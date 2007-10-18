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В поисках взаимности

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

В поисках взаимности
Гус Хиддинк: «Я жесткий тренер, но футболисты меня не боятся»

 Кажется, Гус ХИДДИНК полюбил Россию и ее футбол. А Россия полюбила Хиддинка. И похоже, этой любви суждено быть долгой. Постоянный автор «Аргументов неделi» и шеф-редактор портала sportbox.ru Константин Клещев в этом убедился лично.

Вы привыкали, мы привыкали…

 В ПОСЛЕДНЕЕ время о главном тренере сборной России Гусе Хиддинке ходило множест­во слухов. Его то отправляли в «Челси» к Роману Абрамовичу. То вспоминали, что в Австралии, чью сборную он возглавлял на ЧМ-2006, его ждут с распростертыми объятиями. То говорили, что голландцу пора на пенсию, благо жалованье, которое он получает в России, позволит жить безбедно не только ему самому и его семье, но и детям его внуков. Хиддинк решил, что приш­ло время эти слухи развеять, и впервые в России выступил в прямом эфире на телеканале «Спорт».

 – С вашим приходом сборная России резко изменилась. В ней больше нет футболистов, которые еще недавно задавали в команде тон, – Егора Титова, Дмитрия Лоськова, Андрея Каряки, Алексея Смертина и других заслуженных или талантливых футболистов. А ведь они могли бы еще принести пользу национальной команде.

 – Я работал с этими игроками, знаю их возможности. Но в российском футболе наступила новая эра, и они это понимают. Им на смену пришли молодые, динамичные игроки. Думаю, не стоит возвращаться в прошлое. У нынешней сборной России есть перспектива. В ней сильна конкуренция за место в составе, особенно в атаке. Полузащитники обладают большим потенциалом. У нас есть стратегия развития сборной, и я бы не хотел, чтобы она менялась в угоду конъюнктуре.

 – Насчет новой эры с вами трудно не согласиться, хотя бы потому, что в российской истории еще не было случая, чтобы один и тот же тренер работал с командой на протяжении двух циклов и без скандалов. Вы и президент РФС Виталий Мутко объявили, что пришли к новому соглашению до 2010 года. Считаете, своевременно? Или, может быть, стоило сделать это после матча с Англией или окончания отборочного цикла?

 – Я доволен, что работаю в России. И похоже, то, что делаю, устраивает руководителей РФС. Мы строим новую команду. Футбольная власть работает над развитием инфраструктуры. Нужно строить современные стадионы, создавать новые учебные центры, совершенствовать систему подготовки кадров, тщательней заниматься поиском талантов. Россия начала проводить новую футбольную политику, и я хочу помочь ей в этом. Результаты же рано или поздно придут.

 – Первые месяцы вашей работы в России были непростыми. Вы привыкали к нам, мы привыкали к вам, у нас не было опыта работы с тренером-иностранцем. Порой возникало непонимание из-за того, что в вашем контракте не были четко прописаны обязанности, цели и задачи. Что изменится в новом контракте?

 – Необязательно все прописывать в контракте. Для успешной работы нужно разделять футбольную философию и иметь единую стратегию развития. Нужно плотнее сотрудничать с тренерами клубов. Я жду, когда Российский футбольный союз получит новую штаб-квартиру, где будут созданы все условия для такого сотрудничества. Надо больше общаться с руководителями клубов, обсуждать с ними вопросы подготовки тренерских кадров и повышения мастерст­ва молодых российских игроков, что особенно актуально в связи с ужесточением лимита на легионеров. Кто будет выходить на поле, когда в составе будет разрешено иметь только четырех иностранцев? Конечно, свои футболисты. Не сомневаюсь в том, что в такой большой стране как Россия, есть много талантов. С другой стороны, важно повышать квалификацию тренеров, прежде всего тех, кто занимается с молодежью. Не только в Москве, но и в регионах.

 – В Корее и Австралии, где вы работали ранее, перед вами стояла задача стратегического развития футбола в этих странах?

 – На чемпионате мира в Германии австралийцы выступили очень хорошо (в 1/8 финала уступили будущим чемпионам итальянцам. – прим. К.К.). Это вызвало такой подъем энтузиазма в стране, что огромные силы и средства были брошены на развитие профессионального футбола. Сделано очень много. Улучшена инфраструктура, подтянулась система подготовки молодых игроков. И теперь на матчи приходят больше зрителей. И работа продолжается. Конечно, тренер сборной должен прислушиваться к пожеланиям руководителей федерации. В Корее организация футбола на высшем уровне, но нет истории. Там, например, клуб может переезжать из города в город. В Корее недостаточно развит молодежный футбол. То есть Россия с ее богатой историей и большими клубами имеет преимущество и перед Австралией, и перед Кореей. И это тренер сборной тоже должен учитывать.

Стать россиянином? Возможно…

 – НАСКОЛЬКО велик потенциал нынешней российской команды? Способна ли она подняться с 20–30-х мест в мировом рейтинге в первую десятку?

 – После развала Советского Союза все его республики должны были реорганизовать свой футбол. Россия в том числе. Это – долгая работа с учетом масштабов России. Например, в маленькой по размерам Голландии ее можно было бы провести намного быстрее. В моей стране таланты появляются каждый год. Но процесс идет уже не один десяток лет. В России пошел не так давно. Что же касается рейтингов, думаю, России вполне по силам пробиться в первую восьмерку в не столь далеком будущем.

 – Пеле как-то сказал, что русские – странные люди. Вместо того чтобы развивать достоинст­ва, они борются с недостатками. В чем, на ваш взгляд, достоинства нашего футбола?

 – Есть пара вещей, которые можно и нужно улучшить в интересах и сборной, и премьер-лиги. Я хотел бы видеть в чемпионате больше напряженных матчей высокого уровня. Важно также, чтобы как можно больше команд играло в еврокубках. Это необходимо для прогресса: и в атлетизме, и в психологической подготовке. Согласитесь, не каждый уик-энд в России мы становимся свидетелями беском­промиссных матчей.

 – Вас можно увидеть на матчах в Москве и Санкт-Петербурге. А следите ли вы за провинциальными командами?

 – Слежу. Не был пока только во Владивостоке. Знаю, как играют все команды премьер-лиги, знаю всех футболистов независимо от того, какое место в таблице их клуб занимает.

 – Как относитесь к натурализации легионеров?

 – В современном мире люди много перемещаются по разным странам. Что плохого, если футболист готов защищать честь страны, где он живет? Этого не нужно бояться.

 – Нет ли у вас планов принять российское гражданство?

 – Мне предлагали граждан­ство и в других странах. Все может быть. Пока могу сказать только, что мне нравится работать в России. Я уже немолодой человек, но здесь чувствую себя все время в тонусе.

 – Почему сборная играет только в Москве или Санкт-Петербурге?

 – Знаю, что в провинции сборную поддерживают не меньше, чем в столице. Но, чтобы она приезжала в другие города, надо строить там современные стадионы. Это тоже часть плана развития инфраструктуры российского футбола.

 – Когда вы приехали в Россию, сразу взяли курс на омоложение сборной. Что ж, таким было ваше решение, и многие его поддержали. Команда дейст­вительно прибавила в скорости. Но возникла проблема лидера. Как идет его поиск?

 – Во-первых, ничего не имею против опытных футболистов. Но многие из тех, с кем я в свое время говорил, сами выступали за омоложение сборной. У ветеранов уже не было прежней мотивации. Во-вторых, согласен с тем, что лидера в команде пока нет. Но он и не может появиться быстро. Каждый футболист, если он амбициозен, должен попробовать себя в этой роли. Сказать себе: «Я – лидер». Беда многих российских футболистов в том, что они слишком скромны.

Русский мат – не панацея

 – ЕСТЬ ли у вас в сборной России любимые игроки?
 – Я – человек, и, конечно, любимые игроки у меня есть. Но горжусь всеми, кто выступает за сборную. Они преданы футболу. Это их главное достоинство. Ну а то, что у меня есть любимчики, никак не влияет на определение состава.

 – Вы говорите, что в составе сборной России немало талантливых игроков. А есть ли у них сила воли и характер, чтобы добиваться успехов?

 – Силу воли и характер надо воспитывать с детства, как это делают в Англии. В России тоже надо внушать игрокам, что они не станут профессионалами, если не будут проявлять твердость духа.

 – Насколько трудно было привыкать к русскому менталитету?

 – Все люди разные, соответ­ст­венно, и менталитет разный. Поначалу большинство занимало нейтральную позицию по отношению ко мне. Но по ходу совместной работы игроки начали понимать, что я за человек и какие требования выдвигаю. Кажется, мы нашли общий язык. И когда это произошло, отношения стали более открытыми. Не только с игроками сборной, но и с руководителями федерации. У нас общие цели. Я жесткий тренер, но футболисты меня не боятся. Страх вообще плохой стимул в работе.

 – Можете ли вы использовать русский мат для поднятия боевого духа сборной России?

 – Я учу русский с моей преподавательницей. Но она не уделяет внимания матерной лексике. Сильные слова нужны, они помогают встряхнуть футболистов в нужный момент. Но не думаю, что русский мат – лучший способ это сделать.

 – Был ли у вас хотя бы один день в России, когда вы пожалели, что подписали контракт с нашей сборной?

 – Нет, ни разу. Сделаю все возможное, чтобы помочь России поднять футбол. Мне хочется оставить здесь свой след и добиться с командой результатов. Но путь предстоит долгий.

 – Должны ли игроки сборной петь гимн перед матчами?

 – Это личное. Да и в разных странах по-разному. В Голландии, например, гимн не поют, а в Австралии большинст­во подпевает.

 – Почему так мало российских футболистов выступают за границей?

 – Многие молодые игроки, и не только в России, хотят играть в ведущих лигах Англии, Италии, Испании. Но если раньше отъезд за границу означал повышение благосостояния, то сегодня футболисты неплохо живут и в России. Для национального футбола в целом это хорошо, потому что лучшие остаются в стране.

 – Футбол давно превратился в бизнес. Как вы к этому относитесь?

 – В целом положительно. Главное, чтобы футбол, игра всегда были на первом месте. Чтобы тренер, а не менеджеры, решал, какие футболисты будут выходить на поле.

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