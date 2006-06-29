Адвокат для «Зенита»

У СЕБЯ на родине его несколько иронично прозвали «Генера­льчиком». Обыгрывая таким образом куда более уважительное прозвище «Генерал», которым наделили Ринуса Михелса, творца «тотального футбола», у которого Адвокат довольно долго ходил в денщиках... пардон, ассистентах.

«Генеральчик» помогал «Генералу» рулить сборной Голландии в 1984-87 гг., а потом позвал его в свой штаб снова на Евро-1992. Далее престарелый Михелс от дел отошел, предоставив помощнику ощутить, наконец, все прелести самостоятельной работы.

Не сказать, что завершили «Оранжевые» с Адвокатом американский мундиаль в 1994 г. триумфаторами. Но и не провалили, выбитые в четвертьфинале будущими чемпионами бразильцами. Затем Адвокат окунулся в будни клубной работы.

Снова на авансцене мы увидели его на Евро-2004, где сборная Голландии, один из главных претендентов на золото, закончила свой путь за шаг до финала, уступив хозяевам-португальцам.

Ну и наконец, вполне достойное руководство корейской сборной уже на этом германском мундиале. Приняв полуфиналистов прошлого розыгрыша, Адвокат заведомо обрекал себя на сравнение с Хиддинком, понимал, что оно будет не в его пользу. Да, он не сумел вывести Корею из группы, но это и не стало трагедией. Всем было понятно: той финансовой и моральной помощи, что позволила корейцам взлететь в 2002 г. у себя дома, теперь ждать не придется. А без нее потенциал у команды не слишком высок.

Итак, в российский чемпионат прибывает второй закордонный корифей с громким именем. Первый, Невио Скала, некоторое время назад пытался двинуть вперед «Спартак», да не сумел. Так и убыл назад не солоно хлебавши. Посмотрим, как получится у «Генеральчика» Адвоката. 6 июля - его питерская премьера. «Зенит» будет принимать «Динамо»..