лето Чепалова жила на два дома. Иногда в Москве со своей мамой и старшей дочерью Олесей. Но чаще в Сыктывкаре с Василием, младшей дочкой и его родителями. Дети воссоединятся, когда будет закончен ремонт в квартире. В течение всего этого времени Юлия потихоньку набирала спортивную форму, тренировалась по индивидуальному графику.

Любопытствующим журналистам ее отец и тренер Анатолий Чепалов намекнул: мол, не исключено, что его подопечная попробует себя в биатлоне. Не так давно Анатолий Михайлович был замечен в Тушинской биатлонной школе, где получал для дочери новую винтовку. Рассказывают, что стрельбу взялся поставить Юлии старый друг отца, тоже известный в своей специализации тренер. Сама лыжница скупо отвечает на расспросы, что она тренируется и в стрельбе. И что, может быть, к Новому году болельщики увидят ее на биатлонной трассе.

А вот специалисты наблюдают за Чепаловой на лыжах и с винтовкой уже сейчас. Анатолий Михайлович привез дочь в финский Мунио, где проводит последний этап подготовки к сезону женская сборная России по биатлону. Юлия планирует принять участие в двух тестовых стартах. Если ее потенциал в новом виде спорта окажется действительно высоким, Чепалова будет иметь все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Дело в том, что никто из спортсменов не выигрывал золотых наград на четырех Олимпиадах кряду. Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в Ванкувере через два с половиной года. На лыжне Юле уже будет тяжело тягаться с молодыми соперницами. Зато времени, чтобы поднатореть в стрельбе, у нее вполне достаточно. А уж по скорости среди биатлонисток Чепаловой не будет равных, разве не так?