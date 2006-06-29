Андрей Шевченко: «Италию мы можем пройти»

А ВОТ что он сам думает и как отвечает журналистам по этому поводу.

- Чем вы объясните, что на чемпионате мира вы пока не похожи на себя?

- Я еще не до конца восстановился после травмы. Посмотрите - никто из футболистов, приехавших в Германию после недавних травм, в первых матчах не показал себя в полную силу. Милан Барош, Майкл Оуэн, Уэйн Руни, Франческо Тотти, да и тот же Роналдо. Но я набираю форму от матча к матчу и чувствую себя вполне готовым бороться за высшие награды. У меня в активе много побед на клубном и личном уровне, но со сборной Украины я пока не выигрывал ничего.

- Сборные восточноевропейского блока выступили в групповом турнире провально - все, кроме Украины. Польша, Сербия, Хорватия, Чехия не прошли в одну восьмую, хотя некоторым из них прочили роль фаворитов.

- Честно говоря, мне очень жаль чехов. Им снова не повезло, как и на чемпионате Европы два года назад. Травмы обоих ключевых нападающих привели к провалу, хотя команда, на мой взгляд, была способна побороться за место в четверке сильнейших.

- Сначала разгром от испанцев, потом сомнительный пенальти с Тунисом, да и Швейцарию вы не смогли одолеть в игровое время...

- Неприятный осадок, конечно, остался. Но он никоим образом не повлияет на общее настроение в команде. Мы знаем, чего стоит наша сборная. Олег Блохин - достойный преемник Валерия Лобановского, а его стратегия, если помните, всегда строилась на том, чтобы команда выходила на пик формы по ходу крупных турниров. Так что не стоит судить по групповому турниру. Главное, что мы идем дальше. Впереди игра со сборной Италии, которая тоже если не оступалась, то спотыкалась на не самых сильных командах. Я хорошо знаю всех игроков «Скуадры адзурры» по выступлениям в чемпионате Италии, знаю их сильные и слабые стороны и то, в какой форме они находятся. Думаю, одолеть итальянцев нам вполне по силам.