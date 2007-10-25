А было ли чудо?

Хотя победу сборной России над англичанами (2:1) в отборочном матче Евро-2008 назвали «чудом» и «сенсацией», на самом деле ни чуда, ни сенсации не произошло. Объяснения успеха вполне прозаические.

ПОСЛЕ 17 октября «вдруг» нашлось очень много людей, которые не сомневались в том, что на своем поле сборная России переиграет англичан. Месяц назад в Лондоне наши футболисты уступили с разгромным счетом 0:3. На самом деле – и это показывали различные опросы накануне решающей для соперников встречи, открывавшей победителю прямую дорогу на Евро-2008, – в успех верила примерно половина поклонников нашей сборной. Остальные ставили либо на поражение команды Гуса Хиддинка, либо на ничью, что тоже было равносильно поражению.

Но, на мой взгляд, важнее всего, что в победу верили сам Хиддинк, его помощники Александр Бородюк и Игорь Корнеев и футболисты нашей сборной.



Вера в победу



– А НА ЧЕМ основывалась эта вера, если англичане пять матчей подряд выиграли со счетом 3:0, в том числе и у сборной России? Этот вопрос я задал Бородюку.

– На том, что в игре англичан мы не увидели ничего выдающегося. Никто не спорит – у них классная команда, однако не без слабых мест.

– Но одно дело, когда это понимаете вы, и другое – когда футболисты. В первые минуты матча в Лужниках было заметно, что у них мандраж.

– Я бы не сказал. В первые минуты игроки должны были почувствовать, в каком состоянии соперники, как они собираются действовать. Когда же стало ясно, что англичане не пойдут вперед большими силами (Хиддинк именно такой вариант и предполагал), наша команда начала выполнять установку.

– А в какой момент удалось нащупать то самое, слабое, место?

– Уже в первом тайме стало ясно, что на левом фланге англичан – дыра. Джо Коул явно проигрывал Александру Аню­кову – не успевал и атаковать, и отрабатывать сзади.



Тактическое превосходство



ВО ВТОРОМ тайме на нашем правом фланге вместо защитника Василия Березуцкого появился полузащитник Дмитрий Торбинский. Пожалуй, именно этот маневр оказал решающее влияние на ход матча. Игровое преимущество воплотил в голы Роман Павлюченко, вышедший во втором тайме на замену.

– На правом фланге мы имели подавляющее преимущество, – считает Бородюк. – Оттуда шли почти все наши острые атаки. Для англичан это стало неожиданностью.

– Пусть так. Но почему же главный тренер англичан, Стив Макларен, ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию?

– Не уверен, что он осознавал происходящее. После гола Уэйна Руни в первом тайме англичане, наверное, посчитали дело сделанным. К тому же, в тактике мало кто из тренеров в мире может тягаться с Хиддинком.

Искусственный газон



С БОРОДЮКОМ трудно не согласиться, если вспомнить хотя бы матч 1/8 финала чемпионата мира 2002 г.: Корея – Италия (2:1). Тогда команда Хиддинка, руководившего корейцами, завершала встречу с двумя (!) защитниками.

Но кроме тактической была еще одна хитрость, сыгравшая на стороне сборной России. Хиддинк и его штаб настояли на том, чтобы матч с англичанами состоялся на искусственном газоне Лужников.

– Если вспомнить игру на «Уэмбли», то там наши футболисты уступили едва ли не во всех единоборствах, – говорит Бородюк. – В Лужниках же преимущество было на нашей стороне.

– И чем это объяснить? Особым настроем на борьбу?

– Настрой, конечно, присутствовал, но важнее было то, что на искусственной траве преимущество получили наши более легкие игроки. Англичанам было сложнее и тормозить, и стартовать.

– Но как же Павлюченко, который по габаритам не уступает мощным англичанам?

– А Павлюченко привык со «Спартаком» играть на искусственном газоне!



Самонадеянность англичан



ВОЗМОЖНО, команда Макларена и не проиграла бы сборной России, если бы отнеслась к ней со всей серьезностью. Но как, после победы со счетом 3:0 и гола Руни в первом тайме, сохранить (если он и был) предельный настрой на борьбу?

– После первого нашего гола англичане «поплыли», – считает Бородюк. – Они явно не ожидали, что наша команда способна прибавить. Когда же мы вышли вперед, они и вовсе впали в состояние шока.

– Но в последние 10 минут англичане непрерывно атаковали и даже могли сравнять счет.

– В их атаках не было осмысленности – сплошной навал. Мне показалось, они сами не верили в успех.



Независимость Хиддинка



ПОСЛЕ матча против англичан в раздевалке сборной России появилась группа VIP-болельщиков. Такая уж у нас традиция: после побед парламентарии, министры и футбольные руководители спешат поздравить игроков и тренеров (после поражений, правда, никто не спускается под трибуны утешить проигравших). Хиддинку эта традиция не нравится.

– Гус спросил меня, кто эти люди, – рассказывает Боро­дюк. – Я объяснил. Он поморщился: «Скажи им, что у них есть пять минут».

– При предшественниках Хиддинка такое вряд ли было бы возможно.

– Гус – совершенно независимый человек. И это одна из самых сильных сторон его характера.



Что дальше?



ПОСЛЕ победы над Англией, все – в руках Хиддинка и игроков сборной России. Победы в двух оставшихся матчах с командами Израиля и Андорры (17 и 21 ноября) выведут российских футболистов в финальную часть чемпионата Евро-2008. То, что еще недавно казалось невероятным, становится возможным. И скоро мы наверняка узнаем, что многие никогда не ставили под сомнение способность сборной России завоевать путевку в Австрию и Швейцарию…