//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Не спешите хоронить ЦСКА!

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ  ]

Не спешите хоронить ЦСКА!
Фото С. ПРИВАЛОВА

 Проиграв в минувший вторник на своем поле милан­скому «Интеру» в матче Лиги чемпионов (1:2), ЦСКА поставил под угрозу не только выход их группы в плей-офф, но и попадание с третьего места в Кубок УЕФА. Впрочем, не все так печально.

 СЧЕТ 1:2 – роковой для наших команд во встречах с «Интером». В девяти матчах, что против миланцев провели в разных турнирах «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, он встречается в пятый раз. Впору говорить о злом роке... Если же без мистики, то армейцы уступили «Интеру» по делу. И пусть голы стали следствием детских ошибок армейцев, в ворота Вениамина Мандрыкина могло бы влететь не два, а три или даже четыре мяча. ЦСКА же особо опасных моментов, кроме того, когда Жо открыл счет, не создал.

Короткая скамейка

 ОТСУТСТВИЕ нескольких дисквалифицированных или травмированных игроков у «Интера» (Бурдиссо, Киву, Майкон, Ма­те­рацци и Суасо) вроде бы давало ЦСКА преимущество. Но уже в первом тайме травмы армейцев, еще накануне игры потерявших бразильского нападающего Вагнера Лава, свели его на нет. Когда поле покинули защитник Василий Березуцкий и полузащитник Дуду, выяснилось, что адекватной замены нет ни тому, ни другому. Но если занявший место Березуцкого Антон Григорьев из игры не выпадал, то Ратиньо главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев через полчаса заменил на Давида Янчика. Также, впрочем, ничем не блеснувшего. Вот и получается, что, с одной стороны, есть в распоряжении Газзаева неплохие футболисты – и бразилец Ратиньо, и поляк Янчик ходят в подающих надежды, но пока не могут усилить игру ЦСКА. Во всяком случае, в Лиге чемпионов. Так что длина скамейки запасных определяется не количеством игроков, на ней сидящих, а уровнем их мастерства. И с этой точки зрения у ЦСКА скамейка коротковата.

 Чемпион же Италии последних двух лет в отличие от соперника потерь словно не заметил. И гнул от начала до конца матча свою прагматичную линию. Итальянцы (любопытно, но ни одного итальянца в составе «Интера» не было – сплошь легионеры!) ждали ошибок армейцев и дважды использовали предоставившиеся им шансы.

Злополучная кочка

 ПОЖАЛУЙ, поражения в матче против «Интера» ЦСКА не заслуживал даже несмотря на то, что итальянцы создали больше голевых моментов. Уж очень нелепые голы влетели в ворота армейцев. Первый – после неудачной срезки головой Милана Красича, когда мяч отскочил к аргентинцу Эрнану Креспо. Второй – после удара головой другого аргентинца Вальтера Самуэля, когда мяч нашел на поле кочку и шмыгнул в ворота меж рук Мандрыкина. И жаль, что красивые голы не идут за два – Жо забил именно такой!

 Но дело, конечно, не в кочках. По ходу встречи было заметно, что у ЦСКА нет вариантов усиления игры в зависимости от развития событий на поле. Это не раз обнаруживалось и в матчах чемпионата России в нынешнем сезоне. Однако во внутреннем первенстве армейцам порой удавалось побеждать на классе. Во встречах же с клубами уровня «Интера» компенсировать его (класса) недостаток можно только за счет организации, напора и командного духа. Последний пример – сборная России в отборочном матче Евро-2008 против англичан (2:1), за которую, кстати, выступали братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков.

 Организовать игру мог бы Даниэль Карвальо, появившийся в составе ЦСКА после долгого перерыва, связанного с травмой. К сожалению, его хватило только на первый тайм, в котором армейцы выглядели вполне достойно. И это еще одна причина поражения ЦСКА.

Без Акинфеева плохо

 МОЖНО только гадать, как сыграла бы команда Газзаева, если бы в воротах стоял Игорь Акинфеев. Но основной голкипер армейцев травмирован еще с весны. А Мандрыкин, порой вытаскивающий «неберущиеся» мячи, допустил «детские» ошибки и в матче с «Фенербахче» (2:2), и во встрече с «Интером». Во всяком случае, известный вратарь Сергей Овчинников считает, что удар Самуэля Мандрыкин должен был парировать.

 Не стоит, однако, обвинять во всем вратаря. Руководители ЦСКА имели возможность во время летнего трансферного рынка подыскать голкипера для Лиги чемпионов. Почему же не нашли? Не увидели подходящей кандидатуры? Посчитали, что Мандрыкин готов выступать на таком уровне? Теперь вопросы задавать поздно. Остается надеяться только на то, что в оставшихся матчах ЦСКА начнет, наконец, набирать очки.

По стопам «Локомотива»

 В 2003 г. «Локомотив» тоже неудачно начал выступления в Лиге чемпионов, проиграв в Киеве «Динамо» и сыграв вничью с лондонским «Арсеналом». Затем были две встречи с «Интером», в которых «Локо» взял четыре очка, а в итоге, если кто забыл, железнодорожники вышли из группы.

 После поражения в среду взять 4 очка у итальянцев, как «Локомотив», ЦСКА уже не сможет. Однако кто сказал, что шансов нет? История знает немало случаев, когда в Лиге чемпионов команды прорывались в плей-офф с 8 очками. В группе, где выступают армейцы, пока возможны любые варианты. Так что не стоит спешить хоронить ЦСКА.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем окончательно отделятся от Украины. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад проживающий в Германии публицист и писатель Александр Сосновский.

//Политика

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Сегодня стало известно, когда начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники украинского МИД.

//В мире

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

В Кремле в понедельник, 9 сентября, заявили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ является поводом для "осторожного оптимизма" в работе по поиску способов нормализации отношений.

//новости партнеров

//В мире

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

В интернете появилось видео уничтожения ВСУ блиндажа Народной милиции ДНР. Выложивший ролик журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что киевские военные атаковали противника из противотанкового ракетного комплекса.

//Общество

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья в настоящий момент рассматривает идею о введении в России ответственности граждан за ложный вызов бригады "скорой помощи".

//Интервью

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Анна Тараторкина родилась в семье актёра Георгия Тараторкина и актрисы и писательницы Екатерины Марковой. Зритель знает Анну по таким фильмам и сериалам, как «Гадалка», «Сватьи», «07 меняет курс».

//В мире

Путин с Миллером обсудил поставки газа на Украину. "Газпром" обещает при прямом договоре цену для украинцев ниже на 25%

Путин с Миллером обсудил поставки газа на Украину. "Газпром" обещает при прямом договоре цену для украинцев ниже на 25%

Владимир Путин обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером взаимодействие корпорации с украинскими и европейскими потребителями российского газа. 31 декабря 2019 года заканчивается договор на транзит газа.

//Новости партнеров

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//В мире

Трамп в очередной раз похвастался своей прической

Трамп в очередной раз похвастался своей прической

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз похвастался своей прической. Президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что волосы у него значительно лучше, чем у большинства его друзей.

//Новости СМИ2

//Политика

Путин произвел кадровые перестановки генералов в правоохранительных органах

Путин произвел кадровые перестановки генералов в правоохранительных органах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в правоохранительных органах в нескольких российских регионах, среди которых Москва, Крым, Дагестан.

//В мире

Савченко не исключила, что на Украине вновь будет "крепостное право"

Савченко не исключила, что на Украине вновь будет "крепостное право"

Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила убеждение в том, что открытие рынка земли на Украине приведет к "возобновлению крепостного права" на территории страны.

//Спорт

Россия вырвала победу у Казахстана 1:0

Россия вырвала победу у Казахстана 1:0

9 сентября в Калининграде встретились Россия – Казахстан в матче 6-ого тура отборочного цикла ЧЕ-2020. Главный арбитр поединка - Славко Винчич. На 89 минуте после подачи штрафного Марио Фернандес головой забил гол.

//Политика

В Роскомнадзоре заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы

В Роскомнадзоре заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компании Google и Facebook нарушили законный день тишины и разместили агитационную рекламу в запрещенные для этого дни 7 и 8 сентября.

//Шоу-бизнес

Анджелина Джоли планирует снова стать матерью

Анджелина Джоли планирует снова стать матерью

Знаменитая голливудская кинодива Анджелина Джоли планирует снова стать матерью. Об этом сегодня сообщают западные СМИ. Напомним, в настоящий момент у актрисы подрастают шестеро детей.

//Шоу-бизнес

Боярский заявил, что красота женщин от места жительства не зависит

Боярский заявил, что красота женщин от места жительства не зависит

В России в честь Международного дня красоты провели опрос и выяснили, в каком городе страны проживает больше всего красивых женщин. Оказалось, что самые красивые женщины в России живут в Москве.

//Новости партнеров

//В мире

Богданов прокомментировал сообщения о долге Сирии перед Россией

Богданов прокомментировал сообщения о долге Сирии перед Россией

В России заместитель главы МИД Михаил Богданов опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что Мирия должна Российской Федерации три миллиарда долларов.

//В мире

Михаэля Шумахера тайно госпитализировали

Михаэля Шумахера тайно госпитализировали

Известный гонщик чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был секретно госпитализирован в одну из клиник Парижа. 50-летний Шумахер с 2013 года находится в тяжелом состоянии из-за полученной травмы головы.

//Культура

В Москве открыли памятник Владимиру Этушу

В Москве открыли памятник Владимиру Этушу

В российской столице на Новодевичьем кладбище был открыт памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу. Об этом в понедельник сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

//Общество

Опрос: каждый 5-й гражданин РФ недоволен своей работой

Опрос: каждый 5-й гражданин РФ недоволен своей работой

Порядка 18% опрошенных жителей России недовольны условиями труда на работе, свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ. Об этом в понедельник сообщает агентство ТАСС.

//Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть мясо

Врачи рассказали, кому нельзя есть мясо

Московские врачи-диетологи назвали категорию людей, которым противопоказано употребление в пищу красного мяса. Нутрициолог Наталья Прохорова объяснила, что запрет связан с проблемами со здоровьем и нарушением обмена веществ.

//Туризм

Власти Венеции собираются запретить курить и на открытом воздухе

Власти Венеции собираются запретить курить и на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе. Начать предлагается с двух самых популярных туристических достопримечательностей города.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах
2

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
3

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
4

В Молдавии рассказали, как "ударили в спину" Россию
5

У Зеленского рассказали о тоне Путина во время переговоров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры