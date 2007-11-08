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Надежда на чудо

№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Надежда на чудо
Фото С. ПРИВАЛОВА

 Хотя московский «Спартак» еще может обойти «Зенит», мало кто сомневается, что питерцы финишируют первыми. За тур до конца чемпионата, который завершится 11 ноября, клуб с берегов Невы почти чемпион.

Мечтатель Непомнящий

 «Я ВЕРЮ в чудеса», – говорит Валерий Непомнящий. Извест­ный тренер не боится показаться смешным. Хотя слово «чудеса» применительно к нашему футболу употребляют обычно, чтобы рассказать о «непонятном» судействе или «странном» матче. Непомнящий ждет чудес от «Сатурна» и «Рубина», «Луча-Энергии» и «Томи», «Локомотива» и «Динамо». Он хочет, чтобы безо всякого дополнительного стимулирования раменчане, которым «ничего не нужно», дали бой «Зениту». Но не потому, что ему так нравится «Спартак». Он хочет, чтобы казанцы, которые никуда не вылетают, отобрали очки у ЦСКА. Но не потому, что сильно любит «Москву». Он хочет, чтобы «Томь», сохранившая место в премьер-лиге, обыграла «Спартак» (Нальчик). Но не потому, что мечтает отправить кавказский клуб в первый дивизион.

 Непомнящий верит, что в последнем туре «Луч-Энергия» не будет ходить шагом во встрече с «Москвой». «Локо» не пожалеет «Кубань». А «Динамо», чей главный тренер Андрей Кобелев когда-то блистал в «Зените», не позволит «Спартаку» догнать питерский клуб.

 В отличие от Непомнящего наставник «Москвы» Леонид Слуцкий – реалист. «Очень жаль, что нам не хватило всего одного очка, чтобы завоевать бронзу. Я практически уверен, что ЦСКА одержит победу над немотивированным в турнирном плане «Рубином», – сказал Слуцкий после матча, который его команда проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту» (0:1).

По оптимальной схеме

 В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ «Зенит» лучше всех – по игре, по составу, по бюджету. Таким и полагается быть чемпиону. Вот только в этом утверждении не вызывает сомнения, пожалуй, лишь третий пункт. Кинув в топку большого российского футбола 140 млн. газпромовских долларов (такую цифру называли разные источники в течение сезона) или даже больше, питерский клуб впервые в новой истории приблизился к первому месту на расстояние в полшага. Действительно, трудно представить, что в последнем туре подмосковный «Сатурн», который при любом исходе с пятого места уже никуда не уйдет, ляжет костьми, чтобы сделать чемпионом «Спартак».

 В последних десяти турах команда Дика Адвоката девять раз победила и лишь однажды проиграла. Чудесный финиш! Но почему «Зенит» так тяжело начинал сезон? «Должно было пройти время, чтобы мы смогли полностью узнать возможности новичков, – говорит Адвокат, который после окончания чемпионата собирается возглавить сборную Австралии. – Например, Домингеса, который, кстати, провел в субботу блестящий матч (против «Москвы»). В итоге мы пришли к выводу, что оптимальная для нас схема – 4-3-3. По ней и будем действовать до конца».

В поисках стиля

 ИМЕННО осенний рывок и оплошность «Спартака» во встрече с «Сатурном» в 28-м туре (0:0) и по­зволили команде Адвоката выйти в лидеры. «Зенит» выглядит солидно, хорошо организован, умеет добиваться результата и способен прибавить в сложные моменты.

 В его составе есть лидеры – Аршавин, Тимощук, Домингес, способные изменить течение матча или его исход. Но нет в этой команде качества, которым она отличалась бы от всех остальных. Чтобы можно было сказать: да, дейст­вительно, как раз ЭТО «Зенит» делает лучше всех. Лучше всех играет в пас, быстрее всех
контр­атакует, дольше всех держит темп и т.д. Нет того, что можно было бы назвать фирменным стилем. Конечно, нынешний «Зенит» молод. В том смысле, что его начали создавать только в этом сезоне. И все же…

 Далеко не всем нравилась в 90-е годы игра «Спартака», его мелкий и средний пас, но ту команду невозможно было перепутать ни с какой другой. Или ЦСКА двух-трехлетней давности с его доведенной почти до совершенства «италь­янской» схемой. Или умный «Локомотив», способный изменять свою игру в зависимости от соперника.

Превзойти Москву

 «ЗЕНИТ» владеет пасом, действует по эффективной схеме (как, например, в последнем матче против «Москвы») и не боится никого из соперников. Однако нет в его игре того блеска, который отличал почти всех чемпионов предыдущих лет. Даже в сравнении с серебряным «Зенитом» Властимила Петржелы образца 2003 г. нынешний в чем-то ему уступает. Трудно представить, что он проиграет со счетом 1:7 (московскому «Динамо»), а затем не оставит шансов будущему чемпиону – 4:1 (ЦСКА). На такие чудеса команда Адвоката вряд ли способна.

 «Зенит»-почти-чемпион дважды уступил в этом сезоне «Спартаку» с одинаковым счетом 1:3, взял лишь одно очко у «Локомотива», поделил очки с ЦСКА и «Динамо». Отыгрался только на «Моск­ве» (3:0, 1:0). А что может быть важнее неоспоримого и подавляющего превосходства над столицей? Но именно его «Зенит» и не добился, несмотря на бюджет, состав и приказ стать первым.

 И подождем до воскресенья. Может быть, Непомнящий прав?

Константин КЛЕЩЕВ,
шеф-редактор sportbox.ru –
специально для «Аргументов неделi»

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