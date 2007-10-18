//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Нам, султанам, и легенды уже не страшны

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Нам, султанам, и легенды уже не страшны

 В прошлую субботу на ринге Ледового дворца на Ходынке Султан Ибрагимов победил знаменитого американца Эвандера Холифилда. Россиянину удалось отстоять свой титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

 БОЙ ВЫЗВАЛ большой интерес по обе стороны океана. Во второй половине дня в режиме реального времени за ходом поединка наблюдали абоненты одного из ведущих кабельных спортивных каналов Америки. Пожалуй, организаторы не ошиблись, заранее предположив, что бой с участием легенды профессионального бокса Холифилда для России более даже значим, чем если бы на ринг вышел узбек Руслан Чагаев.

 Дело в том, что изначально 13 октября в Москве планировался объединительный бой 32-летнего Султана Ибрагимова, чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) с Русланом Чагаевым, обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его тяжеловес из Узбекистана отобрал у нашего Николая Валуева. Победитель нынешнего боя стал бы обладателем сразу двух чемпионских поясов. Последний раз такое случилось пять лет назад, когда чемпион мира по версии Всемирного совета бокса (WBC) Леннокс Льюис победил в Мемфисе обладателя титула Международной федерации бокса (IBF) Майка Тайсона.

 В конце июня Ибрагимов и Чагаев подписали контракт на московский поединок. Но потом команда узбекского супертяжа неожиданно объявила, что у Руслана резко обострилось заболевание желудка. В связи с чем медики запретили ему не только боксировать, но даже тренироваться в течение нескольких месяцев. «Ссылка на здоровье Чагаева не более чем уловка, – утверждал тогда менеджер Ибрагимова Борис Гринберг. – Мы сделали все возможное, чтобы бой состоялся. Выплатили задаток, открыли банковскую кредитную линию. Они понимают, что поединок закончился бы поражением Чагаева, и не хотят терять чемпионский титул».

 У источника, близкого к команде Чагаева, есть свое мнение. Менеджеры боксера сильно сомневались в беспристрастности судей в московском бою. Они узнали, что его спонсором выступает компания «Нафта-Москва», а ее владелец Сулейман Керимов поддерживает Ибрагимова… Промоутеры российского супертяжа решили не отказываться от проведения в Москве празд­ника бокса. Для этого необходим был соперник с мировым именем и немереными амбициями. И такой объявился: великий Эвандер Холифилд, хотя 44-летнего американца кое-кто уже и списал со счетов. Вполне достойно выступив в нашей столице, он внес на свой банковский счет более 2 млн. долл. гонорара. Победитель получил в два раза большую сумму.

 С точки зрения регламента у Султана Ибрагимова было полное право выбрать для защиты титула именно Холифилда. Более знаменитого тяжеловеса, нежели Эвандер, среди тех, кто продолжает карьеру, просто нет. В начале 90-х он владел титулом абсолютного, то есть по всем престижным версиям, чемпиона мира. И позднее неоднократно завоевывал и отстаивал чемпионские пояса. Некоторые его матчи вообще стали классикой бокса. Например, два победных против Майка Тайсона в 1996 и 1997 годах. Второй из них как раз закончился легендарным скандалом с откушенным Тайсоном у противника кусочком уха.

 В 2004-м прославленный ветеран вроде бы распрощался с большим боксом. Но спустя два года заявил, что снова набрал отличную форму и вернулся на ринг. С тех пор Эвандер выиграл все четыре поединка, в которых участвовал. Эти победы позволили американцу войти в число 15 лучших в рейтинге всех крупнейших боксерских организаций. Что и сделало возможным его участие в бою против Ибрагимова.

 Приятельские отношения Султана с другой легендой мирового бокса – Майком Тайсоном давно ни для кого не секрет. Тайсон даже собирался в Москву в качестве секунданта Ибрагимова. И уж наверняка еще до боя рассказывал ему, что Холифилд нередко использует грязные приемы. Эвандер не брезговал пускать их в ход и во время поединка на Ходынке. Не случайно болельщики хором кричали Султану с трибун: «Откуси ему второе ухо!»

 – Я стремился работать на опережение, – рассказал победитель. – Но когда активно шел в атаку, Холифилд старался встретить меня головой. И разок очень чувствительно заехал ею мне в нос, из-за чего пришлось менять тактику.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Вассерман предсказал продажу Киевом «лучших русских земель» иностранному бизнесу

Вассерман предсказал продажу Киевом «лучших русских земель» иностранному бизнесу

Политический консультант напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский ранее поставил задачу, согласно которой до конца текущего года в стране должна начаться продажа сельскохозяйственных земель.

//Политика

Стали известны победители губернаторских выборов в пяти регионах РФ

Стали известны победители губернаторских выборов в пяти регионах РФ

К настоящему моменту определились победители губернаторских выборов в пяти областях Российской Федерации. Согласно последним данным, об этом свидетельствуют результаты обработки 100 процентов протоколов.

//Происшествия

Памфилова рассказала подробности о напавшем на неё человеке

Памфилова рассказала подробности о напавшем на неё человеке

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова поделилась с журналистами о своём отношении к напавшему на неё человеку. Известно, что правонарушителя в субботу, 7 сентября, задержала полиция.

//новости партнеров

//В мире

Военные ВСУ обстреляли ракетами в Донбассе красное Знамя Победы

Военные ВСУ обстреляли ракетами в Донбассе красное Знамя Победы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли в Донбассе красное Знамя Победы. Его в честь 76-летия изгнания гитлеровских захватчиков из региона запустили в сторону позиций ВСУ в районе Авдеевки бойцы ДНР.

//В мире

Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом

Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом

Французское издание Le Figaro причислило Киев к российским городам. На данную грубую ошибку французских журналистов ранее обратили внимание некоторые украинские средства массовой информации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году

В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил информацию о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. руб.

//Общество

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья в настоящий момент рассматривает идею о введении в России ответственности граждан за ложный вызов бригады "скорой помощи".

//Интервью

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Анна Тараторкина родилась в семье актёра Георгия Тараторкина и актрисы и писательницы Екатерины Марковой. Зритель знает Анну по таким фильмам и сериалам, как «Гадалка», «Сватьи», «07 меняет курс».

//Общество

Дело не в рождаемости, - демограф объяснил причину увеличения детского пособия

Дело не в рождаемости, - демограф объяснил причину увеличения детского пособия

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский оценил сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин прокомментировали возможный снос замка

Пугачева и Галкин прокомментировали возможный снос замка

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва отреагировала на слухи о возможном сносе семейного самка в деревне Грязь. Известно, что местные жители жалуются на высоту здания.

//Культура

Режиссер Марк Захаров выписывается из больницы

Режиссер Марк Захаров выписывается из больницы

В понедельник, 9 сентября, художественный руководитель театра "Ленком", народный артист России Марк Захаров выписывается из больницы. Деятель культуры планирует сразу же отправиться на репетиции.

//Новости СМИ2

//Общество

Адвокат Смагин: Пока не выпустят, Кокорин и Мамаев будут ходить на работу

Адвокат Смагин: Пока не выпустят, Кокорин и Мамаев будут ходить на работу

Алексеевский суд в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно Александра Кокорина и Павла Мамаева. Что будут делать в колонии до освобождения футболисты, рассказал адвокат Геннадий Смагин.

//Здоровье

Простой способ снизить риск смерти от инсульта мозга подсказали исследователи

Простой способ снизить риск смерти от инсульта мозга подсказали исследователи

Эксперты в области здравоохранения посоветовали простой способ значительно снизить риск смерти от инсульта головного мозга. Об этом идет речь в публикации, появившейся в российской блогосфере.

//В мире

Трамп предложил поселить на круизных лайнерах пострадавших от урагана на Багамах

Трамп предложил поселить на круизных лайнерах пострадавших от урагана на Багамах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшее воскресенье, 8 сентября, предложил поселить на круизных лайнерах жителей Багамских островов, чьи дома пострадали от урагана.

//Общество

Видео: самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша

Видео: самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша

В Сети опубликовали видео с рыбаками, которые случайно поймали у побережья города Прочида маленького дельфина. Через некоторое время они отпускают детеныша млекопитающего и получают благодарность от его мамы - дельфина.

//Общество

Перечислены российские регионы, где легче найти работу

Перечислены российские регионы, где легче найти работу

Эксперты проанализировали индекс рынка труда по итогам 2018 года и выявили регионы, в которых легче всего найти работу. При составлении рейтинга учитывались несколько показателей: уровень оплаты труда, занятость, условия труда и емкость рынка труда.

//Происшествия

В нижегородском лесу нашли живыми двух заблудившихся пенсионерок

В нижегородском лесу нашли живыми двух заблудившихся пенсионерок

В Нижегородской области волонтерам удалось найти в лесу двух заблудившихся пенсионерок. Согласно последней информации источников, женщины прятались от медведя в охотничьем домике на дереве.

//Новости партнеров

//Непознанное

Пророчество «норвежской Ванги» о признаках Третьей мировой обнародовали в прессе

Пророчество «норвежской Ванги» о признаках Третьей мировой обнародовали в прессе

Ясновидящая Гунхильда Смелхус, прозванная «норвежской Вангой», в свое время сделала предсказание о Третьей мировой войне. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала о самом страшном "испытании" в своей жизни

Анастасия Волочкова рассказала о самом страшном "испытании" в своей жизни

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о самом страшном "испытании" в жизни. По словам популярной российской артистки, речь идет вовсе не о поврежденных суставах или боли в мышцах.

//В мире

Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению граждан Украины

Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению граждан Украины

Помощник президента Украины Андрей Ермак в понедельник рассказал о переговорах по освобождению украинцев. 7 сентября украинская и российская стороны освободили по 35 осужденных и задержанных граждан.

//В мире

В США отреагировали на обмен заключёнными между Москвой и Киевом

В США отреагировали на обмен заключёнными между Москвой и Киевом

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон оценил обмен заключёнными между Россией и Украиной. Он объяснил, чего ожидает Вашингтон после возвращения украинцев на родину.

//В мире

В Ереване задержан авиадебошир, сообщивший о бомбе в ручной клади

В Ереване задержан авиадебошир, сообщивший о бомбе в ручной клади

Задержан пассажир рейса Ереван – Москва авиакомпании "Сибирь", который в понедельник сообщил о бомбе в своей ручной клади. Об этом сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Армении.

//Культура

Владимир Меньшов рассказал, как отметит 80-летие

Владимир Меньшов рассказал, как отметит 80-летие

Режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель престижной премии "Оскар" Владимир Меньшов рассказал журналистам, как планирует праздновать свое 80-летие.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
2

Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше
3

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк
4

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
5

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры