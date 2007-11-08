//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Холифилд болел за Россию

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ  ]

Холифилд болел за Россию

 В прошлую субботу в Чикаго завершился Чемпионат мира по боксу. Сборная России стала первой в командном зачете: 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Итоги мирового первенства прокомментировал для «АН» вице-президент Федерации бокса России, трехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков.

«Изыск» шведского стола

 – НЕ КАЖЕТСЯ ли вам, что в отсутствие наших главных конкурентов – кубинцев золотых наград у россиян могло быть и больше?

 – Уверен в этом, но так уж все сложилось. Тем не менее три наши победы, восемь медалей, девять олимпийских лицензий из одиннадцати возможных – очень достойный результат. Легендарный профессиональный супертяж Эвандер Холифилд, который был почетным гостем чемпионата, сделал вывод, что кубинцы на нем ничего существенным образом не изменили бы. Россияне все равно взяли бы свое.

 – Холифилд, кстати, с уважением отзывался персонально о нашем супертяжеловесе Исламе Тимурзиеве.

 – Да. Именно ему все безоговорочно прочили победу в самой престижной весовой категории. Еще пару лет назад стало ясно, что Ислам – настоящая звезда любительского, а в будущем, возможно, и профессионального бокса. В Чикаго на ринге ему просто не было равных.

 – Так-то оно так, однако на полуфинальный бой он не вышел…

 – Черт возьми, такая досада! Ведь абсолютно всех боксировавших в полуфинале соперников Тимурзиев раньше обыгрывал. Того же итальянца Роберто Каммарелли на последнем Чемпионате Европы на пятую точку посадил. А в Чикаго накануне полуфинала у нашего супертяжа невероятным образом случились проблемы с желудком. И очень серьезные, были даже подозрения на аппендицит. Но в больнице, куда его отвезли, это не подтвердилось. Сильное пищевое отравление, вызвавшее воспаление кишечника.

 – Но почему это произошло с единст­венным участником чемпионата, причем самым обсуждаемым претендентом на золото?

 – Полный мрак. В ресторане отеля, где проживали боксеры, шведский стол был один для всех. Неужели кто-то успел что-то подсыпать? Невозможно в такое поверить, да и не нужно. Будем считать это форс-мажорным обстоятельством.

Перед кем снимают шляпы

 – КТО еще из участников чемпионата произвел наиболее сильное впечатление?

 – Однозначно – капитан сборной России Матвей Коробов. В весовой категории до 75 кг он демонстрировал исключительно зрелищный и эффективный бокс. По общему мнению, Матвей обладает какой-то нереальной резкостью, фантастически передвигается по рингу. Финальный бой он и вовсе превратил в издевательскую экзекуцию для своего отнюдь не слабого соперника Альфонсо Бланко. А венесуэлец-то накануне выбил из претендентской гонки не кого-нибудь – звезду казахстанского бокса Бахтияра Атаева.

 – Куба бойкотировала мировое первенство из-за опасений, что ее боксеров будут активно переманивать к себе американские и европейские менеджеры. Коробова не пытались переманить, особенно учитывая тот факт, что его родители уже живут в США?

 – Думаю, что Матвей давно привлекает к себе внимание заинтересованных профессиональных деятелей по обе стороны океана. В Чикаго он с блеском завоевал уже второй титул чемпиона мира. Но парень ставит перед собой еще более высокую цель – выиграть Олимпиаду. Для себя и для России. А уж потом решит, как быть дальше. Родители Коробова несколько лет назад переехали из Магадана в Майами. Неплохо устроились, налаживают свою американскую жизнь. Они приезжали в Чикаго поболеть за сына, много общались с Матвеем. Безусловно, поддержка родных сыграла свою роль. Настроение нашего лидера в течение всего турнира было приподнятым.

 – А вам, помимо Алексея Тищенко, не испортило настроение беспомощное выступление в финале Геннадия Ковалева?

 – В весовой категории до 64 кг собралось рекордное количество участников. И чтобы пройти до финала, нужно было победить в шести боях. Уже только поэтому Ковалев заслуживает уважения.

 А в финале он получил в соперники ярчайшего представителя казахстан­ского бокса Серика Сапиева. Длиннорукий, очень техничный левша, быстрый и подвижный, с реактивной скоростью ударов. На сегодня основной претендент на победу в олимпийском Пекине. Перед таким не зазорно, фигурально выражаясь, снять шляпу. О чем я откровенно сказал другому Серику – знаменитому советскому боксеру Конакбаеву, который тоже приезжал из Казахстана в Чикаго.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//В мире

Несколько взрывов произошли на складах минобороны Украины

Несколько взрывов произошли на складах минобороны Украины

В среду, 11 сентября, в пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что на территории арсенала в Калиновке Винницкой области произошло задымление и прозвучали шесть взрывов. Сейчас проводится работа по локализации огня вблизи склада.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Москве тело младенца обнаружили в наполненной ванне

В Москве тело младенца обнаружили в наполненной ванне

Стало известно, что на юге-востоке Москвы в квартире дома в Текстильщиках 11-месячный ребенок утонул в ванной во время купания. Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 10 сентября.

//Наука

Робота "Федора" отправили на пенсию, найдя ему замену

Робота "Федора" отправили на пенсию, найдя ему замену

Человекоподобный робот "Федор", который недавно побывал на МКС, не полетит больше в космос. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Видео: пенсионерки из Ленобласти пилят детские качели, мешавшие их соседке

Видео: пенсионерки из Ленобласти пилят детские качели, мешавшие их соседке

Две пожилые женщины, проживающие в Волосовском районе Ленинградской области приняли решение помочь своей подруге избавиться от шума на детской площадке. Пенсионерки вооружились ножовками по дереву и металлу.

//В мире

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

Извержение Йеллоустонского супервулкана будет иметь катастрофические последствия не только для Соединенных Штатов, но и Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся в блогосфере.

//Общество

На Дальнем Востоке население убывает, а денег в регион вкладывают всё больше

На Дальнем Востоке население убывает, а денег в регион вкладывают всё больше

Без роста населения наш Дальний Восток вряд ли всерьёз заинтересует азиатских партнёров как перспективный рынок. А заманить людей из европейской части России пока нечем.

//В мире

Правительство Латвии может уйти в отставку?

Правительство Латвии может уйти в отставку?

Сегодня премьер-министр в интервью латвийским СМИ сказал, что правительство близко к достижению соглашения по проекту госбюджета на следующий год. Но теоретически соглашение может быть и не достигнуто.

//Происшествия

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку после столкновения со стаей диких птиц

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку после столкновения со стаей диких птиц

Пассажирский самолет Boeing-737 канадского лоукостера Swoop совершил вынужденную посадку в городе Эбботсфорд после столкновения с дикими гусями. Известно, что инцидент произошёл минувшей ночью.

//Жаркое из блогов

Зловещие совпадения

Зловещие совпадения

11 сентября 2001 года Нью-Йорк потерял два крупнейших здания в городе. Помимо этого обломки практически полностью разрушили элитный отель «Марриот», что находился у подножия Всемирного торгового центра.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

В Сети обсуждают внешность внучки Аллы Пугачевой

В Сети обсуждают внешность внучки Аллы Пугачевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото внучки, Клавдии Земцовой. Подписчики тут же принялись обсуждать внешность девочки.

//В мире

Аналитик раскрыл причину нереальности антикиевского восстания в Харькове и Одессе

Аналитик раскрыл причину нереальности антикиевского восстания в Харькове и Одессе

Харьковская и Одесская области не повторят судьбу Донбасса, антикиевское восстание в данных регионах нереально. Такую точку зрения высказал некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

В Минфине рассказали, как россияне смогут управлять своими добровольными пенсионными взносами

В Минфине рассказали, как россияне смогут управлять своими добровольными пенсионными взносами

Министерство финансов разработало законопроект о гарантированном пенсионнои продукте. Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что теперь граждане, присоединившиеся к новой системе, смогут управлять своими взносами.

//Шоу-бизнес

"Когда еще в церковь зайдешь в короне?" - Собчак и Богомолов намерены венчаться

"Когда еще в церковь зайдешь в короне?" - Собчак и Богомолов намерены венчаться

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов не только распишутся в ЗАГСе, сыграют свадьбу, но и будут венчаться в церкви. Свадьба знаменитостей намечена на пятницу, 13 сентября.

//Происшествия

В Калининграде мужчина погиб из-за поджога биотуалета

В Калининграде мужчина погиб из-за поджога биотуалета

Неизвестные злоумышленники подожгли биотуалет неподалеку от стройплощадки на улице Павлика Морозова в Калининграде. В результате пожара, согласно последней информации источников, погиб мужчина.

//Жаркое из блогов

Роботы над волнами

Роботы над волнами

Военные исследования в области моделирования столкновений на море выявили необходимость иметь эффективную противоавианосную составляющую, позволяющую бороться с авианосной ударной группировки (АУГ) вероятного противника на дальностях, превышающих боевой радиус их самолётов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры