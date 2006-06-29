…«Терек» досрочно стал лидером

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ закулисных соглашений определились команды, которые наверняка выйдут из первого дивизиона в элиту российского футбола. Основных претендентов три. Первые две команды можно определить, исходя из турнирной таблицы - это «Кубань» и «Химки». Третьей командой, несмотря ни на что, будет «Терек». Для победы грознен­ского клуба будут задействованы все рычаги, включая административный. Для клуба-победителя уже строится новый стадион. Вполне возможно, что его сдача будет приурочена к триумфу «Терека».