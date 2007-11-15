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Паранджа для Шараповой

№ 46(80) от 14.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Паранджа для Шараповой
Маша вернулась со слезами на глазах, Фото PHOTAS

 Итоговый женский теннисный Чемпионат мира ознаменовался очередной слишком уж убедительной победой Жюстин Энен. А также возвращением на передовые позиции давно не блиставшей Марии Шараповой. И бурной активностью руководителей Женской теннисной ассоциации (WTA), которые ради выгодных контрактов не стеснялись «подкладывать» теннисисток под богатых спонсоров...

Роковое платье

 ТАК уж случилось, что второй подряд чемпионат в испанской столице с самого начала приобрел столь нелюбимый специалистами и столь обожаемый таблоидами сексуальный подтекст. Еще бы, ведь для участия в турнире собрались все главные теннисные красотки! Не нуждающаяся в представлении Мария Шарапова. Знойная брюнетка из Сербии Ана Иванович, которая за последние месяцы фактически отобрала у «нашей Маши» титул главной теннисной секс-бомбы. Обладательница самых длинных ног в мировом спорте (123,4 см) Даниэла Хантухова из Словакии. Кроме них в Мадрид приехали истинно русская красавица Анна Чакветадзе, унаследовавшая от Курниковой прозвище Теннисная Лолита. Серена Уильямс, которую многие мужчины почему-то считают сексапильной.

 Как вы понимаете, такое скопление секси-герлс на один квадратный километр не могло остаться без последствий. Первый скандал возник еще за три дня до открытия чемпионата. Один из главных спонсоров – фирма и человек под названием Хьюго Босс – приказал руководству Женской ассоциации устроить фотосессию с участием всех теннисисток. Семь девушек пришли в восторг (после позирования наряды должны были остаться у них). И только мисс Шарапова возмутилась присланным ей нарядом.

 «Я не буду носить черное платье – оно меня полнит и моих ног совсем не видно!» – заявила она руководителю WTA Лаpри Скотту, ввергнув его в предынфаркт­ное состояние. Начальник начал названивать Шараповой через каждые пятнадцать минут, то угрожая ей санкциями, то слезно умоляя передумать. Кончилось тем, что Мария послала своего фактического босса по одному известному адресу, после чего заблокировала номер Скотта в мобильнике.

 В итоге на сессию она приш­ла в коротком платье от голливудского дизайнера Веры Вонг. И выглядела действительно королевой, правда, только рядом с соотечественницами. А вот на фоне своих главных секс-визави – надевшей платье с огромным вырезом Иванович и особенно пришедшей в ультракороткой юбке и в золотых босоножках Хантуховой – Шарапова не могла не почувст­вовать себя замарашкой. И когда словачка с высоко поднятой головой продефилировала мимо Марии, та, как утверждали потом свидетели, не удержалась от «комплимента»: «В таком платье у нас во Флориде только шлюхи по ночам ходят!» И, как ни странно, Мария оказалась права!

Тайна апартаментов №333

 ВОЗВРАЩАЯСЬ после очередной презентации, устроенной известным производителем бытовой техники с участием Дементьевой и Чакветадзе, ваш корреспондент столкнулся в лифте мадридского «Вестин Отеля» с лысым толстяком. Тот энергично лапал молодую спутницу, не встречая никакого сопротивления с ее стороны. Велико же было мое удивление, когда, присмотревшись, я узнал в похотливом толстячке вице-президента компании – генерального спонсора чемпионата. А в доступной девице… одну из участниц турнира, занимавшую на тот момент пятое место в мировом рейтинге, – Елену Янкович. Продолжая миловаться, парочка доехала на третьего этажа и спустя минуту укрылась за звуконепроницаемыми дверьми апартаментов под номером 333.

 Так, совершенно случайно, довелось узнать о существовании «специальных» номеров, в которых некоторым участницам турнира приходилось развлекать богатых спонсоров и потенциальных рекламодателей. К счастью (а может быть, несчастью), российским участницам удалось избежать подобной постельной повинности.

 На Кузнецову ни один миллионер по известным всем причинам не польстился. Чакветадзе, видимо, сочли слишком юной и неопытной для подобных забав. Ну а к Шараповой с такими предложениями никто даже не лез. Ведь всем известно, что любое коммерческое предложение меньше чем за миллион россиянка не рассматривает.

 Вот и получилось, что за всех пришлось «отдуваться» трем девушкам из Восточной Европы – словачке Даниэле Хантуховой и сербкам Ане Иванович и Елене Ян­кович. Последней эта добровольно-принудительная акробатика обошлась боком. После того свидания, началу которого случайно оказался свидетелем ваш корреспондент, на следующий день Елена вышла на корт сама не своя. Уже через несколько геймов стала задыхаться и жаловаться на головокружение и упадок сил. Вскоре сербка отказалась играть, согласно официальной версии, которой никто в «Мадрид Арене» не поверил, из-за желудочного вируса.

Возвращение примадонны

 ЕЩЕ месяц назад специалисты всерьез обсуждали перспективу ухода Шараповой из тенниса в следующем году. Никак не поддававшаяся лечению травма спины не позволила Марии в прошедшем сезоне показать и половины своих возможностей. За полтора месяца до Мадрида она и вовсе прекратила играть, поставив под угрозу свое попадание на итоговый чемпионат. И не видать бы его «нашей Маше», если бы в последний момент с турнира не снялась Венус Уильямс якобы из-за проблем с дыханием и нежелания ехать в загазованную столицу Испании. Но настоящей причиной, по информации американских коллег, стала взятка от спонсоров Шараповой – 500 тыс. долларов.

 Полуторамесячное отсутствие на теннисных кортах дало возможность Марии почти залечить травму и создать большой запас энергии. Именно ее и не хватило остальным участницам, которые прилетели в Мадрид совершенно выдохшимися. Нужно еще учесть, что за эту неделю у девушек из-за бессердечных организаторов и похотливых спонсоров практически не было ни одной минуты свободного времени. В итоге всей этой эротическо-теннисной кутерьмы победила та, в успехе которой не сомневался никто еще задолго до чемпионата – Жюстин Энен. У миниатюрной бельгийки, постоянно игравшей в течение всего сезона, оказалось куда больше сил, чем у отдохнувшей Шараповой.

 Кстати, в следующем году чемпионат пройдет в одной из самых консервативных стран мира – Катаре. Причем руководители WTA уже согласились с тем, чтобы теннисистки играли на корте в шароварах и ходили с закрытым лицом по Дохе. А это значит, в следующем году нам предстоит удивительное зрелище – увидеть Шарапову в парандже!

Сергей ВИКТОРОВ
(Мадрид – Москва)

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