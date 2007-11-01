ЦСКА и «Локомотив»: причины провала

После матчей 28-го тура чемпионата России, состоявшихся в минувший уик-энд, определились два претендента на золото – «Зенит» и «Спартак». Уже известны и главные неудачники сезона – ЦСКА и «Локомотив». «Аргу­менты неделi» решили разобраться в причинах провала команд, которые перед началом сезона называли достойными чемпионства.

Триада Газзаева



ЦСКА еще имеет шансы войти в призовую тройку, если «Зенит» в 29-м туре выиграет на своем поле у «Москвы», что вполне вероятно. Но для президента клуба Евгения Гинера и для его акционеров 3-е место равносильно поражению. Задача на сезон была сформулирована гораздо жестче: победа в первенстве России и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Под ее выполнение было выделено более 50 млн. долларов. На 20 млн. больше, чем в прош­лом году, когда ЦСКА выиграл чемпионат.

Конечно, в сравнении с «Зенитом», с его 140 млн. (некоторые источники утверждают, что бюджет питерцев даже больше), армейцы выглядят бедными родственниками. Однако по составу команда Валерия Газзаева ничем не уступает «Зениту». Вопрос лишь в том, насколько главному тренеру удалось реализовать потенциал своих игроков, почти все из которых входят в национальные сборные. И ответ на него для наставника армейцев будет неутешительным.

«Главное, чтобы в клубе была гармония. Что это значит? Первое – современная инфраструктура. Второе – компетентное руководство. Третье – творческие тренер и игроки. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, команда вряд ли добьется результата», – это слова Газзаева, сказанные в интервью «Аргументам неделi» в начале сезона. И если согласиться, что первые два условия в этом году соблюдены, то главной причиной провала следует признать недостаток творчества и тренерские ошибки. Даже при том, что после травм Игоря Акинфеева, Даниэля Карвальо и некоторых других игроков творить, конечно же, было намного сложнее.

Нельзя сказать, что Газзаев не пытался переломить неудачный для него и для команды ход событий. И это ему почти удалось. С 22 июля, когда армейцы нанесли поражение «Локомотиву» (2:1), они в чемпионате проиграли лишь однажды – «Зениту» (1:2) – при семи победах и четырех ничьих. Но рывок оказался запоздалым.

В начале 90-х Газзаев и Гинер провели в ЦСКА революционные изменения. Тогда клуб покинула большая группа футболистов. Но иначе, по признанию главного тренера, поступить было нельзя. Перед ЦСКА была поставлена задача стать клубом европейского уровня. Сегодня, чтобы на нем удержаться, армейцам, похоже, придется расстаться с наставником, который привел команду к первой в истории нашего футбола победе в Кубке УЕФА.

В свое время, после неудачной работы со сборной России, Газзаева назвали «тренером для внутреннего пользования». Европейские успехи ЦСКА избавили его от этого ярлыка. Но теперь Газзаеву, который, на мой взгляд, далеко не исчерпал свой потенциал, предстоит вновь доказывать, что он по-прежнему сильнейший тренер России.

Трудная перестройка



У ВТОРОГО главного неудачника сезона – «Локомотива» – иные проблемы. Клуб с огромным трудом преодолевает последствия кризиса, в котором оказался в конце прошлого сезона. Тогда президент «Локо» Валерий Филатов уволил главного тренера Славо Муслина, при котором команда вышла в лидеры в чемпионате России. Предлог для увольнения, правда, был весомым – неудачное выступление в еврокубках.

Этот сезон «Локомотив», ни разу не опускавшийся за последние 10 лет в чемпионате ниже пятого места, провел под знаком перестройки. Филатова в клубе уже нет, а его место занял бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин. Впрочем, решения по важнейшим вопросам принимает совет директоров, который возглавляет кризисный менеджер РЖД – главного спонсора клуба – Сергей Липатов.

Бюджет «Локомотива» на этот сезон составляет 70 млн. долларов. И хозяева клуба вправе были рассчитывать на большее, чем место в «шестерке» (после 28-го тура «Локо» делит 6–7-е места с «Динамо»). Но перестройка почти никогда не проходит гладко. И плата за изменения – нестабильность. «Локо» берет Кубок России, выигрывает у «Зенита» и «Спартака», но отдает очки «Амкару», «Рубину» или «Сатурну».

В клубе говорят: если бы не судейские ошибки, отнявшие у него 10 очков, «Локомотив» боролся бы сегодня за медали. Отговорка для слабых! «Локо» по составу достаточно силен, чтобы не зависеть от того, в какую сторону свистнул арбитр. Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Малхаз Асатиани, Бранислав Иванович, Осазе Одемвингие, Драман Траоре – все они футболисты национальных сборных. Однако использовать весь их потенциал главный тренер Анатолий Бышовец сумел только в отдельных матчах. И в этом сходство проблем «Локомотива» и ЦСКА. Впрочем, Бышовец сделал главное: жестко провел кадровую революцию, отказавшись от услуг Дмитрия Лоськова, Вадима Евсе­ева и других игроков – символов «Локомотива». Тем самым подготовил условия для создания новой команды. Вот только строить ее будет, скорее всего, уже не Бышовец.