…Московский хоккейный клуб «Спартак» перестанет существовать

ХОККЕЙНЫЙ клуб «Спартак» доживает свой последний год в «Суперлиге». Причина стремительного заката бывших четырехкратных чемпионов СССР банальна - у команды нет денег даже на погашение долгов по зарплате игрокам, не говоря уже об участии в следующем чемпионате страны. Для спасения клуба, по самым скромным подсчетам, нужно не менее 13 млн. долларов. А общая сумма бюджетного дефицита, по некоторым данным, доходит до сорока миллионов «зеленых». Неудивительно, что Фонд поддержки «Спартака», как и его президент Игорь Шабдурасулов, сегодня заняты поисками нового инвестора. А пока руководство Федерации хоккея России (ФХР) вынуждено раз за разом продлевать клубу отсрочку на решение финансовых проблем. Понятно, что долго такое положение длиться не может.