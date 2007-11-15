Голландский почерк «Зенита»

Заслужена ли победа «Зенита»? Закономерен ли провал прошлогоднего чемпиона ЦСКА? Мог ли «Спартак» стать первым? Почему так сдал «Локомотив»? Итоги сезона подводит бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр БУБНОВ.

По-честному?



– В ПОСЛЕДНЕМ туре чемпионата России все, кому нужно было победить, добились необходимого результата. «Зенит» выиграл у «Сатурна», «Спартак» (Москва) – у «Динамо», ЦСКА – у «Рубина», «Москва» – у «Луча», «Спартак» (Нальчик) – у «Томи», «Кубань» – у «Локомотива». Не наводит ли это вас на грустные мысли?

– Перед 30-м туром действительно велось много разговоров о том, кто кому должен отдать очки и кто кого на какую сумму простимулировал. Говорили, например, что «Сатурн» в случае победы над «Зенитом» мог получить от «Спартака» миллион долларов. Насчет стимулирования судить не берусь, но и «Динамо» в матче против «Спартака» (1:2), и «Сатурн» во встрече с «Зенитом» (0:1) бились так, словно это они претендовали на победу в чемпионате. Динамовский ветеран Дмитрий Хохлов выполнил такой объем работы, какой не выполнял, наверное, и в молодые годы. Знаю, что у него дружеские отношения и общий бизнес с Владиславом Радимовым, но все же…

«Сатурн» в последние минуты игры уст­роил такой штурм питерских ворот, что только чудо и Алехандро Домингес, который выбил мяч с линии ворот, спасли будущих чемпионов от неприятностей. И «Зенит», и «Спартак» победили, но у меня, внимательно следившего за обоими матчами, нет сомнений в том, что сделали это по-честному. Слишком сложными по режиссуре получились эти встречи, чтобы можно было предположить обратное.



Почему провалились ЦСКА и «Локомотив»



– ПО ХОДУ сезона все как-то свыклись с мыслью, что ни ЦСКА, ни «Локомотив» ничего серьезного не добьются. И все же провал команд, которые в предыдущие годы боролись прежде всего друг с другом за чемпионство, можно назвать сенсацией. Согласны с этим?

– И да, и нет. Согласен с тем, что даже третье место армейцев удовлетворительным выступлением не назовешь. Не говоря уже о седьмом «Локомотива». Но не согласен, что это стало для меня неожиданностью. ЦСКА пал жертвой консерватизма его главного тренера. Я еще в прошлом сезоне говорил, что постоянно выезжать на классе у армейцев не получится. Но Газзаев, похоже, так и не понял, что схема, которая несколько лет назад приносила успех, сегодня не позволяет раскрыть потенциал команды. Весной думали, не замахнуться ли на Лигу чемпионов, а осенью приходится анализировать причины провала в чемпионате. О Лиге чемпионов и говорить нечего. И даже многочисленные травмы ведущих игроков не могут служить оправданием слабого выступления. Кстати, почему травм было так много? Как правило, это свидетельство ошибок в подготовке.

Если у ЦСКА застой, то в «Локомотиве» – кризис, который нынешнее руководство клуба и главный тренер унаследовали от предшественников. Преодолеть его не удалось, хотя «Локо» и выиграл Кубок страны, а в Кубке УЕФА имеет неплохие шансы пройти в плей-офф. Удивительно, но команда Анатолия Бышовца, сторонника осторожного футбола, пропустила едва ли не больше всех – 42 гола. Хуже показатели только у «Ростова», занявшего последнее место, – 44, и «Крыльев Советов» (13-е) – 46. Скорее всего, увольнение из команды Дмитрия Лоськова и Вадима Евсеева, ее бесспорных лидеров, явилось ошибкой наставника. А Динияр Билялетдинов пока не готов взять на себя бремя лидерства.

Приступая к работе в «Локомотиве», Бышовец мог бы, конечно, сказать, что для построения боеспособной команды ему нужно 2–3 года. Но он, как я понимаю, согласился с поставленной перед сезоном задачей – занять первое или второе место. Стоит ли удивляться, что сразу после окончания чемпионата он был уволен? Для меня Бышовец и «Локомотив» стали главным разочарованием этого года.



За что уволили Слуцкого



– С ЗАДАЧЕЙ не справился и Леонид Слуцкий – «Москва» в тройку призеров не попала и Кубок страны не выиграла. Но здесь, согласитесь, иная ситуация. У «Москвы» не было реальных возможностей конкурировать на равных с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА.

– В отличие от ЦСКА «Москва», занявшая место ниже армейцев, может по­здравить себя с успешным сезоном. Прогресс налицо, и потенциал команды не вызывает сомнений. Еще за три тура до финиша «горожане» претендовали на чемпионство, но, по-видимому, им не хватило опыта выступления в решающих матчах. На мой взгляд, Слуцкий хорошо справился со своей работой, а его увольнение связано прежде всего с желанием руководства клуба добиться более высоких целей.

Олег Протасов, который будет руководить «Москвой», лучше подходит для этой задачи. В отличие от Слуцкого, который играл в футбол лишь на любительском уровне, он в прошлом футболист высокого международного класса. Протасов учился у великого Валерия Лобановского. Как тренер работал в греческом «Олимпиакосе», а это не последний в Европе клуб. Ему не нужно адаптироваться к нашему футболу, преодолевать языковой барьер. Иными словами, его тренерский потенциал выше, чем у Слуцкого.



Показал ли «Зенит» чемпионскую игру?



– В ИГРЕ чемпиона всегда можно найти черты, которые выгодно отличают его от остальных. Можно ли то же самое сказать о «Зените»?

– Сегодня можно сказать, что ни «Зенит», ни «Спартак», до последнего тура преследовавший питерцев, не показали настоящей чемпионской игры. Да, во втором круге оба клуба заметно улучшили действия в атаке, стабилизировали состав и сохранили хорошее функциональное состояние. Однако с такими игроками надо показывать гораздо более выразительную игру. «Зенит» взял, на мой взгляд, рационализмом, у него заметен голландский почерк. Да и как может быть иначе, если им руководит Дик Адвокат?

«Спартак» – другой. Станислав Черчесов и его помощник Сергей Родионов пытаются вернуть команде стиль, отточенный при Константине Бескове. Фрагментарно он проявляется, но, чтобы побеждать, надо играть более стабильно. Возможно, это мы увидим в следующем сезоне. Сходство между «Зенитом» и «Спартаком» в том, что в обеих командах сильнейшая – средняя линия. У «Зенита» тон задавали Тимощук – Зырянов – Аршавин – Домингес, у «Спартака» – Моцарт – Титов – Торбинский – Калиниченко. У питерцев есть еще и выбор в атаке. А вот «Спартак» слишком поздно пришел к выводу, что игра с одним опорным хавом (Моцарт) и в два нападающих (Веллитон, Павлюченко) более эффективна. С другой стороны, «Спартак» выглядел чуть надежней в обороне, в то время как «Зенит» долго налаживал игру в задней линии. В итоге, правда, добился стабильности.



Куда делось «болото»



– В ПРЕДЫДУЩИЕ годы судьбу призовых мест нередко решали команды из так называемого болота. Завершившийся чемпионат стал, пожалуй, исключением.

– Отсутствие «болота» – еще несвойст­венное для нашего футбола явление. Всегда были команды, которым ближе к концу чемпионата уже ничего не было нужно и которые раздавали очки всем желающим. Не безвозмездно, конечно. В этом сезоне резко сократилась разница между клубами, ведущими борьбу за призовые места, и середняками. К сожалению, не за счет роста уровня последних, скорее за счет провалов фаворитов. Но, как бы там ни было, борьба велась до последнего тура, и, по моим ощущениям, в этом чемпионате договорных матчей было гораздо меньше, чем в прошлых турнирах.



Кого открыл чемпионат



– ПРОШЕДШЕЕ первенство оказалось удивительно бедным на открытия. Почему новые таланты нас не порадовали?

– Год на год не приходится. В этом сезоне с новой стороны показали себя некоторые футболисты с именем. Например, я бы назвал открытием игру Аршавина во втором круге. Или второе рождение его партнера по «Зениту» Зырянова. Выступая за «Торпедо», он ничем особым не выделялся, а в Питере (и в сборной России) сразу стал ключевым игроком. Честь и хвала Адвокату и Гусу Хиддинку, что разглядели его талант! Открытием можно назвать и Торбинского. Уму непостижимо, как «Спартак» упустил такого футболиста (руководство клуба не смогло договориться с игроком об условиях продления контракта, который истекает в этом году, и Торбинский переходит в «Локомотив». – Прим. К.К.).

– А как же молодые спартаковцы Прудников, Дзюба, динамовец Шунин, который дебютировал в сборной России?

– На открытие сезона они пока не тянут. Какое открытие, если Шунин пропустил 9 (!) голов в матче Кубка России? Лев Яшин, правда, тоже в первые годы чудил – ему даже с центра поля забивали. Может быть, ошибки Шунина тоже ошибки гения? Не знаю. Если же говорить в целом о молодых футболистах, которые стали появляться в этом году в основных составах, то они скорее сделали заявку на будущее.



Почему бомбардиры так мало забивали



– В СПОРЕ бомбардиров первое-второе места поделили два Романа – спартаковец Павлюченко и «горожанин» Адамов. Хорошие нападающие, вот только забили на удивление мало – всего по 14 мячей. Почему у наших форвардов сбился прицел?

– По европейским меркам Павлюченко и Адамов забили действительно мало. Но у нас не забивают и форварды сборной Бразилии – Вагнер Лав и Жо. Хотя, казалось бы, при такой дырявой обороне каждый мог бы десятка по два голов положить. Низкая результативность объясняется, на мой взгляд, нашим отставанием в тактике от лучших команд Европы. Можно выбрать самую что ни на есть остроатакующую схему, но ничего не добиться. Дело ведь не в схемах. Тактика зиждется на технической оснащенности и функциональном состоянии игроков. У российских футболистов явные недостатки в обоих компонентах, поэтому они не могут вести игру в высоком темпе. Неслучайно и Хиддинк, и Адвокат в один голос говорили, что так медленно, как в России, не играют нигде. Иными словами, пешком голы не забивают.

Специально для еженедельника «Аргументы неделi» беседовал

Константин КЛЕЩЕВ,

шеф-редактор sportbox.ru