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Кто сказал, что курица не птица

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Инна ДОМОРЕВА ]

Кто сказал, что курица не птица
23-летний Лопес жалеет, что слишком поздно включился в спор бомбардиров, Фото С. ПРИВАЛОВА

 Героем матча 28-го тура между «Москвой» и пермским «Амкаром» стал аргентинец Макси Лопес, забивший в ворота соперников три мяча. Тем самым нападающий «горожан» приблизил свой клуб еще на шаг к бронзовым медалям российского первенства.

Колобок на полке

 – ПОСЛЕ матча вы забрали с поля мяч. В качестве памятного сувенира? Где собираетесь его хранить?

 – Пока что дома на видном месте положу. А когда поеду в отпуск, обязательно захвачу с собой в Аргентину. На этом мяче расписались все партнеры, а без их помощи не было бы и моих голов.

 – Когда в последний раз вам удавалось сделать «хет-трик»?

 – Кажется, года три назад, когда играл еще за «Ривер Плейт». Так что матч с «Амкаром» вызвал очень сильные эмоции. В отличие от предыдущей игры со «Спартаком» у всей нашей команды в целом и у меня в частности получалось почти все. Счет 3:1 говорит сам за себя, заработаны очень важные три очка. Ну и я впервые в российском чемпионате забил сразу три гола.

 – В семи играх, проведенных за «Москву», вы успели отличиться уже шесть раз. За двухлетнее пребывание в «Барселоне» на вашем счету был всего один гол. А в прош­лом сезоне в 25 матчах за «Майорку» – два. Может, это зарплата и премиальные в российском клубе так стимулируют на подвиги?

 – До контракта, который прошлым летом я заключил с «Москвой», у меня еще оставались два года действующего соглашения с «Барсой». И оно, уверяю, не слишком отличалось от «московского». Поэтому нельзя утверждать, что я приехал сюда только ради заработка. Вообще-то у меня были предложения не только из России, но и из Италии, Франции, Англии. Однако выбрал Москву, потому что захотелось чего-то нового.

 – Стало быть, вам нравится экзотика? Здесь не осталось незамеченным, как необычно вы отмечали свой дебютный гол в России в матче со «Спартаком-Нальчиком»…

 – Это я курицу, хлопающую крыльями, изображал. Всегда подобным образом приветствую инчаду – болельщиков моего родного «Ривер Плейт».

 – В Аргентине этот клуб фанаты других команд почему-то называют курятником. Хотя исторически «Ривер» – команда аристократов. А сейчас вы играете в некогда пролетарской команде крупного автозавода. Что-то вроде аргентинского разночинного «Бока Хуниорс».

 – Да, мне коротко рассказывали биографию «Москвы», а также самого популярного российского клуба – «Спартака». Вот по количеству болельщиков он действительно сопоставим с «Бока Хуниорс». У нашей команды их пока что не так много, но, если «Москва» возьмет медали, будет гораздо больше. Ради этого стоит постараться прыгнуть выше головы!

Плаваю в своем соусе

 – Примите пожелание удачи. И скажите, вполне ли вы  адаптировались в новой для себя стране?

 – Да, я здесь с самого начала чувствовал себя, как выражаются россияне, в своей тарелке. Аргентинец сказал бы: «плаваю в своем соусе», но смысл тот же. Меня очень хорошо приняли и руководители нового клуба, и партнеры, и тренер. Кстати, сеньор Слутски сразу дал понять, что рассчитывает на меня, что я очень нужен команде. Поэтому позволил играть с первых же минут. Честно, меня греет мысль, что уже удалось внести небольшой вклад в наш общий успех. Безумно хотелось бы развить его через неделю в Санкт-Петербурге.

 – Что вам известно о тамошнем «Зените»?

 – Против него на поле мне еще не доводилось выходить. Однако несколько матчей с участием «Зенита» видел по телевизору. Мобильная и сплоченная команда, много сильных и техничных игроков. Видимо, не просто так они сейчас в лидерах.

 – Да уж, там только ваш соотечественник Алехандро Домингес дважды в матчах по три гола забивал…

 – Я не жадный, мне хватило бы одного гола, но чтобы он решил исход матча в пользу «Москвы».

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