Велоспорт получит второе дыхание

В Москве состоялось первое заседание созданного в сентябре 2007 г. Попечительского совета Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Оно прошло в центральном офисе компании «ИТЕРА», которая в течение семи лет является генеральным спонсором Федерации.

ОТКРЫВАЯ заседание, председатель Попечительского совета, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов назвал его знаковым событием для развития отечественного велоспорта. В состав Совета вошли представители ряда государственных ведомств, губернаторы, руководители крупнейших бизнес-структур. «Российский велосипедный спорт, – подчеркнул Сергей Чемезов, – стоит на пороге больших свершений, и основная задача Совета – обеспечить привлечение инвестиций в этот вид спорта и способствовать созданию необходимых условий для успешного выступления наших спортсменов на Олимпийских играх 2008 года».

Принято решение о создании специализированной некоммерческой организации – Фонда развития и поддержки велосипедного спорта. Президентом Фонда избран председатель совета директоров ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» Игорь Макаров, председателем правления – председатель совета директоров Группы компаний «Тройка Диалог» Рубен Варданян.

Попечительский совет одобрил предложения ФВСР о создании российской профессиональной велосипедной команды ProTour и об организации в нашей стране велогонки мирового класса ProTour.

По словам президента ФВСР Александра Гусятникова, уже подготовлено несколько вариантов маршрута будущей велогонки, которая будет проводиться в Южном федеральном округе. В том числе в окрестностях города Сочи. Первую велогонку класса ProTour планируется провести в России в 2009 году. «У нас много талантливых велогонщиков, которые в настоящее время или вынуждены выступать за иностранные команды, или не имеют возможности в полной мере раскрыть свои способности», – отметил президент ФВСР.

Попечительский совет одобрил предложения по созданию целевой комплекс­ной программы развития велоспорта до 2016 года. Была заслушана информация о ходе подготовки сборных команд страны по велосипедному спорту к Олимпийским играм в Пекине.

Александр Гусятников сообщил, что ФВСР подала предварительную заявку на организацию в России чемпионата мира по велоспорту в 2012 году.