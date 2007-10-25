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Лужники – магнит для «Интера»

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Лужники – магнит для «Интера»

 Визиты миланского «Интера» в нашу столицу – дело в последнее время привычное и уже чуть ли не обязательное. С завидным постоянством жребий выбирает «нерадзурри» в соперники московским клубам. Пока только «Локомотиву» удалось достойно противостоять могучему супер­клубу с Апеннин и даже больше того – разгромить его. А вот «Спартак» ему уступил. И теперь такая же участь постигла ЦСКА.

 После матча наш корреспондент побеседовал с самым знаменитым и возрастным из «интеристов» – 35-летним Луишем Фигу. Именно с фирменной подачи проводившего свой 100-й матч в Лиге чемпионов португальца Вальтер Самуэль забил решающий гол.

Би-ри-зу-ски жалко…

 – НЕ СЧИТАЕТЕ, что в соавторы гола следует записать вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина? Уж больно нелепую бабочку он запустил…

 – Я бы так не сказал. Может, вам так показалось с трибун. Но я был ближе к месту действия и видел, как мяч ударился о кочку, резко изменил направление и, вместо того чтобы попасть в руки вашему голкиперу, уже выставленные ему навстречу, коварно шмыгнул за линию. Такое иногда бывает, надо отнестись с пониманием и не вешать на вратаря всех собак. Я ему сочувствую.

 – Есть в ЦСКА еще один футболист, в адрес которого вам нелишне было бы произнести такие слова. Догадываетесь, о ком я говорю?

 – (Сосредоточенно вспоминая.) Наверное, о том парне, с которым у меня был жесткий стык в первом тайме? Извините, не могу вспомнить его фамилию. У вас, у русских, они очень сложные. Его, кажется, потом заменили… А что, с ним что-то серьезное?

 – Семь швов пришлось наложить на голень. Приложились вы на совесть: пробили щиток и порвали кожу. За такое и удаление схлопотать можно. Скажите спасибо судье, учел ваш почтенный возраст и оставил на поле. Ну ничего, щиток взял основную силу удара на себя, и обошлось пустяком. Через неделю швы снимут, и в ответном матче вы этого парня, скорее всего, увидите снова. Кстати, зовут его Алексей Березуцкий, к вашему сведению.

 – Би-ри-зу-ски (повторяет по слогам)… Я сожалею, что так получилось. Но вы же понимаете, что в моих действиях не было злого умысла. Я не успел убрать ногу. Поле было слишком мягким. В любом случае, готов принести свои извинения. А у меня к вам тоже есть один вопрос: скажите, почему не вышел играть Вагнер Лав? Мы боялись его больше всех, и отсутствие бразильца стало для нас большим облегчением.

Микроматч Бразилия – Аргентина

 – ТОЖЕ небольшая травма. Гематома. Но и он, Вагнер, должен к миланскому поединку 7 ноября восстановиться. Впрочем, и без него в ЦСКА хватает бразильцев. Вот и армейский гол, забитый Жо, получился «бразильским»…

 – А у нас оба получились «аргентинскими». Мы уже обратили у себя в команде внимание на этот забавный факт, и в раздевалке было много шуток на эту тему. Дело в том, что на уровне сборных Аргентина терпит в последнее время от Бразилии сплошные поражения. А тут – хоть маленький, но реванш. Наша многочисленная аргентинская колония радовалась, не скрывая своих чувств.

 – Вы упомянули про поле локомотивского стадиона. А год назад «Интер» играл со «Спартаком» на искусственном покрытии Лужников. Где было труднее?

 – И там и там игралось трудновато. Но настоящие профессионалы обязаны играть на каком угодно поле и не жаловаться. А раз мы в обоих случаях победили – значит, мы можем себя отнести к таковым.

 – Обычно иностранные команды прилетают в Шереметьево. А ваш чартер высадился в другом аэропорту – Внуково…

 –  Мы уже достаточно хорошо изучили вашу столицу и ее реалии. Например, сумасшедшие пробки, подобных которым нет больше ни в одном городе Европы. Знаем мы и о том безобразии, что произошло с игроками «Спартака» перед матчем с нами годичной давности. Чтобы команда вынуждена была добираться на матч Лиги чемпионов на метро и прибыть впритык к началу встречи – такое могло произойти только в Москве! Готовясь к новому приезду сюда, мы, конечно, помнили про тот случай. Поэтому вопрос пробок заботил наше руководство в первую очередь, и оно тщательно планировало маршрут, чтобы снизить риск. Исходя из этого выбирался и аэропорт.

 – Вы собирались заканчивать с большим футболом еще летом. Но ответили согласием на просьбу президента клуба Моратти провести еще один сезон. Не жалеете?

 – Нет. Как видите, кое на что в свои годы я еще способен. Но этот сезон – уже точно последний.

 – Стало быть, вы приехали в Москву в качестве игрока в последний раз?

 – Ну почему же… Очень надеюсь, что все-таки в предпоследний. Ведь финал Лиги чемпионов также состоится в Моск­ве. А поскольку «Интер» сюда тянет словно магнитом, это хорошая примета. Пусть притянет еще разок. Провести последний матч в карьере в Лужниках – это было бы замечательно!

 

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