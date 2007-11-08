Буллиты принесли совсем другие эмоции

Участниками чемпионата Российской хоккейной суперлиги пройден своеобразный Рубикон – позади треть дистанции. А в начале ноября первенство и вовсе возьмет паузу – сборная России отправится в Финляндию на первый этап Евротура. Самое время, чтобы сделать предварительные выводы, на что любезно согласился двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион СССР Александр Якушев.

Все смешалось в доме Облонских

– АЛЕКСАНДР Сергеевич, какие у вас впечатления от нынешнего чемпионата?

– Главное его отличие от предыдущих в том, что каждый матч проходит практически в равной борьбе. И хотя вроде бы уже обозначились лидеры и аутсайдеры, это пока вовсе ничего не означает. Я бы не сказал, что между командами присутствует очень большая разница в мастерстве. Сюрпризов в нынешнем первенстве хоть отбавляй. Игры смотреть чрезвычайно интересно.

– Какие команды произвели наибольшее впечатление?

– В большей мере я наблюдал матчи с участием московских команд. Очень понравился ЦСКА. Хорошую игру показывают лидеры – уфимский «Салават Юлаев» и питерский СКА. Остальные наши клубы, которые в последние годы показывают высокие результаты, в этом сезоне лихорадит. К сожалению, неровно играет мой «Спартак», но для этого есть объективные причины. Команда год не выступала, собирали ее с миру по нитке. Но надо набраться терпения.

– Взлет СКА закономерен или это временное явление?

– Я думаю, что закономерен. У клуба очень мощная финансовая поддержка, состав очень сильно укрепили в межсезонье. Главный тренер Бэрри Смит прошел школу национальной хоккейной лиги, которая дает о себе знать. Чувствуется его твердая рука и в плане игровой дисциплины и рисунка игры.

– Как вы считаете, в стане вице-чемпиона страны казанского «Ак Барса» кризис, или что-то другое?

– Однозначно – кризис. Команда занимает 15-е место, а это явно не место «Ак Барса», учитывая его состав. С другой стороны, казанцы не восполнили потери тех игроков, которые от них ушли. Немалое значение имеет и тот фактор, что ведущее звено команды Морозов – Архипов – Зарипов играет нестабильно.

– А «Салават Юлаев», который сейчас лидирует в чемпионате, – это действительно суперклуб, который будет таковым всерьез и надолго?

– Многое будет зависеть от стабильности финансовой поддержки. В этом году она на должном уровне в связи с тем, что празднуется юбилей (450-летие единства Башкортостана с Россией. – Прим. С.Г.). Если в республике и дальше будут уделять такое же внимание команде, то почему бы и нет.

– В межсезонье в суперлигу вернулось почти два десятка наших игроков из НХЛ, но пока они, мягко говоря, не блещут. С чем это связано?

– Если хоккеист показывает яркую игру, то вряд ли он уедет из НХЛ. Значит, у него возникли проблемы в части спортивной формы…



Ставка Быкова



– ЕСТЬ ли в нынешнем сезоне игрок, которого можно назвать звездой чемпионата, каким, к примеру, в предыдущем сезоне был Алексей Морозов?

– На сегодня таковых нет… А тот же Морозов в этом сезоне по сравнению с тем, каким он был год назад, – небо и земля. Я думаю, такой игрок определится в плей-офф, когда надо будет в каких-то моментах брать на себя ответст­венность и решать судьбу матча.

– Дали ли что-то нашему хоккею изменения в правилах, в частности, введение послематчевых буллитов по аналогии с практикой НХЛ?

– Я – за буллиты. Сейчас практически ни в одном уже игровом виде спорта нет ничьих. Что получалось раньше: сидишь два часа на трибуне, а матч, к примеру, заканчивается со счетом 1:1. Болельщик больше любит победы. Теперь совершенно другие эмоции, даже если твоя команда проиграла.

– Главный тренер сборной России Вячеслав Быков недавно обнародовал список кандидатов в национальную команду для участия в первом этапе Еврохоккейтура «Карьяла Кап». У вас есть возражения на этот счет?

– Насколько я понял, Быков хочет в первую очередь проверить в деле бывших энхаэловцев с прицелом на Чемпионат мира, который пройдет в Ванкувере. Там очень пригодится их опыт игры на маленьких площадках, атмосфера местная им знакома. На мой взгляд, этот шаг с его стороны правильный.