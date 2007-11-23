Операция «Антидопинговый преемник»

Не в то время и не в том месте



ИДЕЯ провести конференцию в Мадриде в ноябре – сразу после окончания итогового Чемпионата мира среди теннисисток – оказалась не самой лучшей. Некогда элитный вид спорта – женский теннис оказался подвержен влиянию допинга точно так же, как и его остальные «компаньоны» по олимпийскому движению. И прошедший в столице Испании турнир восьми ведущих теннисисток только еще больше заострил эту проблему. Довольно странный отказ от участия Винус Уильямс, еще более неожиданное снятие с соревнований ее сестры Серены – все это дало повод для разговоров о их нежелании проходить допинг-контроль. А уж после финального матча все только и говорили о неком чудо-препарате, который позволил миниатюрной, игравшей практически без перерыва последние три месяца, Жюстин Энен одолеть полную сил Марию Шарапову. При этом бельгийка даже не вспотела.

Когда журналисты на пресс-конференции в завуалированной форме попытались поинтересоваться, благодаря какому снадобью ей удается поддерживать такой темп в конце тяжелого сезона, Энен очень возмутилась. Она заявила, что никогда не принимала допинг, сославшись на отрицательные результаты всех 12 проб, взятых у нее в 2007 году. Но, как удалось выяснить западным журналистам, все эти пробы были получены при довольно необычных обстоятельствах.

Якобы каждый раз агенты WADA заранее предупреждали Энен о своем визите. А появившись в ее номере или квартире, позволяли теннисистке для сдачи пробы отойти в туалет и без всякого контроля со стороны заполнить пробирку. Неудивительно, что взятые таким образом пробы всегда оказывались чистыми. Ведь любому, даже начинающему охотнику за допингом, хорошо известно, что Жюстин – любимица нынешнего президента МОК Жака Рогге. Тот однажды назвал ее «лучшей спортсменкой планеты». Ну и кто из чиновников после этого отважится подложить свинью боссу всех боссов, выведя на чистую воду его землячку?

Нежелательные параллели между женским теннисом и борьбой с допингом лишь усилились после того, как в Мадрид на несколько часов прилетела виновница самого последнего по счету скандала – Мартина Хингис. Швейцарке не слишком понравилось, что ее на весь мир объявили «кокаинщицей». Вообще-то кокаин всегда считался в мире тенниса не допингом, а средством для релаксации после тяжелого матча, особенно во время Уимблдона.

Говорят, что нет большего кайфа для мастера ракетки, чем уединиться с подружкой в садике снимаемого дома. Сотворить белую дорожку из порции ценой в 300 фунтов, а потом втянуть ее в нос через свернутую в трубочку 50-фунтовую банкноту. Предаются этой невинной шалости многие. Но попалась только одна Мартина. Да и то после того, как отказалась участвовать в новом рекламном проекте WTA. Она предпочла ему поездку на Мальдивы в компании нового любовника – мультимиллионера из… Украины.

Внезапно вспыхнувший скандал, нанесший непоправимый урон ее репутации, заставил швейцарку срочно прилететь в Мадрид. И, если верить слухам, предъявить ультиматум руковод­ству Женской теннисной ассоциации. Мол, или вы замнете «кокаиновое дело», или я появлюсь на конференции и расскажу всем о том, как берутся анализы у Энен. Замяли.



Финансист против барьериста



ДАЖЕ если бы Мартина появилась на конференции и каким-то невероятным чудом выступила на ней, то вряд ли ее слова дошли бы до ушей «охотников за допингом». Всю прошедшую неделю этих господ занимала куда более важная проблема – выборы преемника президента WADA. В принципе, канадец Паунд, которому в этом году исполнилось всего 64 года, мог бы еще долго руководить борьбой с главным злом мирового спорта. Правда, боролся он в последние годы довольно странно. Вместо того чтобы заниматься делами в своей епархии, вдруг стал требовать введения допинг-контроля в американском футболе, крикете, регби и даже на знаменитых скачках в Эскоте.

Но один из американских университетов, находящийся всего в тридцати минутах езды от столицы мира – Нью-Йорка, предложил Паунду профессорскую должность с вдвое большим окладом. И президент решил, что пора уходить. Чтобы сделать это красиво и в соответствии с политической модой, ему нужно было выдвинуть официального преемника.

Канадец пожелал придать процессу некий флер демократичности. Для начала он озвучил свои требования к сменщику: чтобы был известным спортсменом, занимал министерское кресло в ведущей спортивной державе и был вхож на самый верх.

Когда его требования были спроецированы на реальных людей, выяснилось, что всем им отвечает только одна кандидатура – наш Вячеслав Фетисов. Однако отдавать «человеку Путина» контроль над агентством не входило в планы Паунда.

И он начал поиски преемника сам. С этой целью обратил пристальное внимание на экс-министра финансов Зеленого континента Джона Фейхи. Австралиец ничего не смыслил в спорте, зато хорошо умел считать деньги. Решено было сделать ставку на него, даже несмотря на то, что кандидат в преемники имел репутацию страшного автократа.

И вот когда все уже оказалось на мази, взбунтовалась Европа. Здесь вдруг осознали, что появление прижимистого авст­ралийца во главе организации с миллиардным бюджетом лишит Старый Свет львиной доли финансирования. Очнувшись от спячки, европейцы начали фрондировать, попытавшись выдвинуть своего кандидата – бывшего министра спорта Франции и бывшего барьериста Ги Дрю. Но этот демарш слишком запоздал. К тому же против кандидатуры Ги Дрю нашелся убийственный компромат. Оказалось, что бывший министр три года назад насмерть разругался с нынешним президентом своей страны Николя Саркози. Стало быть, француз лишился всякого влияния в высших эшелонах власти.

Европейская фронда столь же быстро закончилась, как и началась. Благодаря административному ресурсу, Дику Паунду удалось провести своего кандидата, который, как утверждают злые языки, до сих пор так и не понял, чем отличается кровяной допинг от анаболиков. Зато Джон Фейхи начал с того, что предложил урезать представительские расходы с 700 долл. (таковы были суточные рядового «борца») до 500. А также внес еще одно революционное предложение – больше никогда не собираться в богатых западноевропейских столицах. Там, как известно, слишком много дорогих магазинов, ресторанов и прочих злачных мест. Что ж, ему виднее!

Сергей ВИКТОРОВ

(Мадрид – Москва)